Кирилл Серебренников - российский режиссер театра и кино, родился 7 сентября 1969 в Ростове-на-Дону. Отец Кирилла, Семен Михайлович - врач-уролог, кафедры урологии Ростовского медицинского института, а мать, Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы в школе. Ее отец, Александр Иванович Литвин был режиссером документальных и научно-популярных фильмов на киностудии «Молдова-филм», председателем Республиканского Общества кинолюбителей МССР и заслуженным работником культуры Молдавской ССР. Кирилл окончил математическую школу с золотой медалью.

Свой первый спектакль будущий режиссер поставил еще в старших классах на сцене школьного актового зала. Это была постановка, посвященная Энгельсу, а главным ее персонажем стала лионская ткачиха – девушка без рук. После того, как Кирилл выпустился из школы, он хотел поступить на режиссерский факультет, однако руководитель курса, а также близкий друг семьи Серебренниковых, Анатолий Васильев, отговорил его, аргументируя свою позицию тем, что в таком возрасте молодые люди очень часто делают неверный выбор будущей профессии. Он рекомендовал Кириллу сначала подать документы в какой-либо другой ВУЗ, а если тот все же будет стоять на своем - вернуться. Так юноша поступил на физический факультет Ростовского государственного университета и окончил его с красным дипломом. Он активно участвовал в университетской жизни, был членом комсомольской ячейки, которую затем во время перестройки сам и распустил, был режиссером в любительской студии «69». Первый режиссерский дебют Серебренникова состоялся в серии спектаклей по произведениям Хармса. Постановки были весьма эпатажные: как вспоминает сам режиссер, зрителей обливали кефиром, а на сцене были голые женщины.

После окончания университета Кирилл продолжил режиссировать постановки, нарабатывая опыт в ростовских Академическом театре драмы им. М. Горького и Академическом театре юного зрителя. Первой его «большой» работой стала пьеса «Странные фантазии некой мисс Летиции Дуффе» в театре «Ангажемент» (1992). Три года спустя в ростовском ТЮЗе появилась новая постановка «Городок в табакерке», которую тут же запретили к показу из-за присутствия в ней элементов садомазохизма. Другая постановка Серебренникова «Маленькие трагедии», вышедшая одновременно со «Странными фантазиями» в театре им. Горького, была разнесена в пух и прах местными критиками.

Кирилл Серебренников – Другое кино и Детали

Помимо работы над театральными постановками Кирилл пробовал себя на телевизионном поприще. С 1991 года он начал работать в телекомпании «Южный регион», затем в гостелерадиокомпании «Дон-ТР». За 7 лет телевизионной карьеры Серебренников снял 11 видеоклипов, 2 документальных фильма, 4 телеспектакля, 1 видеоартовскую картину, 1 музыкальный телефильм, 3 многосерийных проекта и около 100 рекламных роликов. Его первая полнометражная картина «Раздетые» была снята в 1998 году. В 2006—2007 годах Кирилл был ведущим программы «Другое кино» на канале ТВ-3, а с 3 октября по 19 декабря 2007 года вел ток-шоу «Детали» на канале СТС.

После 7 лет работы на телевидении Кирилл потерял к этому делу интерес и решил перебраться в Москву, где мог бы заняться большим кино. Однако поначалу режиссера принимать не хотели, сочтя его слишком провинциальным, а его внешний вид эпатажным. Тогда он снова занялся съемкой рекламных роликов, пока судьба не свела его с драматургом Алексеем Казанцевым, который предложил тому поставить пьесу Василия Сигарева «Пластилин». От этой пьесы на тот момент уже отказались семь режиссеров, но Кирилл любил преодолевать трудности. Последующие несколько лет Серебренников занимался постановкой спектаклей на сценах Театра им. Пушкина, «Современника» и Мариинского театра. Также он вольно интерпретировал классические произведения, такие как «Господа Головлевы», «Мещане», «Лес», и «Трехгрошовая опера», и сотрудничал с современными драматургами Олегом и Владимиром Пресняковым и Михаилом Кононовым. В 2005 году Олег Табаков заметил гениального талантливого режиссера и пригласил его работать в свой театр.

Кирилл Серебреников - «Изображая жертву»

Кирилл переделал пьесу Олега и Владимира Пресняковых «Изображая жертву» в одноименный кинофильм. С помощью команды настоящих профессионалов своего дела - Юрия Чурсина, Марата Башарова, Александра Ильина, Анны Михалковой, Лии Ахеджаковой и некоторых других – ему удалось воплотить в жизнь настоящий шедевр российского кинематографа, в котором угадывается присущий Серебренникову гротеск. Лента получила награды на фестивалях «Кинотавр» и Festa del Cinema.

В 2008 году Кирилл набрал экспериментальный актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ и стал его преподавателем. В итоге к выпуску пробного курса в 2012 году была создана «Седьмая студия», впоследствии ставшая одним из резидентов Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.

В 2010 году Серебренников поставил скандальный спектакль по криминальному роману «Околоноля», автором которого считался «серый кардинал Кремля» Владислав Сурков. Эта постановка раскрывала продажную суть власти и показывала, как меняется человек под ее влиянием.

В августе 2012 года режиссер без какого-либо конкурса назначен департаментом культуры г. Москвы новым художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Заступив на эту должность, Кирилл заявил о переформатировании театра в «Гоголь-центр» с тремя труппами-резидентами, программами кинопоказов, концертов, лекций и открытых дискуссий. «Гоголь-центр» был открыт 2 февраля 2013 года. На сцене «Гоголь-центра» уже вышло около 6 спектаклей.

Кирилл Серебренников - Ученик

Кирилл Серебренников продолжает свою работу на театральной сцене и кино. Одним из самых ярких его проектов стал фильм «Ученик» снятый по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Премьерный показ ленты состоялся в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2016 года, где картина была удостоена Приза независимой французской прессы имени Франсуа Шале. В августе 2016 года фильм вошел в список фильмов-номинантов на получение премии Европейской киноакадемии.

Личная жизнь Кирилла Серебренникова

О личной жизни режиссер умалчивает, ходят слухи о его нетрадиционной ориентации, но режиссер их не комментирует.