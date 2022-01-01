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После Лета, 2018

2018 / Россия
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Фильм состоит из полуслучайных бесед с близкими людьми героев фильма «Лето» на пляжах, в студиях и коммуналках. Между ними появляются кадры из основного фильма, а также записи голосов Виктора Цоя и Майка Науменко. Среди героев появляются его жена Наталья, Андрей Тропилло, Игорь Петровский и многие другие. Под их спокойные и ностальгические разговоры зритель неспешно погрузится в давно ушедший мир светлых ленинградских восьмидесятых. 

  • Это своеобразное продолжение фильма Кирилла Серебренникова «Лето», снятое в документальном стиле. Герои фильма часто высказываются о нем, выражая собственное отношение к отображению происходивших с ними событий. Первоначально эти фрагменты должны были войти в основной фильм, но прокатчиков не устроил более чем трехчасовой хронометраж картины.
  • Производство фильма велось, пока Серебренников был на домашнем аресте по ложному обвинению в мошенничестве. Многие сцены были сняты без личного присутствия режиссера, по его техническим записям, а монтаж картины проходил на компьютере, не подключенном к интернету.
  • Беседы с героями фильма ведет Александр Кузнецов, оставшийся в образе Скептика из предыдущего фильма.
  • В отличие от основного фильма, «После лета» выполнен в цвете.

Фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать «художественный вымысел».

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Продолжительность 48 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Артемий Троицкий
Сева Новгородцев
Николай Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После Лета 1 постер
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После Лета
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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