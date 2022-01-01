После Лета, 2018

Фильм состоит из полуслучайных бесед с близкими людьми героев фильма «Лето» на пляжах, в студиях и коммуналках. Между ними появляются кадры из основного фильма, а также записи голосов Виктора Цоя и Майка Науменко. Среди героев появляются его жена Наталья, Андрей Тропилло, Игорь Петровский и многие другие. Под их спокойные и ностальгические разговоры зритель неспешно погрузится в давно ушедший мир светлых ленинградских восьмидесятых.
Фильм рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма «Лето». Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать «художественный вымысел».