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Александр Баширов
Александр Баширов
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Александр Баширов
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Дата рождения
24 сентября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Александра Баширова
Родился 24 сентября 1955 года. Согом, Тюменская область, СССР.
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Фильмография Александра Баширова
Главбух. История одной фирмы
комедия, драма
2019, Россия
4.0
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.0
Мертвые ласточки
триллер
2018, Россия
6.0
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Хармс
драма, биография
2017, Россия / Литва / Македония
7.0
Завтра утром
драма, комедия, спорт
2016, Россия
0.0
Человек из будущего
комедия
2016, Россия
3.0
Картина маслом
комедия
2015, Россия
4.0
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20 ноября 2017 21:39
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