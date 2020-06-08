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Елена Коренева
Елена Коренева
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Елена Коренева
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Дата рождения
3 октября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Елены Кореневой
Родилась 3 октября 1953 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Кореневой
Русский Бес
комедия
2018, Россия
5.0
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.0
Ван Гоги
драма
2018, Россия
7.0
Репетиции
драма, комедия
2013, Россия
6.0
Камень
драма, триллер
2011, Россия
7.0
Год золотой рыбки
мелодрама
2007, Украина
7.0
День полнолуния
драма
1998, Россия
7.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия
1998, Россия
0.0
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