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Елена Коренева

Елена Коренева
Елена Коренева
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Дата рождения
3 октября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Елены Кореневой

Родилась 3 октября 1953 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Елены Кореневой
Русский Бес
Русский Бес
комедия 2018, Россия
5.0
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Ван Гоги
Ван Гоги
драма 2018, Россия
7.0
Репетиции
Репетиции
драма, комедия 2013, Россия
6.0
Камень
Камень
драма, триллер 2011, Россия
7.0
Год золотой рыбки
Год золотой рыбки
мелодрама 2007, Украина
7.0
День полнолуния
День полнолуния
драма 1998, Россия
7.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия 1998, Россия
0.0
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