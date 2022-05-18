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Никита Ефремов
Никита Ефремов
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Никита Ефремов
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Дата рождения
30 мая 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Никиты Ефремова
Родился 30 мая 1988 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Никиты Ефремова
Сестры
ужасы
2022, Россия
0.0
Общага
драма
2021, Россия
7.0
Елки 8
комедия
2021, Россия
4.0
Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский
2019, Россия
6.0
Дядя Саша
драма, комедия
2018, Россия
4.0
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.0
Русское краткое. Выпуск 1
короткометражный
2018, Россия
5.0
ВМаяковский
биография, драма
2017, Россия
6.0
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