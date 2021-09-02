Содержание:

Александр Горчилин – Фильмы

- Александр Горчилин – «Ученик»

- Александр Горчилин – «Лето»

- Александр Горчилин – «Кислота»

Александр Горчилин – Личная жизнь

Российский актёр театра и кино Горчилин Александр Павлович родился 3 марта 1992 года в Москве. Учился в 649 школе на физико-математическом профиле. Во время учёбы в школе Саша посещал также Детский музыкальный театр юного актёра, где и полюбил выступления на сцене. Горчилин был не самым примерным учеником, за что его исключили из школы после окончания 9 класса. Однако это не помешало ему поступить в высшее учебное театральное заведение, хоть и не обошлось без проблем.

Александр Горчилин – Фильмы

Первое появление для Александра Горчилина на экране состоялось благодаря рекламе драже «Скитлс». В раннем возрасте Саша также играл в театре (мюзикл «Норд-Ост») и снимался на телевидении в киножурнале «Ералаш». Кроме того, он озвучивал фильмы «Сволочи» и «Герои». В 2006 году Горчилин попал в комедийный сериал «Трое сверху». Одни из самых известных телепроектов, в которых принял участие Александр Горчилин – «Папины дочки» и «Атлантида». Также актёр известен своей ролью в ленте Валерии Гай Германики «Да и да». Кроме того, его можно увидеть в ленте Ивана Твердовского «Зоология».

Александр Горчилин – «Ученик»

Одним из главных поворотов в карьере Александра Горчилина стало поступление на курс Кирилла Серебренникова в Школу-студию МХАТ, которую он окончил в 2012 году, попав в труппу «Гоголь-центра». Он сыграл в огромном количестве спектаклей за годы работы там, а также стал одним из постоянных актёров в фильмах Серебренникова. В 2016 он сыграл в его фильме «Ученик», поставленном по пьесе Мариуса фон Майенбурга. В картине также сыграли Пётр Скворцов, Юлия Ауг, Виктория Исакова и другие. В центре сюжета – школьник Вениамин, который увлекается Библией и начинает терроризировать своё окружение. В «Ученике» Горчилину досталась роль одноклассника главного героя.

Александр Горчилин – «Лето»

Следующим фильмом Кирилла Серебренникова, где засветился Александр Горчилин, стал музыкальный байопик «Лето». Картина рассказывает о знакомстве Виктора Цоя с Майком Науменко и его последующим восхождением на музыкальный Олимп. В фильме сыграли также Александр Кузнецов, Тео Ю, Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и другие. Горчилин перевоплотился в один из самых запоминающихся образов – Панка – и исполнил песню Psycho Killer группы Talking Heads.

Александр Горчилин – «Кислота»

Фильм «Кислота» Александра Горчилина вышел на экраны в 2018 году. Картина является экранным режиссёрским дебютом для актёра, который до этого снял лишь короткий метр «Русские сказки» и документалку «Кому на Руси жить хорошо» о постановке одноимённого спектакля труппой «Гоголь-центра». «Кислота», в которой сыграли Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, была показана на «Кинотавре», где получила награду как лучший дебют. После этого фильм отправился покорять другие кинофестивали и заслужил высокие оценки критиков и зрителей. В центре сюжета находятся двое друзей, каждый из которых по-своему реагирует на самоубийство товарища.

Александр Горчилин – Личная жизнь

Александр Горчилин встречается с Никой Сергеевой. Пара познакомилась во время вечеринки, после чего ребята начали общаться. Затем Ника переехала в коммуналку, в которой Саша живёт со своими коллегами и товарищами. Кроме того, девушка работает реквизитором и художником по костюмам в «Гоголь-центре».