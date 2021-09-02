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Александр Горчилин

Александр Горчилин
Александр Горчилин
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Дата рождения
3 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Александра Горчилина

Содержание:

Александр Горчилин – Фильмы
 - Александр Горчилин – «Ученик»
 - Александр Горчилин – «Лето»
 - Александр Горчилин – «Кислота»
Александр Горчилин – Личная жизнь

Российский актёр театра и кино Горчилин Александр Павлович родился 3 марта 1992 года в Москве. Учился в 649 школе на физико-математическом профиле. Во время учёбы в школе Саша посещал также Детский музыкальный театр юного актёра, где и полюбил выступления на сцене. Горчилин был не самым примерным учеником, за что его исключили из школы после окончания 9 класса. Однако это не помешало ему поступить в высшее учебное театральное заведение, хоть и не обошлось без проблем.

Александр Горчилин – Фильмы

Первое появление для Александра Горчилина на экране состоялось благодаря рекламе драже «Скитлс». В раннем возрасте Саша также играл в театре (мюзикл «Норд-Ост») и снимался на телевидении в киножурнале «Ералаш». Кроме того, он озвучивал фильмы «Сволочи» и «Герои». В 2006 году Горчилин попал в комедийный сериал «Трое сверху». Одни из самых известных телепроектов, в которых принял участие Александр Горчилин – «Папины дочки» и «Атлантида». Также актёр известен своей ролью в ленте Валерии Гай Германики «Да и да». Кроме того, его можно увидеть в ленте Ивана Твердовского «Зоология».

Александр Горчилин – «Ученик»

Одним из главных поворотов в карьере Александра Горчилина стало поступление на курс Кирилла Серебренникова в Школу-студию МХАТ, которую он окончил в 2012 году, попав в труппу «Гоголь-центра». Он сыграл в огромном количестве спектаклей за годы работы там, а также стал одним из постоянных актёров в фильмах Серебренникова. В 2016 он сыграл в его фильме «Ученик», поставленном по пьесе Мариуса фон Майенбурга. В картине также сыграли Пётр Скворцов, Юлия Ауг, Виктория Исакова и другие. В центре сюжета – школьник Вениамин, который увлекается Библией и начинает терроризировать своё окружение. В «Ученике» Горчилину досталась роль одноклассника главного героя.

Александр Горчилин – «Лето»

Следующим фильмом Кирилла Серебренникова, где засветился Александр Горчилин, стал музыкальный байопик «Лето». Картина рассказывает о знакомстве Виктора Цоя с Майком Науменко и его последующим восхождением на музыкальный Олимп. В фильме сыграли также Александр Кузнецов, Тео Ю, Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и другие. Горчилин перевоплотился в один из самых запоминающихся образов – Панка – и исполнил песню Psycho Killer группы Talking Heads.

Александр Горчилин – «Кислота»

Фильм «Кислота» Александра Горчилина вышел на экраны в 2018 году. Картина является экранным режиссёрским дебютом для актёра, который до этого снял лишь короткий метр «Русские сказки» и документалку «Кому на Руси жить хорошо» о постановке одноимённого спектакля труппой «Гоголь-центра». «Кислота», в которой сыграли Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, была показана на «Кинотавре», где получила награду как лучший дебют. После этого фильм отправился покорять другие кинофестивали и заслужил высокие оценки критиков и зрителей. В центре сюжета находятся двое друзей, каждый из которых по-своему реагирует на самоубийство товарища.

Александр Горчилин – Личная жизнь

Александр Горчилин встречается с Никой Сергеевой. Пара познакомилась во время вечеринки, после чего ребята начали общаться. Затем Ника переехала в коммуналку, в которой Саша живёт со своими коллегами и товарищами. Кроме того, девушка работает реквизитором и художником по костюмам в «Гоголь-центре».

Интересные факты о Александре Горчилине

Александр Горчилин подделал школьный аттестат, чтобы поступить в вуз, однако его обман был раскрыт, из-за чего Саше пришлось заканчивать вечернюю школу и поступать заново.

Александр Горчилин вырос без отца, его воспитывал отчим.

Рост Александра Горчилина – 1.82 см.

Фильмография Александра Горчилина
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
0.0
Out of the Box
Out of the Box
музыка, короткометражный 2021, Россия
0.0
Мама, я дома
Мама, я дома
драма 2021, Россия
6.0
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография 2020, Россия
6.0
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Икария
Икария
драма 2018, Россия
0.0
Кислота
Кислота
драма 2018, Россия
6.0
Гармония
Гармония
комедия, короткометражный 2018, Россия
6.0
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