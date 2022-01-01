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Комедии про спорт

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Виктория
Виктория
6.0
комедия, спорт, семейный
2020, Россия
На скорости
На скорости
0.0
спорт, комедия, драма
2020, Россия
Женщины в бегах
Женщины в бегах
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6.0
комедия, мелодрама
2019, Чехия
Непотопляемые
Непотопляемые
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6.0
комедия
2018, Франция
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Эдди «Орел»
Эдди «Орел»
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7.0
драма, спорт
2016, Великобритания / США / Германия
Коробка
Коробка
4.0
драма, спорт, комедия
2015, Россия
Неваляшка 2
Неваляшка 2
0.0
спорт, комедия
2014, Россия
Скандинавский форсаж
Скандинавский форсаж
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6.0
боевик, комедия
2014, Норвегия
Натурал под прикрытием
Натурал под прикрытием
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5.0
комедия
2014, Израиль
Кровью и потом: Анаболики
Кровью и потом: Анаболики
7.0
драма, боевик, комедия
2013, США
Толстяк на ринге
Толстяк на ринге
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7.0
боевик, комедия
2012, США
Команда мечты
Команда мечты
6.0
спорт, комедия
2012, Франция
Короли льда
Короли льда
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, драма, семейный
2012, Канада
Вышибала
Вышибала
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7.0
комедия
2011, США
Выкрутасы
Выкрутасы
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7.0
мелодрама, комедия, спорт
2010, Россия
Как выйти замуж за миллиардера
Как выйти замуж за миллиардера
7.0
комедия
2010, Великобритания
Зубная фея
Зубная фея
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7.0
сказка, комедия
2009, США / Канада
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
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7.0
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
Игра
Игра
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4.0
комедия, спорт
2008, Россия
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Лишь немногие люди способны по-настоящему увлечься спортом и сделать его делом всей своей жизни. А все остальные могут вдохновляться их примерами. Ведь для прирожденных спортсменов нет ничего важнее, чем выбранное ими дело. Они готовы преодолевать трудности, получать травмы и справляться с самыми серьезными соперниками.

Пять самых вдохновляющих комедий про спорт

Спортивные фильмы всегда вдохновляют и заряжают мотивацией. После их просмотра зрителям хочется начать действовать и менять жизнь к лучшему. Такие ленты – настоящее пособие по саморазвитию. Но во многих картинах присутствует драма, поэтому их тяжело смотреть каждый день. Альтернативой таким фильмам становятся спортивные комедии. Они тоже способны вдохновить зрителей, но при этом еще и помогут им расслабиться и весело провести время.

Зубная фея

Хоккеист Дерек Томпсон привык играть не по правилам. Его соперники часто лишаются зубов, за что спортсмену досталось прозвище Зубная фея. Но вскоре ему придется стать ею на самом деле. Волшебные существа решают, что пришло время наказать циничного хоккеиста. Они превращают его в настоящую зубную фею. И теперь Дерек должен относить деньги детишкам взамен на утраченные молочные зубки. Эта работа – не то, о чем он мечтал.

Однако именно благодаря ей спортсмен поймет, что должен изменить в своей жизни.

Добейся успеха

Эта лента о тех, кто сам вдохновляет спортсменов на новые свершения. Главные героини комедии – девушки из групп поддержки. Многие приходят посмотреть не только на спортивную игру, но и на привлекательных болельщиц. Вот только за кулисами кипят страсти сильнее, чем на игровом поле. Соперничество между группами поддержки каждый раз переходит в жесткое противостояние, когда речь заходит о ежегодных соревнованиях. В ход идут любые ухищрения, а порой и настоящая подлость. Перед чем смогут остановиться финалистки, если каждая из них жаждет победы?

Джерри Магуайер

После выхода этого фильма на экран режиссер заявил, что утвердил Рене Зеллвегер на главную женскую роль лишь по одной причине. Она была единственной претенденткой, которая не стала бы флиртовать с Томом Крузом во время съемок. В этой ленте актер играет роль блестящего спортивного агента. Однажды Джерри понимает, что компания, на которую он работает, ведет нечестную политику. Он критикует руководство и в итоге остается без работы. Для главного героя это шанс начать жизнь с чистого листа. Бывший агент принимает решение начать собственный бизнес.

Комедийная мелодрама получила 5 номинаций на премию «Оскар», а Кьюба Губинг-младший был удостоен статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана.

Счастливчик Гилмор

После съемок в этой картине Адам Сэндлер стал востребованным комедийным актером и любимцем публики. В спортивной ленте он играет роль недалекого парня. Хэппи Гилмор с детства мечтал о карьере профессионального хоккеиста. Но все, что умеет главный герой, – это бить со всей силы по шайбе. Для настоящего спортивного прорыва этого мало. Когда волей судьбы в руки Гилмора попадает клюшка для гольфа, он ради шутки демонстрирует свой невероятный удар. На перспективного парня обращает внимание профессиональный тренер.

Толстяк на ринге

Кевин Джеймс серьезно готовился к съемкам в этом фильме. Ради роли школьного учителя ему пришлось сбросить больше 30 кг лишнего веса. На это у него ушел целый год. Скотт работает в школе учителем музыки. У него нет перспектив, ведь руководство учебного заведения урезает бюджет и даже угрожает педагогу увольнением. Чтобы поправить дела, 42-летний учитель решается на невероятную авантюру.

Он начинает участвовать в нелегальных боях без правил.

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