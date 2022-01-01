Прокатчик Капелла Фильм

Компания Капелла Фильм является сравнительно молодой на отечественном рынке, однако уже успела прочно укрепиться на нём. В её сферу деятельности входит дистрибуция отечественных и зарубежных фильмов формата арт-мейнстрим, организация фестивалей и мероприятий, а также продажа лицензионных прав на ТВ и Интернет продукцию по всей России и ближнему зарубежью.

Капелла Фильм активно сотрудничает с российскими видеохостингами, среди которых «Первый канал», «НТВ+», «Триколор ТВ», ivi.ru и другие. Также компания имеет и зарубежных партнёров, в числе которых Uwe Boll, Universal и Le Pacte.

Среди фильмов, выпущенных под эгидой Капелла Фильм, можно назвать «Лайф, «Пальмы в снегу», «Маргарита» и «Роковое влечение».