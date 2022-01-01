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Прокатчик Капелла Фильм

О прокатчике

Компания Капелла Фильм является сравнительно молодой на отечественном рынке, однако уже успела прочно укрепиться на нём. В её сферу деятельности входит дистрибуция отечественных и зарубежных фильмов формата арт-мейнстрим, организация фестивалей и мероприятий, а также продажа лицензионных прав на ТВ и Интернет продукцию по всей России и ближнему зарубежью.

Капелла Фильм активно сотрудничает с российскими видеохостингами, среди которых «Первый канал», «НТВ+», «Триколор ТВ», ivi.ru и другие. Также компания имеет и зарубежных партнёров, в числе которых Uwe Boll, Universal и Le Pacte.

Среди фильмов, выпущенных под эгидой Капелла Фильм, можно назвать «Лайф, «Пальмы в снегу», «Маргарита» и «Роковое влечение».

Фильмы
Неувольняемый
Неувольняемый
комедия 2022, Франция
0.0
Парни не танцуют
Парни не танцуют
комедия 2022,
0.0
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
триллер 2022, Австралия
0.0
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
0.0
Синдром
Синдром
триллер, ужасы 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Не говори никому
Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
0.0
Комната чудес
комедия, драма 2022, Франция
0.0
Мужчины на грани нервного срыва
Мужчины на грани нервного срыва
комедия 2022, Франция / Бельгия
0.0
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