Уж сколько раз твердили миру: в этом чувстве нет ничего хорошего! Даже в детских сказках завистники не получают награды – они остаются ни с чем, а то и бывают жестоко наказаны судьбой. Но детскому пороку «а у него машинка больше!» подвержены и давно выросшие «детишки».

Пять лучших фильмов про зависть

У взрослых значительно больше возможностей натворить гадостей источнику их комплексов – тому, кто красивее, богаче, талантливее, сильнее…

«Тоня против всех», 2017 (США)

Тоня Мэксин Хардинг, талантливая фигуристка-одиночница, выделялась талантом с самого детства – в 12-летнем возрасте сумела выполнить тройной лутц. Она была безусловно достойна побед и наград – но не всегда получалось выигрывать. Скандальная, курящая, больная астмой, она не демонстрировала стабильности, и соперницы обходили ее. В 1994 году, на чемпионате США, дело зашло слишком далеко: ее муж с дружками решили напасть на конкурентку и покалечить ее...

Марго Робби умела кататься на коньках и много тренировалась для этой роли, но тройной аксель, конечно, не прыгнула. И дублершу не нашли – немногие спортсменки способны выполнить этот элемент.

«Дирижер», 1979 (Польша)

Марта, скрипачка провинциального польского оркестра, во время визита в США встречается со всемирно известным симфоническим дирижером – эмигрантом Джоном Лясоцки. Когда-то он был влюблен в ее мать. И теперь влюбился в дочь. Он возвращается на родину, намереваясь дать концерт с оркестром своей возлюбленной. Не учитывая одного момента: этим коллективом дирижирует муж Марты...

Роли «роковой скрипачки» и Адама исполняет настоящая супружеская пара – Кристина Янда и Анджей Северин. Девочку Марысю играет их 4-летняя дочь Мария.

«Одинокая белая женщина», 1992 (США)

Состоятельная и привлекательная бизнесвумен Элли ссорится с бойфрендом, и они расстаются. Чтобы было повеселее, она решает сдать одну комнату в своей квартире и дает объявление о поисках соседки. Из всех кандидаток она выбирает наиболее симпатичную ей – Хэйди. Вскоре девушки становятся подругами. Но вторая по непонятной причине начинает копировать первую – такие же вещи, макияж, прически...

Бриджит Фонда позволили выбрать между двумя главными ролями, и она выбрала Элли – как более сложную. И ей, и Дженнифер Джейсон Ли пришлось носить парики во время съемок.

«Большой», 2017 (Россия)

Юля – неотесанная девчушка из провинциального Шахтинска – по протекции спившегося солиста балета попадает в балетную академию. Там она дружит с обеспеченной и одержимой танцем столичной девочкой Кариной. Девушки растут, становятся лучшими на курсе, в шутку соревнуются, но конкуренция вроде бы не убивает их дружбу. Провинциалка считается у педагогов более одаренной, москвичка – более стабильной. Но мать Карины раздражает «соперница» дочки…

В основном в картине звучит Чайковский – именно его произведения танцуют героини. Но есть и оригинальные композиции Анны Друбич и Павла Карманова.

«Высокие каблуки», 1991 (Испания)

У телеведущей Ребекки буря чувств: из Мексики в Мадрид возвращается ее мать, певица, актриса и знаменитость Бекки дель Парамо. Дочь всю жизнь «тянулась» за мамашей, отчаянно завидуя и во всем подражая ей – вплоть до того, что подобрала ее брошенного любовника и вышла за него замуж. Но теперь все меняется: коварный Мануэль возвращается к старой любви! И вот его находят на вилле. Он застрелен…