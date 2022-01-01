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Фильмы про зависть
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Фильмы про зависть

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Друзья на свою голову
Друзья на свою голову
6.0
комедия
2020, Франция
Белоснежка. Сказка для взрослых
Белоснежка. Сказка для взрослых
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5.0
комедия, драма, фэнтези
2019, Франция / Бельгия
Пусть будет Лиза
Пусть будет Лиза
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4.0
драма
2018, Россия
Свинья
Свинья
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6.0
комедия
2018, Иран
Большой
Большой
7.0
драма, балет
2017, Россия
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Статус Брэда
Статус Брэда
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6.0
комедия
2017, США
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
5.0
мелодрама
2016, Россия
Сводные сестры
Сводные сестры
5.0
мелодрама
2016, Россия
Всегда сияй
Всегда сияй
5.0
драма, ужасы, мистика
2016, США
Иуда
Иуда
7.0
драма
2013, Россия
Калачи
Калачи
5.0
комедия
2011, Россия
Идентичность
Идентичность
3.0
триллер
2011, США
Уолл-стрит. Деньги не спят
Уолл-стрит. Деньги не спят
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6.0
драма, криминал
2010, США
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах
6.0
комедия
2010, США
Соседка
Соседка
7.0
триллер, криминал
2010, США
Война невест
Война невест
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7.0
комедия
2009, США
Обратная сторона правды
Обратная сторона правды
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7.0
комедия
2009, США
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
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7.0
комедия
2004, США
Одержимость
Одержимость
7.0
драма, триллер, мелодрама
2004, США
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Уж сколько раз твердили миру: в этом чувстве нет ничего хорошего! Даже в детских сказках завистники не получают награды – они остаются ни с чем, а то и бывают жестоко наказаны судьбой. Но детскому пороку «а у него машинка больше!» подвержены и давно выросшие «детишки».

Пять лучших фильмов про зависть

У взрослых значительно больше возможностей натворить гадостей источнику их комплексов – тому, кто красивее, богаче, талантливее, сильнее…

«Тоня против всех», 2017 (США)

Тоня Мэксин Хардинг, талантливая фигуристка-одиночница, выделялась талантом с самого детства – в 12-летнем возрасте сумела выполнить тройной лутц. Она была безусловно достойна побед и наград – но не всегда получалось выигрывать. Скандальная, курящая, больная астмой, она не демонстрировала стабильности, и соперницы обходили ее. В 1994 году, на чемпионате США, дело зашло слишком далеко: ее муж с дружками решили напасть на конкурентку и покалечить ее...

Марго Робби умела кататься на коньках и много тренировалась для этой роли, но тройной аксель, конечно, не прыгнула. И дублершу не нашли – немногие спортсменки способны выполнить этот элемент.

«Дирижер», 1979 (Польша)

Марта, скрипачка провинциального польского оркестра, во время визита в США встречается со всемирно известным симфоническим дирижером – эмигрантом Джоном Лясоцки. Когда-то он был влюблен в ее мать. И теперь влюбился в дочь. Он возвращается на родину, намереваясь дать концерт с оркестром своей возлюбленной. Не учитывая одного момента: этим коллективом дирижирует муж Марты...

Роли «роковой скрипачки» и Адама исполняет настоящая супружеская пара – Кристина Янда и Анджей Северин. Девочку Марысю играет их 4-летняя дочь Мария.

«Одинокая белая женщина», 1992 (США)

Состоятельная и привлекательная бизнесвумен Элли ссорится с бойфрендом, и они расстаются. Чтобы было повеселее, она решает сдать одну комнату в своей квартире и дает объявление о поисках соседки. Из всех кандидаток она выбирает наиболее симпатичную ей – Хэйди. Вскоре девушки становятся подругами. Но вторая по непонятной причине начинает копировать первую – такие же вещи, макияж, прически...

Бриджит Фонда позволили выбрать между двумя главными ролями, и она выбрала Элли – как более сложную. И ей, и Дженнифер Джейсон Ли пришлось носить парики во время съемок.

«Большой», 2017 (Россия)

Юля – неотесанная девчушка из провинциального Шахтинска – по протекции спившегося солиста балета попадает в балетную академию. Там она дружит с обеспеченной и одержимой танцем столичной девочкой Кариной. Девушки растут, становятся лучшими на курсе, в шутку соревнуются, но конкуренция вроде бы не убивает их дружбу. Провинциалка считается у педагогов более одаренной, москвичка – более стабильной. Но мать Карины раздражает «соперница» дочки…

В основном в картине звучит Чайковский – именно его произведения танцуют героини. Но есть и оригинальные композиции Анны Друбич и Павла Карманова.

«Высокие каблуки», 1991 (Испания)

У телеведущей Ребекки буря чувств: из Мексики в Мадрид возвращается ее мать, певица, актриса и знаменитость Бекки дель Парамо. Дочь всю жизнь «тянулась» за мамашей, отчаянно завидуя и во всем подражая ей – вплоть до того, что подобрала ее брошенного любовника и вышла за него замуж. Но теперь все меняется: коварный Мануэль возвращается к старой любви! И вот его находят на вилле. Он застрелен…

Оригинальное название ленты – «Далекие каблуки». Режиссер Педро Альмодовар всерьез опасался, что английский перевод подготовит критиков и зрителей к комедии о моде.

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