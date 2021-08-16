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Бояна Новакович
Бояна Новакович
Bojana Novakovic
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Бояна Новакович
Bojana Novakovic
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Дата рождения
17 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Белград, Сербия
Рост
161 см
Биография Бояны Новакович
Родилась 17 ноября 1981 года. Белград, Сербия.
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Фильмография Бояны Новакович
Зло
триллер, ужасы
2018, США
5.0
Тоня против всех
биография, комедия, спорт
2017, США
6.0
Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер
2017, США
5.0
Из тьмы
триллер, ужасы
2015, Великобритания / США / Ирландия
6.0
Маленькая смерть
драма, мелодрама, комедия
2014, Австралия
7.0
Помогите стать отцом
комедия, мелодрама
2012, Австралия
6.0
Трое в Нью-Йорке
драма
2012, США
5.0
Горящий человек
2011, США
6.0
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16 августа 2021 16:19
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