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Фильмы про карьеру

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Скандал
Скандал
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6.0
драма
2020, США
Джуди
Джуди
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6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Жадность
Жадность
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5.0
драма, комедия
2019, Великобритания
Чего хотят мужчины
Чего хотят мужчины
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5.0
мелодрама, комедия
2019, США
На пьедестале народной любви
На пьедестале народной любви
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0.0
документальный
2019, Россия
Звезда родилась
Звезда родилась
8.0
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
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8.0
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
Начни сначала
Начни сначала
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7.0
комедия
2018, США
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Улетные девочки
Улетные девочки
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6.0
комедия
2017, США
Высота
Высота
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4.0
боевик, криминал, триллер
2017, США
Гений
Гений
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7.0
драма, биография
2016, США
Опасная игра Слоун
Опасная игра Слоун
7.0
драма
2016, США
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
7.0
мюзикл, драма, мелодрама, комедия
2016, США
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
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6.0
драма
2016, Канада
Лобановский навсегда
Лобановский навсегда
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7.0
документальный
2016, Украина
Основатель
Основатель
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7.0
биография, драма, исторический
2016, США
Модная штучка
Модная штучка
5.0
комедия
2015, Канада
Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс
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6.0
комедия
2015, США
Эми
Эми
8.0
документальный, мюзикл
2015, Великобритания
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Работа может быть тем, что приносит удовлетворение, а может стать единственным смыслом в жизни. Главным героям фильмов не раз придется решать, на что они готовы пойти ради продвижения по карьерной лестнице. Для одних это преодоление ежедневных трудностей, для других – путь по головам коллег.

Пять лучших фильмов про карьеру

Проблемы, с которыми сталкиваются герои художественных картин о карьере, в начале пути кажутся им непреодолимыми. Многие из них уверены, что не смогут справиться с трудностями и получить долгожданное повышение. Но жизнь преподнесет им сюрпризы и даст понять, что человек в силах преодолеть любые обстоятельства. Главное – уверенно идти к своей цели.

Дьявол носит Prada

В основу экранизации лег одноименный бестселлер американской писательницы Лорен Вайсбергер. Критики пришли к выводу, что прототипом одной из героинь послужила главный редактор Vogue Анна Винтур. В центре сюжета – история Андреа. Молодая девушка переезжает в Нью-Йорк из провинциального города, чтобы попробовать себя в журналистике. Она устраивается помощницей к Миранде Пристли – иконе стиля и главному редактору популярного журнала мод. От своих подчиненных она требует невозможного – помнить о каждой мелочи и при этом работать 24 часа в сутки.

Андреа и сама перестанет замечать, как станет одной из тех, над кем раньше смеялась.

Преодоление

Биографическая драма основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе игрока в американский футбол Винса Папали. В 30 лет мужчина потерял все, чем дорожил, – любимую женщину и работу в университете. Чтобы заработать на жизнь, он устраивается в бар. Но судьба подарит ему шанс, на который он даже не мог рассчитывать. Тренер популярной команды объявит о конкурсе на свободное место игрока. Винс не играл в футбол даже в школе, однако неожиданно для всех решает пройти пробы и входит в состав сборной.

Это его последняя возможность построить карьеру восходящей спортивной звезды.

Фирма

Молодой Том Круз в роли честолюбивого выпускника известного колледжа, который устраивается на работу в юридическую фирму. Митчу предлагают отличные условия и высокую зарплату, поэтому он не раздумывает. Вот только юридическая компания – это лишь прикрытие для организации, которая покрывает незаконные дела местной мафии. И тем, что происходит внутри фирмы, начинают активно интересоваться агенты ФБР.

Когда погибают двое его коллег, главный герой решает провести самостоятельное расследование.

Звезда родилась

Современная лента с Леди Гагой и Брэдли Купером является очередным ремейком одноименной картины 1937 года. После выхода фильма фанаты заговорили о романе между актерами, а следом за слухами последовало расставание Купера с моделью Ириной Шейк. Однако сами звезды опровергали информацию. В мюзикле Леди Гага исполнила роль певицы Элли, которая не слишком верит в собственные силы и боится сцены. Рок-музыкант Джексон, страдающий от алкогольной зависимости, влюбляется в нее в первый же вечер знакомства. Он решает сделать из девушки настоящую звезду, ведь она действительно талантлива.

Единственное, чего ей не хватает, – это уверенности в себе.

Ла-Ла Ленд

На очередной премии вручения «Оскара» фильм претендовал на 14 номинаций, повторив рекорд «Титаника». И в итоге получил 6 заветных статуэток. История знакомит зрителей с Мией. Девушка работает официанткой, но мечтает однажды стать знаменитой актрисой. А Себастьян грезит о судьбе великого исполнителя джазовой музыки. Никто из них пока не приблизился к осуществлению мечты, но они забывают об этом при встрече. Молодые люди поглощены своими чувствами и надеются однажды добиться всего, чего хотели.

Вот только их любовь может не выдержать испытания амбициями.

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