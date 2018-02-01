Наша рецензия

Марго Робби с химзавивкой и чистым безумием в глазах передает «привет» из 90-х с постера новой черной комедии «Тоня против всех». Это та же Харли Квинн, только реально существующая. Актриса, спасшая «Отряд самоубийц» от тотального занудства, предстала в роли известной американской фигуристки Тони Хардинг, которую любил и ненавидел весь мир за тройной аксель, скандалы и перманентные «инциденты». Сегодня мы вновь прокручиваем в голове…