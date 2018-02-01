Марго Робби с химзавивкой и чистым безумием в глазах передает «привет» из 90-х с постера новой черной комедии «Тоня против всех». Это та же Харли Квинн, только реально существующая. Актриса, спасшая «Отряд самоубийц» от тотального занудства, предстала в роли известной американской фигуристки Тони Хардинг, которую любил и ненавидел весь мир за тройной аксель, скандалы и перманентные «инциденты». Сегодня мы вновь прокручиваем в голове…
Эмоции, которые меня посещали во время просмотра, были следующими: печаль, грусть, злость, ненависть и ужас. Потому как это реалии современной жизни.
Сюжет развивается активно, что не дает впасть в депрессию или зевать. Актеры играют хорошо. Операторская работа тоже хорошая, особенно мне понравились сцены с выступлениями на льду - просто шикарный вид! Музыка отличная и в тему.
Но в любом случае, только посмотрев фильм, вы составите для себя правильное мнение об увиденном.
Смотрите кино и читайте книги.
Я смотрел на последние кадры фильма и не мог понять откуда это жгучее желание кому-нибудь врезать, распирающее меня изнутри? Изучив видео с выступлений и интервью матери Тони о событиях тех лет уже можно сложить какое-то впечатление о фигуристке. Она была весьма своеобразной, трудно вписывалась в образ девушки на коньках, спорила с тренером, судьями, сама выбирала себе музыку для выступлений, из-за нее задерживали церемонию награждения, потому что тупо не могли ее найти. Но она первой исполнила тройной аксель и всегда лезла из кожи вон, чтобы утереть нос всем завистникам. У нее было меньше возможностей, чем у других, и она использовали те, что были. Но по максимуму.
Марго Робби отлично сыграла роль. Я видел эмоции (если на минуточку забыть про "Отряд самоубийц" - там их было больше, и они были сочнее), нервы, злость, слезы - все настоящее. Актриса вспоминала что-то очень тяжелое из собственной жизни и кричала, плакала и смеялась под весом этих воспоминаний. Порой хотелось встать и наорать на судей самому, а Тоня, по совету тренера, брала себя в руки и уходила от конфликта
Отмечу игру Эллисон Дженни. Выкрутасы матери Тони, уж не знаю насколько это правда, воспринимались довольно тяжело и оттого выглядели вполне реалистично. Лавона - эдакая ведьма в материнском обличье. Не поймешь: то ли она хочет помочь и сделать из дочери победительницу, то ли действительно ненавидит ее за проблемы в собственной жизни. В любом случае игра Эллисон Дженни выше всяческих похвал.
Себастиан Стэн отлично сыграл Джефа Гиллоули. Гнев и любовь были равными составляющими Джефа. Злость, маниакальное преследование, ненависть и забота, любовь и преданность - такие противоречивые качества Стэн сумел соединить весьма органично, показав своего героя со всех сторон. За время просмотра у меня не возникло чувства незавершенности, актер не переигрывал и не недоигрывал. Все показалось мне ровным счетом как надо.
А вот игра Шона (Пол Уолтер Хаузер) мягко говоря "в рамках жанра". Казалось, что актера пригласили специально, чтобы у картины появилась приписка "черная комедия". Пол не то, что бы не выразителен своей игрой, но чувствуется в его герое некий изъян, "невписываемость" в общую картинку. Из-за этого смазывается игра Стэна и его Джеф, когда тот рядом с Шоном, превращается в комедийного злодея, который вот-вот накажет добро в лице Тони.
Касательно сценария у меня с самого начала была масса вопросов: как будет выстроена цепь событий, на что сделает акценты сценарист, чем начнется и чем все закончится? В общем и целом я был удовлетворен развитием событий на экране. Правда, была пара мест, ближе к концу, в которых зритель явно начинает скучать. К тому же я не заметил особого ажиотажа вокруг Тони во время скандала, хотя в реальности он был огромным. Вроде и ФБР есть, и СМИ, и суд, но как-то вяло и слабо что ли.
Подводя итог, начну с начала. Я смотрел на Тоню, которую играла Марго, сравнивал ее с тем, что читал о настоящей Хардинг и не мог понять одного: почему в ее жизни все давалось так тяжело? Почему муж стал копией матери, а мать, можно сказать, таковою и не была? Почему столько сил отдано спорту, в котором тебя не признавали, пока ты не прыгнул выше головы, а стоило тебе оступиться один раз и тебя удобно выкинули за борт?
Ты можешь быть лучшей из лучших, но если ты не вписываешься в понятие "американской мечты", будь осторожна - тебя раздавят при первой же возможности.
Оттого-то и было мне грустно, было обидно за героиню фильма, в котором так тонко провели грань между талантом и народным признанием. И хотелось кого-нибудь ударить и наказать, сразу за всех невинно осужденных.
А раз так, значит все удалось, значит зритель поверил, что история вполне реальна и могла случиться с кем угодно из нас, за что большое человеческое спасибо.
В кинопрокате стартует, претендующая на три «Оскара», спортивная драма Крейга Гиллеспи «Тоня против всех», с Марго Робби в главной роли. Не устану повторять, что жизнь это лучший сценарист и пишет самые захватывающие сюжеты. «Тоня против всех», как раз из той категории фильмов, где автором не нужно было ничего особо придумывать. Жизнь за них написала история ледяной Золушки в большом спорте.
В основе картины лежит реальная история американской фигуристки Тони Хардинг, которая в начале 1990-х была одной из лучших в фигурном катании. Тоня Хардинг прославилась, как спортсменка, которая добилась больших успехов, хотя с трудом вписывалась в традиционное представление о фигуристке. Она происходила из бедной семьи из американского захолустья, на фоне конкуренток Тоня выделялась плохо сшитыми костюмами, необычной музыкой для выступлений(привет ZZ TOP), ярким макияжем и имела за собой репутацию «плохой девчонки». Думаю, что когда ее карьера закончилась, многие американцы вздохнули с облегчением. Но её заслуги в фигуром катании нельзя не оценить: Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе и выполнившей два тройных акселя на одном соревновании. Но "Америке всегда нужен тот, кого нужно любить, и тот кого нужно ненавидеть". «Тоня против всех» это история о любви и ненависти, и о взлетах и падениях.
Марго Робби в списке букмекеров на получение Оскара за главную женскую роль стоит в конце списка. Но номинация на Оскар уже говорит о многом. Сыграть молодую девочку, красивую девушку, и стареющую женщину в одном фильме - это заслуживает уважение. Вообще, роли "плохих девушек" хорошо удаются Марго Робби. Ей отлично удалось передать эмоции и чувства девчонки из провинции, которая вдруг оказалась на спортивном олимпе. Грубая, нервная, но при этом очень женственная и уверенная в себе. Весь фильм вы будете следить за её метаморфозами, и до последней сцены будете надеяться, что всё закончится хорошо. Но всё закончится, так как в жизни.
Хотя если говорить о Оскаре за женскую роль второго плана тут лидирует Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони Хардинг Лавону. Её роль олицетворяет собой всех плохих мамаш, которые жестко и рукоприкладством воспитывают своих детей, и считают, что это правильно. В некоторых моментах фильма, кажется, что так не бывает, и это выдумка авторов, но именно так и случалось в жизни Тони Хардинг. Как она сама сказала: "Идеальная семья!? Да, у меня с роду такой не было!"
Если говорить об актерах нельзя не упомянуть Себастьяна Стэна, который сыграл мужа Тони. Его роль олицетворяет всю нелепость и трагичность, тех ситуаций, в которые попадают супруги. Именно муж Тони виноват в той ситуации из-за которой всё и произошло. И что самое интересное, это именно тот случай, когда человек оказал медвежью услугу именно из за любви к другому человеку, а не по злому умыслу.Абзац текста, абзац текста, абзац текстаФильм приковывает внимание с первых минут, и все два часа вы будете следить за этой невероятной жизненной историей "гадкого утенка" из провинции, которая почти стала прекрасным лебедем в мировом фигурном катании. Жизнь, конечно, внесла свои коррективы. Жанр фильма однозначно трагикомедия. Отличная смесь черного юмора и драматического накала. Обещаю, местами вам будет очень смешно. Но в некоторых местах - это будет смех сквозь слезы.
Отдельно хочу сказать о саундтреке к фильму - он великолепен. Сочетание рок ритмов 80-х и 90-х годов переплетаются с поп-музыкой того времени, и погружают вас в атмосферу того времени. тщательно подобранная музыка это еще один отличный ход в это спортивной драме.
«Тоня против всех» - это спортивная драма, которая рассказывает нам историю, которая местами кажется невероятной, а местами абсолютно нелепой. Этот фильм - попытка рассказать, что стоит за ослепительными улыбками спортсменов на чемпионатах мира и олимпиадах. Кровь, боль, слезы и скандалы, но как известно "show must go on". Картина , как бы приоткрывает нам занавес в мир фигурного катания, и рассказывает всего лишь одну историю, которая местами кажется абсолютно выдуманной. Только документальные кадры в конце фильма напомнят вам, что в жизни именно так всё и бывает. «Тоня против всех» получилась очень цельной трагикомедией, с отличной игрой актеров, шикарным саундтреком и хорошим юмором. Да, и ещё с очень с жизненным финалом. 8,5 из 10.
Лучше прожить жизнь стремясь к своей мечте, чем не стремясь без неё... "Оскар Робби!"Всегда искренне поражался силой воли ни смотря ни на что. Это присущи только сильным духом людям. А их единицы. Этот фильм именно про это. Как, казалось бы, из обычной девушки, не предвещавшей никакую славу и побед, получилась сильная личность со своими положительными и отрицательными сторонами. Эта остроумная, чёрная комедия, основанная на реальных событиях – отличное нескучное кино для выходных!
Подписываюсь к словам кинокритика А. Долина – Марго Робби – оскар! Это супер-роль гениальной актрисы! Тут надо идти и наблюдать за ней...
Пять баллов из пяти!
Оскар будет жарким, но Тоня однозначно заслужила как минимум статуэтки за лучшие женские роли
Каждый в фильме видит свое, я увидела это. Бесконечно несчастная девушка, для которой грубое отношение и побои норма жизни, пытается найти себя, заявить о себе. Для нее спорт - это жизнь. В буквальном смысле. Потому что разве можно назвать жизнью то, что происходит за пределами катка? Игнорирование ее чувств, грубость, унижения сначала от матери, а потом и от мужа. Жизнь в постоянном напряжении и стрессе. В фильме шикарно раскыто поведение абьюзера, показаны все этапы отношений "нарастание напряжения, инцидент, примирение, медовый месяц". И так по кругу. Это то, через что проходят многие женщины, даже, как оказалось чемпионки. Те, кто берет вершины в спорте, в жизни выступает в роли жертвы.
Тема как никогда актуальная в современной России, где побои, насилие и даже убийства в семье стали трагической реальностью. Очень много женщин страдают от насилия в семье и, к сожалению, не у всех такой сильный характер, как у Тони. Ей, пусть и ценой своей спортивной карьеры, удалось переломить цепочку абьюзивных отношений и вырваться из ада, разрушающего личность.
В вас когда-нибудь стрелял муж? А мать кидалась ножами? Нет? А если бы такое произошло, что бы вы сделали? Я бы сошла с ума. А Тоня выходила на лед и получала медали. Одну за одной. Но заветную олимпийскую так и не получила... Почему? Сходите на фильм все увидите сами! Я категорически рекомендую!
Несмотря на все тяжесть раскрываемых в фильме тем, он смотрится легко. Вам не придется тайком утирать слезы, напротив, в некоторых моментах захочется смеяться :) Шикарно подобранный актерский состав имеет практически фотографическое сходство с своими прототипами. Мой фаворит в этой команде звезд - Эллисон Дженни, сыгравшая мать Тони. Злобная, "побитая жизнью", сварливая и никого не любящая женщина с вечной сигареткой в зубах. Она утверждает, что у Тони было "нормальное детство"... Наверное. Если за норму брать побои, отсутствие любви и ласки. Очень интересный персонаж! Самый яркий из всех персонажей фильма
Сама же сказала, что тебе нравится кататься, никто за язык не тянул, а значит - вперед, будешь чемпионкой.
Мать держала девочку в ежовых рукавицах и да, та действительно добилась больших успехов, ведь катание - это ее страсть.
Но при этом психика Тони очень сильно пострадала, она не знала, что такое реальная жизнь.
Марго Робби сыграла потрясающе и все выложилась в этой роли, а ее тройной анкель - это надо видеть!
Надо сказать, что Марго состоит в любительской хоккейной лиге, т.е. умеет стоять на коньках, но не как фигуристка и ее готовила и тренировала профессиональная фигуристка Сара Кавахара, поэтому на экране дублеров нет, актриса все трюки исполнила сама.
Стоит отметить и Эллисон Дженни, мастерски сыгравшей жестокую мамашу.
Все остальные перед ними блекнут.
Да, есть два друга-идиота, тонкий и толстый, за одного из которых, за первого, Джеффа, Тоня вышла замуж, на свою голову.
Ведь она изо всех сил старалась быть, как все настоящие американцы: добиться успеха, найти любимого мужа, создать семью...
А так оказалось, что все стали против нее.
И снова СМИ, как и в недавно вышедшей "Девушке в тумане", наживаются на жизни людей, попавших не в самое простое положение.
Вставки с записями (якобы) с видеокассет того времени, с признаниями героев и интервью с ними, еще больше погружают в происходящее.
На финальных титрах будут и настоящие видеозаписи.
И там можно увидеть, как сильно Марго Робби вжилась в роль, она стала очень похожа на настоящую Тоню.
Фильм неоднозначный, местами очень жестокий, есть шокирующие сцены, и развенчивает американские идеалы и "как важно быть хорошим американцем", ведь на самом деле всё не так и у них всё, как у всех в мире.
В Российский прокат картина выходит 1 февраля под глупым названием "Тоня против всех", когда девушка вовсе и не была такой, а наоборот очень хотела влиться в американскую команду.
Да, это лучше, чем первый вариант российского названия "Ледяная стерва", но все равно создает не то впечатление от картины, как и бредовое описание на Кинопоиске, рассказывающее, что Тоня такая, сука, спланировала и осуществила хитрый план.
И да, что касается мата, то в фильме он есть, хотя и немного, но всегда к месту.
Но так уж ругаются (и даже часто) в небогатых американских семьях, когда дерутся за кусок хлеба и устраивают драки.
И они не против всех, а просто хотят выжить.
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
Фильм у всех на слуху, уже номинирован на премию Оскар в трёх номинациях, получил статуэтку Золотой глобус, о нём все говорят. «Тоня против всех» - смесь чёрной комедии, биографической драмы и спортивной хронологии. В фильм влюбляешься сразу, как только начинаешь смотреть, Морги Робби великолепна, очень красивая актриса и играет мастерски, одно загляденье.
Саундтреки прошлого доводят до мурашек, обожаю, когда в современное кино вставляют «вечные» хиты. Актёры, все как на подбор, очень к месту, даже мамаша Тони сморится очень в тему, хоть её начинаешь ненавидеть с первых кадров. История красивая и интересная, а самое главное, что это всё правда, не считая художественного вымысла для придания выразительности фильму.
«Тоня против всех» - качественный фильм, способный дать зрителю задуматься о последствиях, которые могут возникнуть в случае слишком тщательного воспитания своих детей. Невероятно, что такая история могла произойти когда-то, но документальная хроника и статьи из газет говорят об обратном. Тоня Хардинг – лучший кинообраз, который я видела в этом году, ради этого я считаю, что фильм стоит смотреть.
Спасибо Федеральному порталу kinoafisha.info за возможность посетить пресс-показ фильма «Тоня против всех».
Об этом фильме уже долго не умолкают все СМИ. Легендарная история об одной из самых знаменитых фигуристок Америки наконец показалась на большом экране. Марго Робби много работала над тем, чтобы образ Тони Хардинг получился сильным и запоминающимся. И что в итоге? Золотой глобус и три номинации на Оскар. Достаточно для того, чтобы не пропустить выход этого фильма в отечественный прокат.
Признаюсь, я немного с предубеждением отношусь к таким фильмам, когда в основу ложатся запутанные реальные истории. Всегда получается, что свою версию рассказывает один из участников событий, правда становится немного однобокой, а вся цель фильма сводится к тому, чтобы оправдать кого-то, показать в хорошем свете и изменить отношение общественности. Так что для меня очень важным был рассказ этой истории от двух действующих лиц - самой Тони и ее мужа Джефа. По прошествии многих лет они и другие участники событий давали интервью, которые и легли в основу фильма. Получился отличный прием: пусть воспоминания очевидцев противоречат друг другу, создатели фильма не стали искать правду или принимать одну из сторон. Они рассказали две истории и оставили нас самих решать, как мы к этому всему относимся. Во-первых, это приятно. А во-вторых, это все делает историю более реалистичной. Реалистичность происходящего на экране - как раз то, чего добивались создатели. Я видела фотографии Тони и записи ее выступлений и интервью вы можете увидеть в титрах фильма - получилось один-в-один, на мой взгляд.Про саму историю. До выхода этого фильма я не слыша про эту самую знаменитую фигуристку, но как оказалось, эта история очень широко освящалась в прессе и Тоню до сих пор помнят в Америке. Девочка выросла в маленьком городке, с самого детства только и делала, что занималась фигурным катанием. Сложные отношения с матерью и уход отца сильно сказались на ней, но в спорте она делала большие успехи. Бросив все усилия на подготовку, Тоня стала первой американкой, выполнившей один из самых сложных элементов - тройной аксель. Несмотря на то, насколько сложно ей было выполнять все номера, не имея пластики и грации, которая также важна для судей. Но Тоня хотела быть лучшей и назло всем добиться успеха. В фильме подробно рассказывается о ее жизни, взаимоотношениях с мужем и близкими, хотя самым главным для нее все таки оставался большой спорт. Главная интрига всего фильма - громкие события, происходившие во время второй Олимпиады, когда Тоне было 23 года. Что было на самом деле, была ли Тоня замешена в этом деле - каждый зритель решит самостоятельно. Уж я точно не буду вам рассказывать. Но не могу оставить без внимания отличную актерскую игру. Несмотря на всю противоречивость персонажа Тони, ее вызывающее поведение и порой отталкивающие поступки, у Марго Робби получилось достучатся до зрителя. В жизни Тони были моменты больших взлетов и падений, но судьба крайне жестоко с ней обошлась, если задуматься. Когда вы выйдете из кинотеатра, у вас будет свое мнение об этой истории. Лично я подумала о том, что вне зависимости от ее участия в этом во всем, лишение главной цели в жизни - это очень большая цена, которую ей пришлось заплатить. Как минимум, теперь о Тоне Хардинг снова будут говорить и вспоминать о ее заслугах, как минимум, до следующей огромной премьеры. Я искренне желаю фильму получить заветную статуэтку, хотя и понимаю, что в фильме маловато злободневных вопросов.
Я не люблю фильмы про спорт. Если вы разделяете мой выбор, все же не спешите сбрасывать со счетов «Тоню против всех» . У режиссера картины Крэйга Гиллеспи и продюсера, а также исполнительницы главной роли Марго Робби, получилось первоклассное драматическое мокьюментари, окрещенное критиками «черной комедией». Право, поводов для смеха в картине мало, зато подумать есть над чем.
Малышка Тоня воспитывается в неблагополучной семье, где главой является не мягкотелый отец-«охотник», а грубая и черствая мать, не получившая любви от собственной матери. Отчего держит дочку в строгости, за непослушание поколачивает ребенка и не забывает напоминать – «Я плачу за твои тренировки, и ты будешь их посещать». Идут годы, девчонка делает успехи на льду, влюбляется, выигрывает чемпионат Америки и готовится попасть в Олимпийскую сборную США. Тоня катается отлично, но не может угодить судьям – то она не так одета, то у нее неблаговидный образ для представления Америки миру…В конце концов карьера Тони заканчивается непоправимым абсурдом: сопернице Тони, фигуристке Нэнси Керриган, ломают колено….знакомые ее мужа.
Скандал произошел в начале 90-ых, и с тех пор о нем благополучно забыли. Но Тоне Хардинг – талантливой американской фигуристке, первой в США сделавшей тройной аксель, пришлось похоронить свою карьеру. В одночасье Хардинг из всеобщей любимицы превратилась в никому ненужную интриганку. «Тоня против всех» в некотором роде реабилитирует забытую спортсменку.
Актеры сыграли изумительно. Помимо Марго Робби, воплотившую юную Тоню и мисс Хардинг спустя 20 лет, Эллисон Дженни отменно вжилась в образ злюки-матери Лавонны. Себастиану Стэну удалось показать супруга Тони как недалекого и простоватого мужчину «с характером». Пол Уолтер Хаузер выдал достоверный образ абсолютного тупицы-телохранителя Шона, заварившего тот злополучный скандал… Сходство актеров с реальными героями очевидно благодаря нарезкам из документальных видео и интервью со всеми героями этой истории. То же можно сказать и про события: история с развязавшимся шнурком на соревнованиях – не вымысел Гиллеспи, а реальный факт. Режиссер действительно постарался: картина буквально погружает нас в Америку конца 80-ых - начала90-ых: уличная мода, химзавивки, интерьеры… И, конечно, же, картине придает шарм музыка: композиции Лоры Брэниган, Клиффа Ричарда, ZZ Top.
Стоит отметить блестящую операторскую работу: камера то «уползала» вслед за Тоней, то показывала спортсменку на льду в разных ракурсах. В фильме часто используются крупные планы персонажей и их переживания транслировались очень явно.
О чем картина? О борьбе не вписывавшейся в стандарты девушки Сони со стереотипами в обществе и спорте. О силе и слабостях характера талантливой фигуристки. О подводных камнях, кроющихся в заветном слове «слава». О любви и последствиях ее нехватки… А также о судьбе, или карме – тут уж кому как больше нравится.
9 из 10.
Ты можешь кричать о том, что не любишь фильмы о спорте и биографические картины, но этот фильм ты должен посмотреть!
Существует стереотип, что «встречают по одежке», это действительно так, как раз с этим столкнулась героиня Фильма Тоня Хардинг! Судьи оценивали не только ее костюм, но и мешали попасть на олимпийские игры, потому что она не имеет образцово-показательной семьи... еще бы... мать ее допекла отца, который бросил семью, дочь, над которой издевалась как могла, но с благой целью- вырастить чемпионку!
О
Хэпиэнд-не не слышали! Зато в картине есть много смешных моментов, потрясающе снято, от катания фигуристов дух захватывает, актерская игра радует, как и сам сюжет!
И вот начинает казаться, что деревенская девочка сможет стать чемпионкой, ведь она старается измениться, ее предают, подставляют, но она не сдается…
Давайте будем сильнее и упорнее, как Тоня, надеюсь, что нам повезет больше, чем ей! Подробнее на https://www.kinoafisha.info/profile/
Ты можешь кричать о том, что не любишь фильмы о спорте и биографические картины, но этот фильм ты должен посмотреть!
Существует стереотип, что «встречают по одежке», это действительно так, как раз с этим столкнулась героиня Фильма Тоня Хардинг! Судьи оценивали не только ее костюм, но и мешали попасть на олимпийские игры, потому что она не имеет образцово-показательной семьи... еще бы... мать ее допекла отца, который бросил семью, дочь, над которой издевалась как могла, но с благой целью- вырастить чемпионку!
О
Хэпиэнд-не не слышали! Зато в картине есть много смешных моментов, потрясающе снято, от катания фигуристов дух захватывает, актерская игра радует, как и сам сюжет!
И вот начинает казаться, что деревенская девочка сможет стать чемпионкой, ведь она старается измениться, ее предают, подставляют, но она не сдается…
Давайте будем сильнее и упорнее, как Тоня, надеюсь, что нам повезет больше, чем ей!
Тони Хардинг, сама по себе фигура неоднозначная- непростой характер и более чем темная история с «выведением из строя» соперницы. На экране предлагалось интересное изложение событий, без оценки, без виноватых.
Жанр трагикомедии, в котором байопик вышел в прокат, вначале ,все-таки, меня смутил: казалось бы, биография и точка . НО! но нет, все-таки черный юмор самих хитросплетений судьбы главной героини позволяет назвать фильм именно так.
О просмотренном… мнение мое неоднозначно: не поклонница Марго Робби, зато люблю фильмы биографические. Перевоплощение, если сравнивать актрису в разных фильмах, Марго и оригинал, как мне кажется удалось: немного угловатая, в чем-то деревянная экранная Тоня совершенно непохожа на актрису в жизни и мимикой чем-то напоминает Тоню живую.
В двух словах о содержании- кино о насилии, о победе над поражением. О том, как человек живет в нем, не понимая , как можно жить по-другому. Тот самый случай, когда поставил на карту все - и проиграл. Хотя, читая последнюю строчку титров, почти подсознательно радуешься, что тлен и безысходность, которые так радужно цвели на экране, вытеснены нормальной семьей и тому, что после проигранной Олимпиады и скандала жизнь не закончилась, она обрела свое продолжение.
Прекрасная картина : вначале- токсичной матери, которая дерет три шкуры в погоне за своей мечтой и амбициями, далее- бегства от нее в абъюз, где норма – конфликты и побои, и того, как ее титанический труд на льду обесценил один-единственный обезьяний мозг.
Отдельным пунктом вынесу решение использовать отрывки хроники- очень здорово в контексте сюжета.
Мое резюме- смотреть. Если вас не смущает, на мой взгляд, немного растянутый хронометраж.
Если хотите прожить эти два часа в гуще событий- вам- туда
Жаль только, что в угоду этому месседжу сценаристы идут на откровенные натяжки.
Вот, скажем, Тоня, забросив фигурное, трудится официанткой в придорожной забегаловке, и тут к ней подкатывает ее тренер: мол, хватит валять дурака, давай готовиться к Олимпиаде, и Тоня начинает как сумасшедшая тренироваться. Але, вы же говорили, у нее денег нет ни копейки, иначе подавальщицей бы не работала: откуда же вдруг появились доллары и на костюмы, и на тренера, и лед оплачивать?
Классическая схема фильмов о спорте – это история преодоления: герой вопреки всему, и прежде всего неверию окружающих, все преодолевает, добивается невероятных успехов, во многом благодаря тому единственному/единственной, кто в него верит бескорыстно и безоглядно – потому что любит, разумеется.
Картина о Тоне Хардинг оказывается довольно злой карикатурой на все эти штампы: заглавный персонаж преодолевает все, но косность обывательских стереотипов оказывается преградой непреодолимой: таких фигуристок быть не должно, и что с того, что катаешься лучше всех, прыгаешь выше всех, выдаешь тройной аксель: сказано же тебе – не надо нам таких фигуристок.
Насчет волшебного помощника, который поможет всего достичь – тоже как-то не очень складывается: с такой мамашей и таким возлюбленным и его корешами никаких врагов не надо.
Героиня противостоит миру и проигрывает, но название «Тоня против всех», отчего-то предложенное нашими прокатчиками, неточно. Это не Тоня против всех, это весь мир пошел на нее войной. Девушке все-то хочется кататься на коньках лучше всех на свете, но мир, судьба, Бог, если угодно, решили, что это не ее, и хоть ты тресни.
Картина Крэйгу Гиллеспи имеет своеобразную структура повествования и необычное для байопиков направление: там нет высокопарных монологов/диалогов, нет меланхоличного страдающего главного героя, нет ярко выраженного антагониста и нет «плачущих скрипок» в оригинальном саундтреке. Картина не пытается вызвать у зрителя сострадание к главной героине посредством сентиментальных моментов. Скорее всё наоборот. Нам представляют сильную девушку и рассказывают о её главных «взлётах и падениях». И именно это является главным козырем всей картины.
Создатели фильма не пытаются делать акцент на психологизме главной героини, скорее очень ловко апеллируют крупными и средними планами, которые грамотно выполняют свою функцию - сближают героиню со зрителем.
Как это не странно, режиссёру Крэйгу Гиллеспи не интересна та история, произошедшая в 1994 году с Тоней Хардинг и Нэнси Кэрриган, ему скорее интересна сама личность Тони – её характер, боевой дух и стойкость - что можно заметить также и через визуальный ряд (оператор очень любит «кружить» вокруг Тони, делать её центром композиции).
А чтобы понять актуальность картины, стоит всего лишь определить антагониста. И это ни муж, ни мать, ни даже несчастная Нэнси, антагонистом Тони является природа СМИ и зрителя, которые так любят разного рода скандалы.
«Тоня против всех» - не обычная спортивная драма, а настоящая «чёрная» комедия и совершенно абсурдная история, которая заканчивается настоящей трагедией одного человека. Фильм определённо стоит того, чтобы быть номинированным на «Оскар» и быть увиденным бОльшим количеством людей. Именно в этой картине Марго Робби определённо выдала свой максимум в актёрской игре, кульминацию которой можно заметить в сымпровизированной сцене перед зеркалом.
«Тоня против всех» - тот фильм, о минусах которого попросту не хочется говорить, так как даже не смотря на их присутствие, история работает и заставляет сопереживать довольно неоднозначной личности.
И да, как не удивительно это говорить, но на этот раз наши локализаторы со своим «переводом» попали в самую суть.
Фигуристка Тоня Хардинг прославилась в 1990-е не только своим рекордным, вторым в мире среди женщин и первым среди американок, тройным акселем, но и скандальным характером. Выходки, которые позволяла себе дочь портлендских «рэднеков», в юные годы добившаяся серьезных спортивных достижений, полностью затмевали эти заслуги и мешали признанию, как и ее одиозный образ: смелая музыка на катке, вызывающие костюмы, яркий макияж, сигареты и ругань. Финальной точкой стал скандал, когда главной конкурентке Хардинг, Нэнси Кэрриган, на тренировке во время чемпионата США 1994 года сломали колено резиновой дубинкой, и, конечно же, в историю оказалась замешана Тоня. И не важно, что ее причастность так и не была толком доказана, скандал ударил по самому больному и любимому - Тониной карьере.
Весть о том, что американский режиссер Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка», «И грянул шторм») собирается снять байопик Тони Хардинг, вызвала закономерный интерес: каким может быть фильм, повествующий об одной из самых противоречивых спортивных биографий? Результат превзошел все ожидания: на основании биографического материала фигуристки Гиллеспи создал совершенно оригинальное меж-жанровое произведение: в нем есть место и криминальной черной комедии, и спортивной, и социальной драме. Фильм получится таким же динамичным, драйвовым, взрывным и нестандартным, как и личность его героини. Прежде всего, что отличает фильм Гиллеспи от немного навевающего скуку понятия «байопик» - это решение снять жизнеописание Тони в эстетике мокьюментари, и это попадание в точку. Целая галерея героев, перед псевдодокументальной камерой рассказывающих свою версию событий, создает замечательное ощущение присутствия, достоверности и жизненности истории. Как известно, у каждого своя правда: каждый прав и не прав по-своему - и противоречащие друг друг рассказчики, окружение Тони Хардинг, наилучшим образом подтверждают эту истину. Для зрителя остается место в кресле напротив каждого из героев - и возможность выбора своей правды. Хотя правда в сложившейся ситуации уже перестает иметь какой-либо смысл. Остаются чувства, эмоции, детство без любви, любовь с кулаками, насилие как норма, разбившиеся надежды и мечты.
Что заполняет светом эту по сути невеселую историю - это едкий и острый юмор, ведь только смехом, как известно, можно спастись от наиболее драматических ситуаций. А еще - феерический саундтрек и отличные костюмы, погружающие в ностальгическую атмосферу лихих 90-х, и феноменальный актерский состав. Типажи изображаемых ими обаятельных, милых, но совершенно «поехавших» фриков настолько ярки и фактурны, что кажутся выдуманными. Однако нет, финальные отрывки из интервью с подлинными героями показывают, насколько реалистично и похоже были «слеплены» персонажи из опять же, реального материала.
Чего стоит героиня Эллисон Дженни, деспотичная и строгая мать фигуристки, подавившая свои чувства за каменным лицом, за которую актриса совершенно заслуженно получила «Оскар».
И, конечно же, Марго Робби, с удивительной силой создавшая пронзительный, глубокий, искренний образ Тони, смешной и дурацкой, обаятельной и дерзкой, все свои таланты положившей на чашу большого спорта и потерявшей все с такой же дурацкой легкостью. Сыгранная Робби, Тоня превращается в поистине трагическую фигуру, ведомую злым Роком вдоль череды нелепых, иррациональных случайностей, ломающих жизнь. Для австралийской актрисы, чьи роли ранее определялись, в первую очередь, ее красотой, это первая большая драматическая роль, в которой виден потенциал ее высокого артистизма, и это настоящий прорыв. Несмотря на то, что «Тоня против всех» - очень веселая и отвязная история, сразу же хватающая зрителя за грудки и несущая за собой в безумный, бурлящий и абсурдно-смешной мир Тони, за улыбкой в ней прячется тяжелый камень на сердце. Актуальная сейчас тема медиаскандалов показана со всей горечью: человеческая репутация и судьба так хрупки и так легко могут сломаться из-за слухов и травли общества, а изнанка «американской мечты» зачастую унизительна и жестока. На пьедестал взойти непросто - и тем больнее с него упасть, особенно когда вокруг каждый готов подтолкнуть, не разобравшись в причинах, ведь скандалы продаются наилучшим образом. «Америке нужны свои герои, но и нужны мальчики для битья» - с горькой улыбкой замечает Тоня. Оставляя зрителям тяжелое, саднящее послевкусие драмы, но надежду и силы идти дальше, стиснув зубы и несмотря ни на что.
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