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Тоня против всех Тоня против всех
Киноафиша Фильмы Тоня против всех Награды и номинации фильма Тоня против всех
I, Tonya Тоня против всех 2017 / США
7.1 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Тоня против всех

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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