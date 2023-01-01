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Прочь
Награды и номинации фильма Прочь
Get Out
Прочь
2017 / США
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7.6
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Прочь
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MTV Movie & TV Awards 2017
Прорыв года
Победитель
Лучшая комедийная роль
Победитель
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший актер кино
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Оскар 2018
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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