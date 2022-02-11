Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лил Рел Ховери
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
168 см
Биография Лила Рела Ховери
Родился 17 декабря 1979 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Лила Рела Ховери
Гарольд и фиолетовый мелок
анимация, фэнтези
2023, США
0.0
Глубокие воды
триллер, эротика
2022, США
5.0
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.0
Иуда и чёрный мессия
биография, драма, исторический, криминал
2021, США
7.0
Друзья с отпуска
приключения, комедия, семейный
2021, США
5.0
Бэд трип
комедия
2020, США
6.0
Фотография
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Бриттани бежит марафон
драма
2018, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Лила Рела Ховери
Все фотографии
Все фотографии
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Зои Дешанель сыграет в игровом фильме по детской книге «Гарольд и фиолетовый мелок»
В касте также заняты Закари Ливай и Лил Рел Ховери.
Написать
11 февраля 2022 12:51
Apple TV+ огласил дату премьеры мультфильма «Удача»
Продюсерский проект Джона Лассетера также обрел голосовой каст.
Написать
27 января 2022 16:18
Комедия «Друзья по отпуску» получит сиквел
Вышедший на прошлой неделе фильм с Джоном Синой в главной роли стал хитом платформы Hulu.
Написать
2 сентября 2021 10:35
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"