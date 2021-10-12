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Бетти Гэбриел

Betty Gabriel
Бетти Гэбриел
Бетти Гэбриел Betty Gabriel
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Дата рождения
6 января 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
163 см
Биография Бетти Гэбриел

Бетти Гэбриел появилась на свет 6 января 1981 года в американском городе Вашингтон, находящемся в округе Колумбия, однако детские годы будущей звезды прошли в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 2002 году она окончила бакалавриат в университете штата Айова, где изучала естественные науки, и отправилась в Чикаго. Там Бетти занялась современными танцами и сценическим мастерством. В 2009 году она стала выпускницей школы актерского мастерства Steppenwolf и вышла на подмостки местных театров.

Кинодебютом актрисы стала драма Стивена Коуна In Memoriam, где она изобразила героиню по имени Кайла. А широкую узнаваемость во всем мире актриса приобрела после участия в оскароносной картине в жанре хоррор "Прочь" в 2017 году. Там она воплотила образ Джорджины. Чтобы вжиться в этот образ, девушка смотрела "Невесту Франкенштейна" и выступления Мартина Писториуса, который продолжительное время страдал синдромом "запертого человека".

Актриса не замужем, детей у нее нет. Бетти не распространяется о подробностях своей личной жизни, предпочитая концентрироваться на карьере. В 2016 году Бетти состояла в романтических отношениях с мужчиной по имени Джон Рич. Об этом стало известно после публикации актрисой их совместных фотоснимков в ее Instagram-аккаунте.

Интересные факты о Бетти Гэбриел
  • В 2017 году Гэбриел попала в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана".
  • Издание The New York Times назвало Бетти лучшей актрисой 2017 года за воплощение роли Джорджины в фильме ужасов "Прочь".
  • На пробы в картину "Прочь" Бетти позвали, когда она отдыха в Перу. Она записала кастинг-видео в горах в Куско.
  • Первоначально актриса планировала стать ветеринаром, но позже поняла, что она не только не создана для этого, но еще и не получает от этого занятия того же удовольствия, что от выступлений перед публикой.
  • Гэбриел признавалась, что к игре в театре она первое время относилась с опаской, так как никто в ее семье им не увлекался. Поэтому свое детство она проводила за просмотром кино, а не театральных постановок.
Фильмография Бетти Гэбриел
Убрать из друзей: Даркнет
Убрать из друзей: Даркнет
ужасы 2018, Россия
5.0
Апгрейд
Апгрейд
фантастика, боевик, триллер 2018, Австралия
8.0
Прочь
Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.0
Скайлайн 2
Скайлайн 2
боевик, фантастика, приключения, триллер 2017, США
5.0
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