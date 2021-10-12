Бетти Гэбриел появилась на свет 6 января 1981 года в американском городе Вашингтон, находящемся в округе Колумбия, однако детские годы будущей звезды прошли в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В 2002 году она окончила бакалавриат в университете штата Айова, где изучала естественные науки, и отправилась в Чикаго. Там Бетти занялась современными танцами и сценическим мастерством. В 2009 году она стала выпускницей школы актерского мастерства Steppenwolf и вышла на подмостки местных театров.

Кинодебютом актрисы стала драма Стивена Коуна In Memoriam, где она изобразила героиню по имени Кайла. А широкую узнаваемость во всем мире актриса приобрела после участия в оскароносной картине в жанре хоррор "Прочь" в 2017 году. Там она воплотила образ Джорджины. Чтобы вжиться в этот образ, девушка смотрела "Невесту Франкенштейна" и выступления Мартина Писториуса, который продолжительное время страдал синдромом "запертого человека".

Актриса не замужем, детей у нее нет. Бетти не распространяется о подробностях своей личной жизни, предпочитая концентрироваться на карьере. В 2016 году Бетти состояла в романтических отношениях с мужчиной по имени Джон Рич. Об этом стало известно после публикации актрисой их совместных фотоснимков в ее Instagram-аккаунте.