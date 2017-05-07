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Get Out Прочь 2017 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Прочь»

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Наша рецензия

Для того, чтобы понять феномен совершенно не типичного хоррора «Прочь», нужно знать несколько вводных данных, которые в дальнейшем повлияют на обострённое восприятие увиденного. Во-первых, сценарист, он же и режиссёр первого «афроамериканского фильма ужасов» — Джордан Пил — заслуженный комик, в большей мере известный по сатирическому скетч-шоу «Ки и Пил». В 2014 году журнал «Time» включил этот, казалось бы, незыблемый тандем в список…

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Евгений Дехтярь 7 мая 2017, 10:21
Засекал, ровно 1 час 10 минут, буббубубубубубу! Не тратьте время и деньги!!!
Откуда такой рейтинг!!!
7 мая 2017, 10:21 Ответить
Армен Мкртчян 9 мая 2017, 14:19
ХОРОШО СКАЗАЛ)))
9 мая 2017, 14:19 Ответить
lyzmaksim 15 мая 2017, 09:39
Оценка
Не понимаю предыдущих отзывов. Вы что хотели? Это не блокбастер и не экшен! Фильм очень достойный. Финал соответствующий. Для тех кто любит разговорный жанр. Немного конечно не дотягивает до шедеврального, и тем не менее не жалел о потраченном времени.
15 мая 2017, 09:39 Ответить
Алексей Хромов 16 мая 2017, 23:46
«Black is new black» или «Прочь из моей головы»
Тенденции последнего времени достаточно удивительны – всё чаще встречаешь новости, что какой-нибудь дешёвый в производстве и довольно экспериментальный фильм не только собирает отличную кассу, иногда обгоняя широко рекламируемые блокбастеры, но и получает огромное количество положительных отзывов, причём как от критиков, так и от зрителей.

Именно к таким событиям можно отнести и режиссёрский дебют комедианта Джордана Пила «Прочь». На данный момент картина уже окупилась в прокате почти в 50 раз! Конечно, отчасти причиной этому небольшой бюджет, но не только. Пил сумел найти весьма остроумную грань между полюбившимися публике клише фильмов ужасов и чисто авторским взглядом на современные стереотипы общества.

Начинается история с типичной вводной сцены: темнокожего юношу на улице душат и затаскивают в машину. Без каких-либо объяснений. И дальше титры. И вот оно, первое клише – вступление, которое должно сыграть позже.

Завязка сюжета: темнокожий фотограф Крис Вашингтон (актёра Дэниела Калуйа можно вспомнить по одной из лучших серий «Чёрного зеркала») едет знакомиться с родителями своей подруги Роуз (Эллисон Уильямс). Поездка за город на выходные – следующий стереотип ужастиков. Да ещё и друг советует: «Брат, не едь туда». А мы-то знаем, что к таким советам лучше прислушиваться. Но все сомнения на этот раз крутятся вокруг цвета кожи. Оказывается, белая девушка не сказала родителям, что встречается с афроамериканцем. Но исключительно потому, что это совершенно неважно. И вот парочка на дороге сбивает оленя, а приехавший полицейский настоятельно требует документы именно у темнокожего парня, хоть за рулём была девушка.

Всё это подталкивает к неизбежному выводу – фильм окажется самым типичным представителем жанра хоррор, а конфликт будет построен на расизме. Вероятно, родители девушки только притворяются, что рады видеть нового приятеля дочери. Отец семейства (Брэдли Уитфорд) хоть и утверждает, что обожает Обаму, но содержит именно чернокожих слуг (из жалости, конечно же) и, почему-то, ненавидит оленей, а мать жесточайше не приемлет вредные привычки других людей. А дальше будет и массовый сбор странных людей, о которых даже невеста героя скажет: «Они такие белые», и единственный, помимо Криса, чернокожий гость, и множество других до боли знакомых сцен из классических ужастиков, обыгранных в расистском ключе.

Но всё окажется лишь хитрой уловкой режиссёра, чтобы удивить зрителя внезапной развязкой. Да, различие рас сыграет свою роль, но в неожиданной и почти безумной форме. Похоже, Пил через этот гротеск хочет намекнуть, что «чёрная» культура при Обаме стала популярной даже среди консерваторов, превратившись в модный тренд. Отец держит на стене портрет темнокожего спортсмена, победившего его отца на олимпиаде, а гости откровенно восхищаются физической формой героя, рассматривая его как новую скульптуру в прихожей. Именно это, вкупе с доведённым до крайности потребительством, может приобрести в обществе довольно уродливые формы.

Атмосфера искусственности происходящего преследует и Криса и зрителя всё время, как будто специально для героя организовали новое «Шоу Трумэна», да и все темнокожие, попадающиеся ему в этом доме, хоть и ведут себя доброжелательно, но выглядит довольно пугающе. Опасность есть, и она в итоге выльется наружу, но вот в чём она заключается: в скрытом презрении и ненависти или же в излишнем желании присоединиться к новому тренду?

Главный же недостаток фильма кроется даже не самом сюжете, а в жанровом определении. Если эталон безумия ужастиков – «Хижина в лесу», везде шёл со сноской «комедия» или даже «трэш», то «Прочь» обозначают просто как хоррор или детектив, почему-то игнорируя главное – сатирическую составляющую. Но он не страшный совершенно. Атмосферный – да, интригующий – да, но не страшный. Да и детективная часть к последней трети становится почти прозрачной для внимательного зрителя. Что же до сатиры – в России она вряд ли вызовет столько же интереса, не так остро и актуально, а провести аналогии с более близкими нам культурами многие вряд ли захотят. Так что особого ажиотажа в нашей стране ждать не стоит, да и особо пугающих сцен, которые нужно смотреть именно в кино, практически нет, его приятнее будет посмотреть дома за ужином.

6 из 10 баллов за оригинальность сюжета и необычную подачу.
16 мая 2017, 23:46 Ответить
Света Пог 20 мая 2017, 14:10
Оценка
Наш фильм " Невеста" на американский манер))
20 мая 2017, 14:10 Ответить
lookoel 21 мая 2017, 22:46
Оценка
Зря потраченное время
21 мая 2017, 22:46 Ответить
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