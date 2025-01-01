Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Прочь Цитаты из фильма Прочь

Цитаты из фильма Прочь

[последние реплики]
Rod Williams Я же говорил тебе не соваться в тот дом. Я же...
Chris Washington Как ты меня нашёл?
Rod Williams Я — Цэ-матер#кая А. Мы решаем дела. Считай, что этот вопрос у**ан решён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Armitage Ты же знаешь, что я не могу дать тебе ключи, ладно, дорогой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commercial Voiceover Ум — это страшная вещь, которую нельзя тратить впустую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Missy Armitage А теперь утопи себя в полу.
Chris Washington Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп.
Missy Armitage Утопи. — — — Вот, ты в погружённом месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington [про домработницу] Эта сук@ сумасшедшая. Сук@ сумасшедшая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hudson Я хочу твой глаз, чувак. Я хочу те штуки, через которые ты видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Он другой.
Rod Williams Да ну! Почему он так одет?
Chris Washington Дело не в этом, а во всём. Он пришёл на вечеринку с белой женщиной, лет на тридцать старше его.
Rod Williams Секс-рабыня! О, б##ь! Крис, тебе срочно надо сваливать отсюда, чувак! Ты в какой-то «С широко закрытыми глазами» попал. *Уходи*, м#т -
[линия мобильного обрывается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rod Williams [детективу Латойе и двум другим детективам] Потом он прислал мне какие-то странные фотки. Я такая: «Да ну, это же Андре Хэйворд». Этот парень пропал без вести уже шесть месяцев, понял? Я начал копать, потому что я агент TSA. Вы же детективы, у вас тренировка, я тоже тренировался. Иногда мы даже лучше вас разбираемся, потому что работаем с террористами, но это совсем другая история. Короче, я занялся своим детективным делом и начал складывать пазл. Вот что у меня получилось. Кажется, их похищают, зомбируют и превращают в рабов... или в секс-рабов. Не просто рабов, а секс-рабов и всякое такое. Не знаю, это гипноз или что, но я знаю, что уже есть двое таких братьев, которых мы знаем, и может быть, их уже полно. Что дальше?
[через несколько секунд трое детективов смотрят друг на друга и начинают истерически смеяться]
Detective Latoya Никогда, слышишь, никогда не говори, что я ничего не делаю.
[все ещё смеётся]
Detective Latoya О, белые девчонки. Они всегда так делают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Armitage Ты была одной из моих любимых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Armitage Знаешь, что я тебе скажу? Один убит, осталось пару сотен тысяч. Не хочу строить из себя всезнайку, но скажу прямо — я этих оленей терпеть не могу. Они надоели, они захватывают всё вокруг. Они как крысы. Разрушают экосистему. Вижу мёртвого оленя у обочины и думаю: «Вот это начало.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andre Logan King Прочь.
Chris Washington Извини, чувак.
Andre Logan King Прочь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rod Williams [про Андре Хейворда] Но Крис говорит, что он ведёт себя совсем иначе.
Detective Latoya Чем именно иначе?
Rod Williams [показывает фото, которое прислал Крис] Этот парень из Бруклина, да? Он так не одевался.
Detective Latoya Раньше я так не одевался.
Rod Williams Да и женат он на белой женщине вдвое старше себя.
Detective Latoya Вот откуда одежда... Ладно.
[смеётся]
Detective Latoya О, Господи, Род Уильямс из TSA.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Меня вчера загипнотизировали.
Rod Williams Чувак, отвали отсюда!
Chris Washington Нет. Да, да, это чтобы бросить курить. Но мама Роуз — психиатр, так что...
Rod Williams Бро, мне пофиг, даже если эта су### — Ианла Ванзант, понял? Она не исправит мою грёбаную жизнь. Мой разум — под защитой.
Chris Washington Я знаю, она застала меня врасплох, да? Но всё нормально, потому что... я излечился. Это сработало!
Rod Williams Бро, как ты не боишься этого? Слушай, они могли заставить тебя делать всякую дурацкую фигню. Могли заставить лаять как собаку. Летать, как голубь — выглядеть смешно. Понятно? Или, не знаю, может ты не в курсе, но белые обожают делать людей сексуальными рабами и всякое такое.
Chris Washington Да ну, уверен, что у них там никаких извращённых семейных заморочек, чувак.
Rod Williams Слушай, Джеффри Дамер реально жрал людям головы. Но это уже после того, как он их трахал. Думаешь, они ожидали такого? Ни за что! Они туда шли типа «Я просто немного пососу, может, потрясу яйца». Нет! Им не дали даже трясти что-то, потому что головы у них оторвали! Да, они всё равно пососали, но без голов. Это была жесть с оторванными головами. Это бизнес Джеффри Дамера.
Chris Washington Спасибо за этот образ, бро.
Rod Williams Эй, чувак, я не выдумываю. Я видел это на A&E. Это настоящая жизнь.
Chris Washington Чёрные тут тоже. Похоже, все они пропустили движение.
Rod Williams Потому что, наверное, их загипнотизировали. Слушай, бро, я просто связываю факты. Я беру то, что ты мне сказал, понял? Скажу тебе — я думаю, эта мама загипнотизировала всех и жестко их трахает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Armitage Кстати, я бы проголосовал за Обаму на третий срок, если бы мог. Лучший президент в моей жизни, без вопросов.
Chris Washington Согласен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Всё нормально. Я не хотел ябидой казаться.
Georgina Ябидой?
Chris Washington Сдать тебя.
Georgina [думает] Ябеда!
Chris Washington Ага.
Georgina О, не волнуйся. Могу тебя уверить, я никому не отчитываюсь.
Chris Washington Понятно. Просто я иногда нервничаю, когда слишком много белых вокруг, понимаешь.
Georgina [перестаёт улыбаться, снова улыбается, по щеке катится слеза, смеётся] О, нет. Нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да ты что! У меня совсем так не было. Вообще нет. Армитажи относятся к нам, как к семье, очень хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rod Williams Я злюсь на тебя, потому что ты никогда не слушаешь моих советов.
Chris Washington Каких именно?
Rod Williams Например, не ходи в дом к родителям белой девчонки. Что она там делает? Тебе яйца лижет или что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Вашингтон Они знают, что я... Они знают, что я — черный?
Роуз Армитаж Нет. Им нужно?
Крис Вашингтон Кажется, это стоит как-то упомянуть, знаешь.
Роуз Армитаж Мама, папа, мой черный парень приедет на выходных, и я просто не хочу, чтобы вы были в шоке, что он черный — просто черный.
Крис Вашингтон Значит, я первый черный парень, с которым ты встречалась.
Роуз Армитаж Да и что с того?
Крис Вашингтон Да, для них это незнакомая территория. Я не хочу, чтобы меня с ружьём прогоняли с газона.
Роуз Армитаж Не волнуйся. Во-первых, мой папа голосовал бы за Обаму в третий раз, если бы мог. Там такая настоящая любовь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Armitage Тебе это понравится. Мой папа был знаменит тем, что его обыграл Джесси Оуэнс в отборочном забеге на Олимпиаду в Берлине в 1936 году. Это были те самые...
Chris Washington Те самые, где Оуэнс выиграл перед Гитлером.
Dean Armitage Да, какой момент. Прямо какой момент. Гитлер стоял там со всей своей арийской чушью, а этот черный парень пришёл и доказал, что он не прав, на глазах у всего мира. Потрясающе!
Chris Washington Жестко для твоего папы, конечно.
Dean Armitage Да, он почти с этим смирился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hudson Пожалуйста, не сваливай меня в одну кучу с ними, я, честно, плевать хотел на твой цвет кожи. Нет, я хочу кое-что глубже. Я хочу твой взгляд, чувак. Я хочу те вещи, которые ты видишь насквозь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hudson Я тоже когда-то увлекался. В основном природой. Отправлял снимки в National Geographic четырнадцать раз, прежде чем понял, что у меня нет таланта.
Chris Washington Чёрт.
Jim Hudson Знаю. Жизнь — больной прикол. Вчера ты проявляешь фотоплёнки в тёмной комнате, а завтра просыпаешься — в темноте. Генетическая болезнь.
Chris Washington Это, б#я, не честно, чувак.
Jim Hudson О, ты прав! Это, б#я, не честно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hudson Поверь, я прекрасно понимаю всю иронию ситуации — слепой торговец искусством.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Я так и не представился нормально. Я Крис.
Walter Я знаю, кто ты. Она прекрасна, правда?
Chris Washington Роуз? Да, она.
Walter Уникальная. Лучшая из лучших! Настоящая находка.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Hudson Невежды.
Chris Washington Кто?
Jim Hudson Все они. Они хотят как лучше, но понятия не имеют, через что на самом деле проходят люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Deets [Роуз, глядя на Крисов пах] Так, это правда? Лучше стало?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgina Я должна извиниться. Как грубо с моей стороны трогать ваши вещи без спроса.
Chris Washington О, нет. Всё в порядке. Я просто запутался.
Georgina Могу тебя заверить, никаких — неприличных штук не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[когда Логан и его жена уходят]
Мисси Армитаж [Дину] Что-нибудь, чтобы разрядить обстановку.
Дин Армитаж Да, да, давай вернёмся к веселью. Как насчёт бенгальских огней и БИНГО.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Armitage В чем твоя цель, Крис?
Chris Washington Что?
Dean Armitage В жизни. В чем твоя цель?
Chris Washington Сейчас — найти эти ключи.
Dean Armitage Огонь. Он отражает нашу смертность. Мы рождаемся, дышим и умираем.
Chris Washington Роуз?
Rose Armitage Ищу.
Dean Armitage Даже солнце однажды умрет. Но мы — боги. Запертые в коконах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крис Вашингтон Ты — всё, что у меня есть. Я не уйду отсюда без тебя. Я не брошу тебя здесь.
Роуз Армитаж Не уйдёшь?
Крис Вашингтон Нет. Нет, не уйду. Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Parker Dray Светлая кожа была в моде, что, сотни лет подряд. Но теперь маятник качнулся в другую сторону. Черный — в тренде!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Armitage Вот и Коагула.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gordon Greene Ты когда-нибудь играл в гольф?
Chris Washington Однажды. Несколько лет назад. Я был не очень хорош.
Emily Greene Гордон много лет был профессиональным гольфистом!
Gordon Greene Ну, уже не могу так же крутить бедрами, как раньше. Но Тигра я знаю!
Rose Armitage О, это здорово.
Emily Greene Гордон обожает Тигра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мисси Армитаж [мешает чай ложкой] Мы иногда используем фокусные точки, чтобы привести человека в состояние повышенной внушаемости.
Крис Вашингтон Повышенная внушаемость?
Мисси Армитаж Именно так. Именно так!
[продолжает мешать чай ложкой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Она лежала там, истекая кровью, на обочине. Холодная и одна. Так она умерла ранним утром. Холодная и одна. А я сидел и смотрел телевизор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chris Washington Что за хр#нь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лил Рел Ховери
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
Эллисон Уильямс
Эллисон Уильямс
Allison Williams
Джордан Пил
Джордан Пил
Jordan Peele
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Стивен Рут
Стивен Рут
Stephen Root
Эрика Александр
Эрика Александр
Erika Alexander
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Bradley Whitford
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
LaKeith Stanfield
Бетти Гэбриел
Бетти Гэбриел
Betty Gabriel
Маркус Хендерсон
Маркус Хендерсон
Marcus Henderson
Эшли ЛиКонте Кэмпбелл
Ashley LeConte Campbell
Ричард Херд
Richard Herd
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
6 августа стартует 2 сезон «Уэнсдей»: мы подготовили график выхода всех эпизодов
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше