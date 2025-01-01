[детективу Латойе и двум другим детективам]

Потом он прислал мне какие-то странные фотки. Я такая: «Да ну, это же Андре Хэйворд». Этот парень пропал без вести уже шесть месяцев, понял? Я начал копать, потому что я агент TSA. Вы же детективы, у вас тренировка, я тоже тренировался. Иногда мы даже лучше вас разбираемся, потому что работаем с террористами, но это совсем другая история. Короче, я занялся своим детективным делом и начал складывать пазл. Вот что у меня получилось. Кажется, их похищают, зомбируют и превращают в рабов... или в секс-рабов. Не просто рабов, а секс-рабов и всякое такое. Не знаю, это гипноз или что, но я знаю, что уже есть двое таких братьев, которых мы знаем, и может быть, их уже полно. Что дальше?