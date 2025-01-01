Chris WashingtonДело не в этом, а во всём. Он пришёл на вечеринку с белой женщиной, лет на тридцать старше его.
Rod WilliamsСекс-рабыня! О, б##ь! Крис, тебе срочно надо сваливать отсюда, чувак! Ты в какой-то «С широко закрытыми глазами» попал. *Уходи*, м#т -
[линия мобильного обрывается]
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Rod Williams[детективу Латойе и двум другим детективам]Потом он прислал мне какие-то странные фотки. Я такая: «Да ну, это же Андре Хэйворд». Этот парень пропал без вести уже шесть месяцев, понял? Я начал копать, потому что я агент TSA. Вы же детективы, у вас тренировка, я тоже тренировался. Иногда мы даже лучше вас разбираемся, потому что работаем с террористами, но это совсем другая история. Короче, я занялся своим детективным делом и начал складывать пазл. Вот что у меня получилось. Кажется, их похищают, зомбируют и превращают в рабов... или в секс-рабов. Не просто рабов, а секс-рабов и всякое такое. Не знаю, это гипноз или что, но я знаю, что уже есть двое таких братьев, которых мы знаем, и может быть, их уже полно. Что дальше?
[через несколько секунд трое детективов смотрят друг на друга и начинают истерически смеяться]
Dean ArmitageЗнаешь, что я тебе скажу? Один убит, осталось пару сотен тысяч. Не хочу строить из себя всезнайку, но скажу прямо — я этих оленей терпеть не могу. Они надоели, они захватывают всё вокруг. Они как крысы. Разрушают экосистему. Вижу мёртвого оленя у обочины и думаю: «Вот это начало.»
Chris WashingtonНет. Да, да, это чтобы бросить курить. Но мама Роуз — психиатр, так что...
Rod WilliamsБро, мне пофиг, даже если эта су### — Ианла Ванзант, понял? Она не исправит мою грёбаную жизнь. Мой разум — под защитой.
Chris WashingtonЯ знаю, она застала меня врасплох, да? Но всё нормально, потому что... я излечился. Это сработало!
Rod WilliamsБро, как ты не боишься этого? Слушай, они могли заставить тебя делать всякую дурацкую фигню. Могли заставить лаять как собаку. Летать, как голубь — выглядеть смешно. Понятно? Или, не знаю, может ты не в курсе, но белые обожают делать людей сексуальными рабами и всякое такое.
Chris WashingtonДа ну, уверен, что у них там никаких извращённых семейных заморочек, чувак.
Rod WilliamsСлушай, Джеффри Дамер реально жрал людям головы. Но это уже после того, как он их трахал. Думаешь, они ожидали такого? Ни за что! Они туда шли типа «Я просто немного пососу, может, потрясу яйца». Нет! Им не дали даже трясти что-то, потому что головы у них оторвали! Да, они всё равно пососали, но без голов. Это была жесть с оторванными головами. Это бизнес Джеффри Дамера.
Rod WilliamsПотому что, наверное, их загипнотизировали. Слушай, бро, я просто связываю факты. Я беру то, что ты мне сказал, понял? Скажу тебе — я думаю, эта мама загипнотизировала всех и жестко их трахает.
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Dean ArmitageКстати, я бы проголосовал за Обаму на третий срок, если бы мог. Лучший президент в моей жизни, без вопросов.
GeorginaО, не волнуйся. Могу тебя уверить, я никому не отчитываюсь.
Chris WashingtonПонятно. Просто я иногда нервничаю, когда слишком много белых вокруг, понимаешь.
Georgina[перестаёт улыбаться, снова улыбается, по щеке катится слеза, смеётся]О, нет. Нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да ты что! У меня совсем так не было. Вообще нет. Армитажи относятся к нам, как к семье, очень хорошо.
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Rod WilliamsЯ злюсь на тебя, потому что ты никогда не слушаешь моих советов.
Jim HudsonПожалуйста, не сваливай меня в одну кучу с ними, я, честно, плевать хотел на твой цвет кожи. Нет, я хочу кое-что глубже. Я хочу твой взгляд, чувак. Я хочу те вещи, которые ты видишь насквозь.
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Jim HudsonЯ тоже когда-то увлекался. В основном природой. Отправлял снимки в National Geographic четырнадцать раз, прежде чем понял, что у меня нет таланта.