Преступник может пойти на все, чтобы добиться своей цели, – неважно, будет ли кому-то его задача стоить жизни. Оказаться в руках такого человека – невероятно страшно, и никто не знает, будет ли у заложника шанс спастись и насколько далеко зайдет беспринципный злодей.

Рекордное напряжение: пять лучших фильмов про заложников

Людей берут в заложники, чтобы потребовать за них что-то взамен. И если жертве преступника в большинстве случаев остается только смириться со своим положением, то другой стороне приходится делать невероятно тяжелый выбор. Идти наперекор требованиям или беспрекословно подчиниться, как сохранить свои интересы или интересы страны, но не дать людям пострадать? Фильмы о заложниках всегда держат зрителя в максимальном напряжении до самого финала, который зачастую оказывается непредсказуемым.

Девушка, которая боялась дождя

Главная героиня, юная Рейн, страдает от шизофрении. Каждый ее день наполнен тревогой, страшными картинками из прошлого, пугающими галлюцинациями и голосами в голове. Девушке постоянно нужно разбираться, что является реальностью, а что происходит только в ее воображении. Это создает сложности и для нее, и для ее родителей. Однажды в ее школу приходит Калеб, новичок, с которым Рейн быстро находит общий язык. Когда девушка заподозрит своего соседа в похищении маленького ребенка, Калеб окажется единственным человеком, которые не сочтет ее слова очередным обострением болезни.

Но как выяснить, на самом ли деле мужчина совершил преступление?

Прогулка среди могил

Мэтт Скаддер – бывший полицейский, оставивший службу из-за несчастного случая и теперь готовый заниматься любыми делами, лишь бы исправно платили. Однажды к нему обращается влиятельный наркоторговец, готовый расстаться с любой суммой, чтобы опытный сыщик помог ему найти виноватых в ужасном преступлении. Неизвестные злоумышленники похитили его супругу. Несмотря на то что клиент Мэтта заплатил им выкуп, женщину вернули домой по кускам. Наркобарон жаждет мести, и следователь, приступив к делу, выясняет, что речь идет о жестокой банде, орудующей с огромным размахом.

Пропавшая

Решив съездить к родителям, Джессика совершила большую ошибку. Сначала она чуть не разбилась на машине на опасном отрезке дороги по вине другого водителя. Виновник инцидента, улыбчивый усатый мужчина, во время остановки начал надоедать ей своими знаками внимания. Дорожные неурядицы сопровождаются звонками родителей, которые тревожатся о дочке. Стресс выдергивает героиню из пучины апатии, куда она погрузилась после личной трагедии, и она понимает, что попала в серьезные неприятности.

За одним происшествием следует другое, и в итоге девушка оказывается похищенной и запертой в лесном домике под наблюдением настоящего психопата.

Опасная авантюра

Пятидесятилетний Кэм переживает тяжелый период. С привычной работы его уволили, найти новую не получается, семья распалась, а с сыном-подростком запретил видеться суд. Чтобы заработать себе на пропитание, мужчина занимается извозом на своей старенькой машине. Однажды обстоятельства сталкивают его с Мэзом – мелким наркокурьером. Потрепанный седан Кэма кажется ему наилучшим способом без подозрений передвигаться по городу, и главный герой становится личным водителем дилера, который постоянно унижает и оскорбляет его.

Устав от собственных неудач и выходок преступника, Кэм придумывает план, чтобы заставить Мэза отдать ему деньги, но события начинают развиваться непредсказуемым образом.

Первое убийство

Уилл вместе с Денни, своим маленьким сыном, отправляются в лес, чтобы поохотиться и заодно наладить отношения, но внезапно становятся нежелательными свидетелями бандитского конфликта. Денни оказывается в заложниках, а Уилл вынужден быстро принимать судьбоносные решения. Следствие ведет старый друг семьи, возглавляющий местный отдел полиции. Вскоре выясняется, что похищение мальчика связано с крупным ограблением банка.