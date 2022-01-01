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Фильмы про дискриминацию
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Фильмы про дискриминацию

Все 39 Онлайн
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Просто помиловать
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7.0
драма
2020, США
Мисс Плохое поведение
Мисс Плохое поведение
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6.0
драма, исторический
2020, Великобритания
Антебеллум
Антебеллум
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5.0
фантастика, драма
2020, США
Патруль: По законам улиц
Патруль: По законам улиц
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7.0
боевик, криминал
2020, Дания
Солнце тоже звезда
Солнце тоже звезда
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5.0
драма
2019, США
Офицер и шпион
Офицер и шпион
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7.0
драма, триллер, исторический
2019, Франция
Глории
Глории
5.0
драма, биография
2019, США
Лучшие враги
Лучшие враги
7.0
драма, биография, исторический
2019, США
Женщина
Женщина
7.0
документальный
2019, Франция
Код 8
Код 8
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6.0
боевик, фантастика
2019, Канада
Ад на границе
Ад на границе
4.0
приключения, биография, вестерн
2019, США
По половому признаку
По половому признаку
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7.0
драма, биография
2018, США
Зеленая книга
Зеленая книга
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8.0
драма
2018, США
Чужая ненависть
Чужая ненависть
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7.0
драма, криминал
2018, США
Где соприкасаются руки
Где соприкасаются руки
7.0
драма, мелодрама, военный
2018, Великобритания
Зомби
Зомби
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6.0
семейный, мюзикл, мелодрама
2018, США
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры
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7.0
драма
2017, США
Прочь
Прочь
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7.0
ужасы, детектив
2017, США
Маршалл
Маршалл
7.0
биография, драма
2017, США
Созданы равными
Созданы равными
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5.0
драма, триллер
2017, США
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Вряд ли найдется адекватный современный человек, одобряющий рабство. Или восхваляющий Холокост. Человечество медленно, но избавляется от животного желания сбиться в стаю и гнать со своей территории непонятного, непохожего чужака – вдруг он опасен? Но этот путь только начинается…

Пять лучших фильмов про дискриминацию

У нетерпимости множество лиц – она умеет притворяться компетентностью («Женщины от природы не технари!»), заботой о ближнем («Эти поселились здесь, чтобы беспокоить наших соседей?»), ученостью («Люди никогда не были равны – вы истории не знаете!»). А суть все та же: гони чужого. Не хочет уйти – напугай. Затрави. Убей. XXI век – а множество людей все еще живет по звериному принципу: заклевать белую ворону…

«Скрытые фигуры», 2016 (США)

1961 год. Две сверхдержавы соревнуются во всем, в том числе и в захвате галактики. И СССР пока лидирует: Юрий Гагарин стал первым астронавтом. НАСА необходимо немедленно добиться аналогичных результатов, привлекая все ресурсы. Но нужные ресурсы оказываются тремя женщинами. Да еще и афроамериканками!

В сценарной основе ленты – реальные факты из биографий Кэтрин Джонсон, Мэри Джексон и Дороти Воган, изложенные в документальной книге Марго Ли Шэттерли. Когда Тараджи П. Хенсон подписала контракт на главную роль, она встретилась с реальной Кэтрин Джонсон – уже 98-летней, – чтобы обсудить образ героини.

Позже та увидела результат, и ей понравилось, как актриса воплотила ее образ. Но ее удивило, что кто-то хочет снять историю ее жизни.

«Парад», 2011 (Сербия)

Мирко и Радмило не повезло родиться и жить в стране, где взаимная любовь позволена лишь разнополым парам. Парням регулярно достается от гомофобов и неонацистов. Активист Мирко пытается изменить ситуацию, организовав гей-парад, – но постоянный прессинг провоцирует его обратиться к криминальному авторитету...

На Берлинском кинофестивале 2012 года киноработа получила приз зрительских симпатий «Панорама», набрав более 23 500 голосов, и в том же году вошла в двадцатку фильмов, удостоенных премии «Европейский Оскар» Европейской киноакадемии.

Лента вызвала ожесточенные споры и разногласия в стране производства, но набрала 330 тысяч просмотров в сербских кинотеатрах после 12 недель проката и вдвое больше – по Югославии.

«Меня зовут Кхан», 2010 (Индия)

Мусульманская семья из Индии – Ризван, Мандира и их сын – счастливо живет в Сан-Франциско. Ни небольшие распри в клане Кхан, ни синдром Аспергера у Ризвана не мешают их счастью. Но оно недолговечно: 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды», захватившие авиалайнеры, вынуждают рыдать по погибшим и Америку, и весь мир. И теперь даже слово «мусульманин» заставляет американцев сжимать кулаки…

Сыгравший главного персонажа Шархух Хан общался с людьми-«аспи» (это расстройство аутистического спектра), читал статьи и смотрел видео, чтобы вжиться в образ. Его героя сравнивали с персонажами Дастина Хоффмана в «Человеке дождя» и Тома Хэнкса в «Форресте Гампе».

«Повесть о любви и тьме», 2015 (Израиль)

Все знают о Холокосте. Немногие – о британском мандате в Палестине. Это странное и пугающее ощущение, что твоя земля – не твоя. Но для евреев оно привычно – чужие сапоги топчутся по их Земле обетованной с VIII века до нашей эры. Как чувствует себя тот, кто родился здесь и вынужден в XX веке постоянно защищать свою страну и семью?

Это дебютная режиссерская работа Натали Портман, снятая по одноименному автобиографическому произведению Амоса Оза. Она же выступила сценаристом картины и отвоевала у продюсеров право снять ее на иврите. Портман, как и автор романа, родилась в Иерусалиме.

«Зеленая книга», 2018 (США)

Простой и грубый парень Тони Валлелонга потерял работу вышибалы и ищет новую. Он становится водителем афроамериканца Дона Ширли, великолепного музыканта джаза, едущего в концертный тур по американскому Югу. Сначала эти двое буквально отпугивают друг дружку разницей манер и привычек, но постепенно сближаются…

Сценарий написан по реальным событиям. После премьеры семейство Ширли заявило, что музыкант и водитель вовсе не дружили – это были отношения работодателя с сотрудником.

Но в январе 2019 года были обнародованы аудиозаписи интервью, где знаменитый джазист сообщал, что безоговорочно доверял Тони и они стали действительно дружны.

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