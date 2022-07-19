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Джордан Пил

Jordan Peele
Джордан Пил
Джордан Пил Jordan Peele
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Дата рождения
21 февраля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
близкие друзья и коллеги
Биография Джордана Пила

Содержание:

Джордан Пил – Фильмы
Джордан Пил – «Прочь»
Джордан Пил – Личная жизнь

Американский комик, актёр, сценарист, продюсер и режиссёр Джордан Пил родился 21 февраля 1979 года в Нью-Йорке. Наибольшую известность он получил после съёмок в скетч-шоу «Кей и Пил», а также шоу «Безумное телевидение».

Джордана Пила воспитывала мать-одиночка Люсинда Уильямс. Семья жила в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. Мальчик проходил обучение в школе Калхуна, после которой продолжил учёбу в колледже Сары Лоуренс на Манхэттене. Однако спустя два года Джордан бросил колледж, чтобы создать комедийный дуэт с Ребеккой Дрисдейл – его соседкой по комнате и комедийной сценаристкой в будущем. После этого он стал активно выступать в Boom Chicago и The Second City. Вместе с коллегой Николь Паркер также заслужил известность музыкальными дуэтами, а также выступал в образе «датской супермодели Уте».

Джордан Пил – Фильмы

В 2003 году Джордан Пил попал на телевидение – в проект «Безумное телевидение». Вместе с ним там в это же время появился Киган-Майкл Ки, с которым актёр тут же подружился и составил популярный комедийный дуэт. В «Безумном телевидении» Пил снимался на протяжении пяти сезонов и покинул его по окончании 13-го. В 2010 году Джордан Пил участвовал в таких проектах, как «Станция», «Дэцкая больница» и «Жажда странствий».

Вместе со своим коллегой и другом Киганом-Майклом Ки Джордан Пил впоследствии составил хитовый комедийный дуэт «Ки и Пил», в котором он выступал с 2012 по 2015, имев бешеный успех у зрителей. В 2016 году Джордан Пил совместно с Ки снялись в полнометражном фильме «Киану», получившем одобрение критиков. Сам Пил выступил на съёмках как продюсер. В центре сюжета оказываются двое друзей, которые попадают в бандитские передряги из-за похищения котёнка.

Джордан Пил также появился в роли агента ФБР в первом сезоне телесериала «Фарго»,  в основе которого лежит культовый фильм братьев Коэн. Актёра можно увидеть и в известной комедии «Знакомство с Факерами 2» 2010 года. Кроме того, Пил периодически занимается озвучкой персонажей мультфильмов. Среди самых известных можно назвать мультсериал «Рик и Морти» и анимационную ленту «Аисты».

Джордан Пил – «Прочь»

Глобальным прорывом для Джордана Пила стал его дебютный фильм «Прочь», где он выступил в качестве режиссёра. Актёр заявил, что собирается оставить карьеру актёра и посвятить себя режиссуре. Картина в главных ролях с Дэниэлом Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Киннер и Калебом Лэндри Джонсом вышла на экраны в 2017 году и имела ошеломительный успех. При бюджете в 4,5 миллиона ей удалось собрать свыше 255 миллионов долларов, а также заслужить высочайшие оценки критиков и номинации на престижные премии, в том числе фильм «Прочь» одержал победу на «Оскаре» за лучший сценарий. Благодаря этому проекту, Джордан Пил вышел на мировой уровень и стал одним из самых многообещающих постановщиков современности.

В центре сюжета оказывается чернокожий парень Крис, который отправляется вместе со своей белой девушкой к её родителям. Однако по прибытию начинают происходить странные вещи, и жизнь героя стремительно превращается в настоящий кошмар.

Джордан Пил – Личная жизнь

В 2013 году Джордан Пил вступил в романтические отношения с актрисой Челси Перетти, известной по роли Джины в сериале «Бруклин 9-9».  Пара объявила о помолвке в 2015 году, а в 2016-ом обвенчалась. В июле 2017 года Челси родила от Джордана первенца Бомона Джино Пила.

Интересные факты о Джордане Пиле

- Мать Джордана Пила – белая, а отец – чернокожий.

- У Джордана Пила есть номинация на «Эмми» за музыкальную пародию Sad Fitty Cent, рассказывающую о соперничестве 50 Cent с Канье Уэстом.

- В качестве комиков, повлиявших на его становление, Джордан Пил отмечает Ричарда Прайора и Дэйва Шапелла.

- Джордан входит в число самых влиятельных комиков Америки.

Фильмография Джордана Пила
Уэнделл и Уайлд
Уэнделл и Уайлд
анимация, комедия, ужасы 2022, США
0.0
Нет
Нет
ужасы 2022, США
0.0
Мы
Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Капитан Подштанник
Капитан Подштанник
анимация, комедия 2017, США
6.0
Прочь
Прочь
ужасы, детектив 2017, США
7.0
Киану
Киану
комедия 2016, США
6.0
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14 февраля 2022 10:26
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Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки Keegan-Michael Key
близкие друзья и коллеги
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