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Джордан Пил – Фильмы

Джордан Пил – «Прочь»

Джордан Пил – Личная жизнь

Американский комик, актёр, сценарист, продюсер и режиссёр Джордан Пил родился 21 февраля 1979 года в Нью-Йорке. Наибольшую известность он получил после съёмок в скетч-шоу «Кей и Пил», а также шоу «Безумное телевидение».

Джордана Пила воспитывала мать-одиночка Люсинда Уильямс. Семья жила в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена. Мальчик проходил обучение в школе Калхуна, после которой продолжил учёбу в колледже Сары Лоуренс на Манхэттене. Однако спустя два года Джордан бросил колледж, чтобы создать комедийный дуэт с Ребеккой Дрисдейл – его соседкой по комнате и комедийной сценаристкой в будущем. После этого он стал активно выступать в Boom Chicago и The Second City. Вместе с коллегой Николь Паркер также заслужил известность музыкальными дуэтами, а также выступал в образе «датской супермодели Уте».

Джордан Пил – Фильмы

В 2003 году Джордан Пил попал на телевидение – в проект «Безумное телевидение». Вместе с ним там в это же время появился Киган-Майкл Ки, с которым актёр тут же подружился и составил популярный комедийный дуэт. В «Безумном телевидении» Пил снимался на протяжении пяти сезонов и покинул его по окончании 13-го. В 2010 году Джордан Пил участвовал в таких проектах, как «Станция», «Дэцкая больница» и «Жажда странствий».

Вместе со своим коллегой и другом Киганом-Майклом Ки Джордан Пил впоследствии составил хитовый комедийный дуэт «Ки и Пил», в котором он выступал с 2012 по 2015, имев бешеный успех у зрителей. В 2016 году Джордан Пил совместно с Ки снялись в полнометражном фильме «Киану», получившем одобрение критиков. Сам Пил выступил на съёмках как продюсер. В центре сюжета оказываются двое друзей, которые попадают в бандитские передряги из-за похищения котёнка.

Джордан Пил также появился в роли агента ФБР в первом сезоне телесериала «Фарго», в основе которого лежит культовый фильм братьев Коэн. Актёра можно увидеть и в известной комедии «Знакомство с Факерами 2» 2010 года. Кроме того, Пил периодически занимается озвучкой персонажей мультфильмов. Среди самых известных можно назвать мультсериал «Рик и Морти» и анимационную ленту «Аисты».

Джордан Пил – «Прочь»

Глобальным прорывом для Джордана Пила стал его дебютный фильм «Прочь», где он выступил в качестве режиссёра. Актёр заявил, что собирается оставить карьеру актёра и посвятить себя режиссуре. Картина в главных ролях с Дэниэлом Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Киннер и Калебом Лэндри Джонсом вышла на экраны в 2017 году и имела ошеломительный успех. При бюджете в 4,5 миллиона ей удалось собрать свыше 255 миллионов долларов, а также заслужить высочайшие оценки критиков и номинации на престижные премии, в том числе фильм «Прочь» одержал победу на «Оскаре» за лучший сценарий. Благодаря этому проекту, Джордан Пил вышел на мировой уровень и стал одним из самых многообещающих постановщиков современности.

В центре сюжета оказывается чернокожий парень Крис, который отправляется вместе со своей белой девушкой к её родителям. Однако по прибытию начинают происходить странные вещи, и жизнь героя стремительно превращается в настоящий кошмар.

Джордан Пил – Личная жизнь

В 2013 году Джордан Пил вступил в романтические отношения с актрисой Челси Перетти, известной по роли Джины в сериале «Бруклин 9-9». Пара объявила о помолвке в 2015 году, а в 2016-ом обвенчалась. В июле 2017 года Челси родила от Джордана первенца Бомона Джино Пила.