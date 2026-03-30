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Постер фильма Thankskilling Day
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Thankskilling Day

, 2025
Thankskilling Day
Чехия / ужасы / 18+
Постер фильма Thankskilling Day

В ролях

Сара Корбелова
Сара Корбелова
Sara
Aneta Kernová
Nicky
Томаш Вебер
Mark
Ян Яцкуляк
Владимир Поливка
Tomas
Jana Findlay
Amy
Fabio Morelli
Antonio
Darren Jenkins-Johnston
Ben
Режиссер Jc Kovár, Петр Кубик
Сценарист Jc Kovár
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Производство Ayra productions, Regner Kovar Pictures
Другие названия
Thankskilling Day

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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