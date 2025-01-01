Narrator [после пролога; на фоне первых титров] Жила-была, а может быть и дважды жила, ведь вы, возможно, уже слышали эту историю, могущественная фея по имени Малефисента. По какой-то причине повелительница тьмы и защитница Мооров до сих пор оставалась ненавистной. Правда, она прокляла принцессу Аврору. Но это было до того, как она нашла свет в сердце человеческой девочки и воспитывала её как свою собственную. Ведь именно любовь Малефисенты сняла то проклятие. Но этот факт почему-то загадочно забыли. И когда история рассказывалась снова и снова по всему королевству, Малефисента снова стала злодейкой.