Королева Ингрит[к Малефисенте]Ты сделала восхитительную работу, идя против своей природы, чтобы воспитать этого ребёнка, но теперь она *наконец* получит любовь *настоящей* матери. Сегодня ночью я считаю Аврору — своей собственной.
Малефисента[взбешённая, Малефисента использует свои силы, чтобы погрузить замок во тьму]Никакого союза не будет, никакой свадьбы не будет!
Narrator[после пролога; на фоне первых титров]Жила-была, а может быть и дважды жила, ведь вы, возможно, уже слышали эту историю, могущественная фея по имени Малефисента. По какой-то причине повелительница тьмы и защитница Мооров до сих пор оставалась ненавистной. Правда, она прокляла принцессу Аврору. Но это было до того, как она нашла свет в сердце человеческой девочки и воспитывала её как свою собственную. Ведь именно любовь Малефисенты сняла то проклятие. Но этот факт почему-то загадочно забыли. И когда история рассказывалась снова и снова по всему королевству, Малефисента снова стала злодейкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Ingrith[как Аврора всхлипывает над прахом Малефисенты]Знаешь, что делает великого лидера, Аврора? Умение вселять страх в своих подданных. А потом использовать этот страх... против врагов. Вот почему я распространила эту историю про злую ведьму и проклятую ею принцессу. Неважно, кто разбудил Спящую Красавицу. Все боялись, и эта история стала легендой.
[Аврора начинает рычать и бросается на Ингриду, но стражники её сдерживают]
Queen IngrithЯ знаю, ты думаешь, что я монстр, за то, что я сделала с королём, с Малефисентой, с моим *сыном*, я сделала это ради Альстеда.