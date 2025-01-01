Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Малефисента: Владычица тьмы Цитаты из фильма Малефисента: Владычица тьмы

Цитаты из фильма Малефисента: Владычица тьмы

Diaval Госпожа.
Maleficent Что?
Diaval У меня есть небольшие новости.
Maleficent Ну, говори.
Diaval Это ничего существенного и точно не повод для паники. Просто… принц Филипп, э-э…
Maleficent Пропал?
Diaval [смеётся] Нет. Нет, Филипп...
Maleficent Жёлтая лихорадка? Нет, подожди — проказа!
Diaval Нет, госпожа. Принц Филипп спросил Аврору, станет ли она его женой.
Maleficent *Don't* - ruin my morning!
[улетает прочь, чтобы уговорить Аврору отказаться от брачного предложения Филиппа.]
Diaval Госпожа, пожалуйста! Оставайтесь спокойной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maleficent [видя, как жители Олстеда отступают в страхе, пока она, Аврора и Дивали переходят по магически созданному мосту] Вилами машут? Люди — забавные создания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аврора [к Малефисенте] Крестная… Филипп попросил меня выйти за него замуж.
Малефисента Нет.
Принцесса Аврора Я не совсем спрашивала.
Малефисента И я тоже. Любовь — не всегда заканчивается хорошо, Зверюга.
Принцесса Аврора Поверь мне, дай нам доказать обратное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maleficent Ну, ну!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Phillip [из официального трейлера; к Авроре] Нет проклятия, которое смогло бы разлучить меня с тобой. Ты выйдешь за меня?
Princess Aurora [взволнованно] Да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connal [из официального трейлера] Ты много лет заботился о человеке. Теперь пришло время позаботиться о себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maleficent [Авроре] Да брось, это смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Ингрит [к Малефисенте] Ты сделала восхитительную работу, идя против своей природы, чтобы воспитать этого ребёнка, но теперь она *наконец* получит любовь *настоящей* матери. Сегодня ночью я считаю Аврору — своей собственной.
Малефисента [взбешённая, Малефисента использует свои силы, чтобы погрузить замок во тьму] Никакого союза не будет, никакой свадьбы не будет!
Принцесса Аврора Крёстная! Что ты наделала?
Малефисента Пойдём домой сейчас.
[Аврора начинает уходить]
Малефисента Аврора!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принц Филипп [из официального трейлера; к Авроре] Пять лет назад я думал, что потерял тебя навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Ingrith [из тизер-трейлера] Я помню эту историю о злой ведьме и принцессе, которую она прокляла спать вечно. Эта история стала легендой. Но это не сказка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Аврора [к Малефисенте] Прости, что сомневалась в тебе, но это — не ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Малефисента [к королеве Ингрите] Какая неловкая ситуация.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maleficent Удержи своё животное, а то я сделаю это за тебя!
Queen Ingrith Если бы я не знала лучше, подумала бы, что это угроза.
Maleficent Ну и как же?
Queen Ingrith Как *что*?
Maleficent Знаю лучше?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Ингрита [из официального трейлера; к Авроре] Малефисента — угроза для *всех*; мы сделаем всё, чтобы тебя защитить.
[обнимает Аврору]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aurora [видя, как Малефисента возвращается к своей феерической форме] Ну, ну!
Maleficent [улыбаясь] Привет, Зверюга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Джон Я слышала, у Авроры теперь есть собственный замок.
Принцесса Аврора Да, сэр, есть.
Королева Ингрэт Да, мне любопытно. Как Аврора стала королевой Болот?
Малефисента Я сделала её королевой.
Принц Филипп [к Королеве Ингрэт] Её замок просто потрясающий. Вам обязательно нужно его увидеть.
Королева Ингрэт Да, но на самом деле у неё есть ещё один замок. Не так ли?
Принц Филипп Мама...
Королева Ингрэт Один в Болоте, а второй — оставшийся от её отца. Короля Стефана, не так ли?
Принцесса Аврора Тот замок никогда не был моим домом. Его отдали народу.
Королева Ингрэт Значит, ты тоже настоящая принцесса, даже несмотря на то, что Стефан умер. Был убит? Напомни, он умер или его убили?
Малефисента И то, и другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Ingrith Мы открыли наш дом для ведьмы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Ingrith [из официального трейлера] Никогда нельзя быть слишком осторожным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Королева Ингрита [из официального трейлера; к Герде] Расскажи мне, что случилось.
Герда Там было другое существо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maleficent Это больше, чем я могу вынести!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Princess Aurora Что именно ты хочешь сказать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Малефисента [к королеве Ингрите] Очень любезно с вашей стороны пригласить меня сегодня вечером!
Диаваль Не улыбайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator [после пролога; на фоне первых титров] Жила-была, а может быть и дважды жила, ведь вы, возможно, уже слышали эту историю, могущественная фея по имени Малефисента. По какой-то причине повелительница тьмы и защитница Мооров до сих пор оставалась ненавистной. Правда, она прокляла принцессу Аврору. Но это было до того, как она нашла свет в сердце человеческой девочки и воспитывала её как свою собственную. Ведь именно любовь Малефисенты сняла то проклятие. Но этот факт почему-то загадочно забыли. И когда история рассказывалась снова и снова по всему королевству, Малефисента снова стала злодейкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Queen Ingrith [как Аврора всхлипывает над прахом Малефисенты] Знаешь, что делает великого лидера, Аврора? Умение вселять страх в своих подданных. А потом использовать этот страх... против врагов. Вот почему я распространила эту историю про злую ведьму и проклятую ею принцессу. Неважно, кто разбудил Спящую Красавицу. Все боялись, и эта история стала легендой.
[Аврора начинает рычать и бросается на Ингриду, но стражники её сдерживают]
Queen Ingrith Я знаю, ты думаешь, что я монстр, за то, что я сделала с королём, с Малефисентой, с моим *сыном*, я сделала это ради Альстеда.
[идёт к краю башни]
Queen Ingrith Ты предатель своего рода, и ты за это заплатишь!
[объявляет всем феям]
Queen Ingrith Малефисента мертва! Мы больше не будем жить в страхе!
[Аврора снова рычит и бросается на Ингрид, но та отворачивается]
Queen Ingrith Альстед наконец свободен.
Princess Aurora [стражникам, всё ещё рыча, пока Малефисента начинает оживать магией] Отпусти меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lickspittle [Авроре] Что это такое? Никому сюда нельзя, кроме меня — а я уже здесь, так что проваливай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кнотграсс [когда она, Флиттл и Тислвит летят по кругу, держась за руки, после того, как Аврора принимает предложение Филлипа] У нас будет свадьба!
[мы видим, как валербогги радуются]
Тислвит Секретная *сюрпризная* свадьба!
[хихиканье]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэм Райли
Сэм Райли
Sam Riley
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Харрис Дикинсон
Харрис Дикинсон
Harris Dickinson
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Роберт Линдсэй
Дженн Мюррэй
Дженн Мюррэй
Jenn Murray
Уорвик Дэвис
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Juno Temple
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Netflix превратил «Очень странные дела» в мультсериал: нарисованные чудовища Изнанки выглядят даже страшнее оригинала
Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»
«Бесконечное волосатое существо»: как Пеннивайз в «Оно» вообще оказался на Земле? Завязка главного шедевра Кинга похожа на Sci-fi
А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
Кровожадные собаки, мыши-демоны и цветок на ножках: называем самых кошмарных монстров в истории «Очень странных дел»
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше