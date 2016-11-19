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Спящая красавица Спящая красавица
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Belle Dormant

Спящая красавица, 2016

2016 / Франция
6.0 Оцените
10 голосов
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О фильме

Современная сказка от главного волшебника французского кино с Матье Амальриком, Сержем Бозоном и Ингрид Кавен в главных ролях. В 2000 году молодой принц королевства Летония Эгон проводит время, играя на барабанах и рисуя картины. Думает он лишь об одном: как бы отправиться в королевство Кентц, где время застыло еще в XIX веке, найти Cпящую красавицу и разрушить чары. Но его отец король не верит в сказки и готов остановить сына любой ценой. При поддержке Мэгги Джеркинс, загадочного археолога UNESCO, Эгон осуществит свой план. Адольфо Аррьета (Адо Аррьетта) — один из самых драгоценных секретов испанского и французского кинематографа. Прирожденный фокусник, подлинный продолжатель традиции Жана Кокто (среди его фильмов — продолжение «Орфея» с Жаном Маре в главной роли и экранизация «Рыцарей круглого стола»), Аррьета всегда сохранял верность детскому театральному волшебству. «Спящая красавица» — его долгожданное возвращение после 26-летнего перерыва, во время которого так остро ощущалась нехватка этого преображающего реальность режиссерского взгляда. Наконец, это идеальный фильм для первого знакомства с подпольным классиком. Адольфо Аррьета (Адо Аррьетта) Родился в 1942 году в Мадриде, в 1967-м переехал во Францию, где снял свои первые короткометражные фильмы. В Европе считается пионером киноандеграунда, его поддерживали Уорхол, Дюрас, Энрике Вила-Матас. Черпает вдохновение в поэтическом языке и чудесном мире персонажей, затерянных между фантазией и реальностью, близких работам Жана Кокто. Заявил о себе в 1970-е такими фильмами, как «Интриги Сильвии Куски» (1974), «Пламя» (1978), «Лягушки» (1983). Продолжает активно работать, является автором ряда среднеметражных и короткометражных лент и проектов для испанского телевидения. Сеанс представят режиссер Сергей Соловьев и кинокритик Борис Нелепо.

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Адольфо Арриета
В ролях
Нильс Шнайдер
Нильс Шнайдер
Агат Боницер
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Серж Бозон
Серж Бозон
Ингрид Кавен
Ингрид Кавен
Все актеры и съемочная группа
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8.636604
Постер фильма Спящая красавица 1 постер
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