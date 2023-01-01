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Малефисента: Владычица тьмы Малефисента: Владычица тьмы
Киноафиша Фильмы Малефисента: Владычица тьмы Малефисента: Владычица тьмы, 2019: актеры и роли
Maleficent: Mistress of Evil Малефисента: Владычица тьмы 2019 / США
7.6 Оцените
402 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Малефисента: Владычица тьмы, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хоаким Роннинг Хоаким Роннинг Joachim Roenning
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Эд Скрейн Эд Скрейн Ed Skrein Дженн Мюррэй Дженн Мюррэй Jenn Murray Харрис Дикинсон Харрис Дикинсон Harris Dickinson Сэм Райли Сэм Райли Sam Riley Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Джуно Темпл Джуно Темпл Juno Temple Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Уорвик Дэвис Уорвик Дэвис Warwick Davis
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