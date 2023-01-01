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Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы, 2019: актеры и роли
Maleficent: Mistress of Evil
Малефисента: Владычица тьмы
2019 / США
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7.6
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402
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Малефисента: Владычица тьмы, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хоаким Роннинг
Joachim Roenning
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Эд Скрейн
Ed Skrein
Дженн Мюррэй
Jenn Murray
Харрис Дикинсон
Harris Dickinson
Сэм Райли
Sam Riley
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Джуно Темпл
Juno Temple
Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Уорвик Дэвис
Warwick Davis
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