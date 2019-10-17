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Премьера первой «Малефисенты» состоялась в 2014 году, то есть до того, как диснеевский конвейер по выпуску игровых ремейков анимационной классики заработал на полную мощность. Вторая часть выходит в тот момент, когда эта отлаженная машина плодит фильмы со скоростью принтера, печатающего текстовые файлы, и это, конечно, совсем другой контекст. Об оригинальной «Спящей красавице» уже вряд ли кто-то вспомнит, а вот «Аладдин» или «Король-лев»,…