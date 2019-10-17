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Малефисента: Владычица тьмы Малефисента: Владычица тьмы
Киноафиша Фильмы Малефисента: Владычица тьмы Отзывы о фильме «Малефисента: Владычица тьмы»
Maleficent: Mistress of Evil Малефисента: Владычица тьмы 2019 / США
8.6 Оцените
398 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Малефисента: Владычица тьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Премьера первой «Малефисенты» состоялась в 2014 году, то есть до того, как диснеевский конвейер по выпуску игровых ремейков анимационной классики заработал на полную мощность. Вторая часть выходит в тот момент, когда эта отлаженная машина плодит фильмы со скоростью принтера, печатающего текстовые файлы, и это, конечно, совсем другой контекст. Об оригинальной «Спящей красавице» уже вряд ли кто-то вспомнит, а вот «Аладдин» или «Король-лев»,…

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Людмила Самарина Протасова 17 октября 2019, 11:58
Дети с удовольствием посмотрели бы холодное сердце
17 октября 2019, 11:58 Ответить
Олег Гурин 17 октября 2019, 14:49
Оценка
Полнейший шлак. Логики нету. Смысла нету. Бред , зря потратил время и деньги. Даже если учитывать , что фильм детский. Такой каши я не видел давно.
17 октября 2019, 14:49 Ответить
Diana Kiseleva 17 октября 2019, 16:08
Оценка
Обалденный фильм! Все 2 часа не могла отлипнуть от монитора 😍
17 октября 2019, 16:08 Ответить
Миша Шаповалов 17 октября 2019, 16:35
в ответ на сообщение Олег Гурин от 17 октября 2019, 14:49
Оценка
нормальный фильм
17 октября 2019, 16:35 Ответить
ЛЮДМИЛА Викторовна 17 октября 2019, 17:19
Оценка
Сегодня посмотрели фильм,ребёнку очень понравился да если честно и я смотрела с удовольствием.
17 октября 2019, 17:19 Ответить
arefevamary 17 октября 2019, 17:59
Оценка
Мне фильм понравился. Детская сказка. Джоли просто😍🤤
17 октября 2019, 17:59 Ответить
1modestep1 17 октября 2019, 22:37
Оценка
Хорошая сказка, смотрится интересно, Анджелина выглядит топово)) да и актеры коасс
17 октября 2019, 22:37 Ответить
pakcha.pj91 18 октября 2019, 11:46
Оценка
Хороший фильм. В каких-то моемнтах даже всплакнула. Советую.
18 октября 2019, 11:46 Ответить
alexandracher94 18 октября 2019, 14:27
Оценка
Отличный, и слезу можно пустить и посмеяться, красиво все очень
18 октября 2019, 14:27 Ответить
Елена Власова 19 октября 2019, 05:44
Оценка
Тут даже говорить нечего, Джоли как всегда прекрасна. Мультфильм захватывающий, пусть сценарий и предсказуем, но смотреть будете не отрываясь.
Хотелось бы конечно, чтобы про народ Малифисенты побольше рассказали, а не так мельком упомянули и показали кто жив, круто было бы, если бы сняли отдельную часть про них.
Идите, не пожалеете 🌼🌼🌼
19 октября 2019, 05:44 Ответить
Светик Зумм 19 октября 2019, 20:47
Оценка
Фильм замечательный мне понравилось
19 октября 2019, 20:47 Ответить
smaila111 19 октября 2019, 22:52
Оценка
Очень понравился, не уступает первой части
19 октября 2019, 22:52 Ответить
7502244 20 октября 2019, 20:43
Оценка
Фильм понравился. Я правда удивилась почему доступ 6+. Я считаю, что маленьким детям рановато. Хотя бы с 10 лет.
20 октября 2019, 20:43 Ответить
catvoroshilova1 20 октября 2019, 22:28
Оценка
Фильм просто супер. Обычно вторая часть бывает хуже первой, но это просто великолепно. Очень красивый фильм. Всем советую посмотреть.
20 октября 2019, 22:28 Ответить
Жека Миколайчук 21 октября 2019, 00:57
Оценка
Не пойму почему людям всегда чтото не подходит!!!??? "Фильм очень крутой" и со смыслом который мало кто поймёт...
21 октября 2019, 00:57 Ответить
rg0205 21 октября 2019, 01:43
Оценка
Потрясающий фильм! Очень красочный, добрый, не обошлось и без слёз конечно... Однозначно советую идти!
21 октября 2019, 01:43 Ответить
9121068887 21 октября 2019, 17:52
Оценка
Очень понравился фильм!!!!!
21 октября 2019, 17:52 Ответить
mrybokova 23 октября 2019, 22:21
Оценка
Фильм просто бомбический. Смотрела не отрывая глаз🙈
23 октября 2019, 22:21 Ответить
shaman9292 24 октября 2019, 01:35
Оценка
Хорошая , добрая сказка ) Анджелина Джоли прекрасна , как всегда!)
24 октября 2019, 01:35 Ответить
Евгения Плуталова 24 октября 2019, 15:41
Оценка
Откровенно не люблю Джоли. Ну сложилось так. Но Малефисента... Это что-то настолько притягательное, что как только я услышала о выходе второй части - я точно знала, что не пропущу её, даже если грянет конец света)) Первая, в своё время, понравилась очень! Вторая оказалась даже лучше, чем мне хотелось (а ожидания к этому фильму у меня были даже СЛИШКОМ завышенные) - в общем, выйдя из кинотеатра, я ещё долго пыталась продышаться...)) Казалось бы... Сказка. Но как мало волшебства, в которое окунаешься с головой, осталось в нашем мире...
24 октября 2019, 15:41 Ответить
Olga Chutkova (Loza) 25 октября 2019, 19:19
Оценка
Из-за декрета я в кино не была наверное года 3. И вот пошли со старшей дочкой (подростком) на этот фильм. Смотрли в 3D. Наверное, сыграла и то, что фильм суперический, и то, что просто изголодалась по кино (даже дома кроме малышковских мультиков последние годы ничего не смотрела). В общем, и посмеялась, и поплакала, и налеталась, впечатления зашкаливали так, что мне еще всю ночь снилась Малефисента и я там с ней летала)) в общем, я оторвалась, отвлеклась, отдохнула от памперсов и игрушек, и мне фильм ооооочень понравился.
25 октября 2019, 19:19 Ответить
gergova97 26 октября 2019, 13:31
Оценка
Все мои ожидания больше, чем просто оправдались!! Безумно классный фильм, всем советую👍🏻👌🏻
26 октября 2019, 13:31 Ответить
havani91 26 октября 2019, 17:34
Кто знает, в Киностар показ фильма завтра будет или нет ? 😭 я в расписании не нашла (
26 октября 2019, 17:34 Ответить
marianna_vip33 26 октября 2019, 21:01
Оценка
Фильм очень понравился , посмотрели бы еще раз с большим удовольствием !
26 октября 2019, 21:01 Ответить
Svetlana Boksan Grishchenko 27 октября 2019, 20:48
Оценка
Отличный. На столько же хорош, что и первая часть. Очередной диснеевский шедевр, на мой взгляд.
27 октября 2019, 20:48 Ответить
Дмитрий Астахов 28 октября 2019, 09:38
Оценка
Хороший фильм
28 октября 2019, 09:38 Ответить
Кристина Степкина 28 октября 2019, 18:04
Оценка
Отличный фильм , всем советую)
28 октября 2019, 18:04 Ответить
Кристина Степкина 28 октября 2019, 18:04
Оценка
Отличный фильм )
28 октября 2019, 18:04 Ответить
Наталья Васильева 29 октября 2019, 19:33
Оценка
Фильм очень понравился!ходили с ребёнком,но я сама сидела с открыткам ртом!!!всем рекомендую!!!!супер!
29 октября 2019, 19:33 Ответить
Наталья Васильева 29 октября 2019, 19:35
Оценка
С открытым))
29 октября 2019, 19:35 Ответить
tanita_ru 30 октября 2019, 14:56
Оценка
Анджели решает всё! :) Моя оценка "4 из 5". Попыталась представить, как бы я оценила фильм без нее - я либо не пошла бы, либо "2 из 5" )
30 октября 2019, 14:56 Ответить
Ксения Яковенкова 30 октября 2019, 17:02
Подскажите пожалуйста до какого числа будет идти ?
30 октября 2019, 17:02 Ответить
elviramustafaeva230888 30 октября 2019, 18:27
Фильм просто бомба 🔥🔥🔥😍😍😍😍супер нет слов одни эмоциии😍🔥😍🔥👍
30 октября 2019, 18:27 Ответить
Veronika 30 октября 2019, 20:15
Оценка
Красивый, милый, трогательный фильм со смыслом. Слегка затянут по времени: 9 из 10. В целом понравился)))))
30 октября 2019, 20:15 Ответить
Ольга Жерносенко 2 ноября 2019, 17:15
Оценка
Фильм понравился мне и дочке (5лет) , огонь 🔥
2 ноября 2019, 17:15 Ответить
Влад Лапковский 2 ноября 2019, 22:46
А скажите пожалуйста сколько стоит билет?
2 ноября 2019, 22:46 Ответить
Екатерина Белякова 3 ноября 2019, 04:29
Оценка
Фильм вначале немного затянут и скучен, начиная с середины классный , смотрели на одном дыхании!
3 ноября 2019, 04:29 Ответить
Polina-Cat Undertale 3 ноября 2019, 16:33
Оценка
Фильм отличный!Немного затянут,но так очень красивый и интересный
3 ноября 2019, 16:33 Ответить
alina 3 ноября 2019, 22:07
Оценка
Фильм - огонь!! Смотрели всей семьей, замечательный сюжет и актеры! Бывали моменты, когда даже хотелось пустить слезу
Всем советую!
3 ноября 2019, 22:07 Ответить
makosinenko 4 ноября 2019, 12:37
Оценка
Красивая сказка, компьютерная графика на высоте. Любовалась Анджелиной Джоли, это её роль, лучшей актрисы на роль Малефисента и не найдешь.
4 ноября 2019, 12:37 Ответить
anastasiyapervykhina 4 ноября 2019, 21:42
Оценка
Это что то! Смотрится на одном дыхании!
4 ноября 2019, 21:42 Ответить
adorogos 4 ноября 2019, 22:09
Оценка
Обязательно смотреть в 3D! Очень красиво!
4 ноября 2019, 22:09 Ответить
Ева 5 ноября 2019, 11:56
Оценка
Фильм просто супер, доче очень понравилось!!!.ждём продолжения
5 ноября 2019, 11:56 Ответить
anastasiyapervykhina 7 ноября 2019, 15:00
Оценка
Бомбааааааа
7 ноября 2019, 15:00 Ответить
bocha_83 7 ноября 2019, 20:58
Оценка
Отличный фильм-сказка
7 ноября 2019, 20:58 Ответить
Сергей Борзый 9 ноября 2019, 11:32
Оценка
Фильм довольно таки интересный , мне понравился смотрел в лучшем качестве
cutt.ly/WehQUII
9 ноября 2019, 11:32 Ответить
lulya-tigr 14 ноября 2019, 07:56
Оценка
Супер. Очень понравилось!!!
14 ноября 2019, 07:56 Ответить
Хаджи Алимжанов 26 ноября 2019, 12:46
Оценка
Одним словом огооонь🔥
Мне понравилось))
26 ноября 2019, 12:46 Ответить
chentyruva.natalia 26 ноября 2019, 19:53
Оценка
Добрый фантастический фильм, умеют все-таки поднять настроение, забыть о проблемах и заставить задуматься о глобальном...
26 ноября 2019, 19:53 Ответить
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