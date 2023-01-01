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Малефисента: Владычица тьмы Малефисента: Владычица тьмы
Киноафиша Фильмы Малефисента: Владычица тьмы Награды и номинации фильма Малефисента: Владычица тьмы
Maleficent: Mistress of Evil Малефисента: Владычица тьмы 2019 / США
7.6 Оцените
402 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Малефисента: Владычица тьмы

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший грим
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Заложники
2023, США, триллер
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Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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2023, Россия, анимация
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