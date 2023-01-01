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Великолепная семерка
Великолепная семерка, 2016: актеры и роли
The Magnificent Seven
Великолепная семерка
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Великолепная семерка, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа
Antoine Fuqua
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Крис Пратт
Chris Pratt
Мэтт Бомер
Matt Bomer
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Хейли Беннетт
Haley Bennett
Итан Хоук
Ethan Hawke
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Шон Бриджерс
Sean Bridgers
Кэм Жиганде
Cam Gigandet
Люк Граймс
Luke Grimes
Ли Бен-хон
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