Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Люк Граймс
Люк Граймс
Luke Grimes
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Люк Граймс
Luke Grimes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Люк Граймс
Родился 21 января 1984 года. Дэйтон, Огайо, США.
Развернуть
Фильмография Люк Граймс
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама
2018, США
6.0
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.0
Великолепная семерка
боевик, вестерн
2016, США
7.0
Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама
2015, США
4.0
Все, что у меня есть
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Снайпер
боевик, биография
2014, США
6.0
Ожидание
драма
2013, США
5.0
Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик
2012, Франция
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Йеллоустоун» официально продлен на пятый сезон
Семья землевладельцев Даттон ожидаемо вернется на экраны.
Написать
4 февраля 2022 12:34
Джордана Брюстер и Сэм Уортингтон сыграют в научно-фантастическом триллере с Люком Граймсом
В центре сюжета окажется вдова, которая решает заменить мужа андроидом.
Написать
3 декабря 2021 11:57
«Заплатит каждый»: вышел трейлер четвертого сезона «Йеллоустоуна»
Зрителям намекают, что главным героям придется очень тяжело.
Написать
3 сентября 2021 12:37
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь