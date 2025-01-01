Emma CullenЯ ищу справедливости, как и все мы. Но месть — тоже вариант.
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Josh Faraday[учитывая их бедственное положение]Помню одного парня, которого я знал. Он упал с пятиэтажки. Проходил мимо каждого этажа, люди слышали, как он говорил: «Пока всё нормально!» Теперь он мёртв.
Emma CullenКем бы они ни были в жизни, здесь, в конце, каждый стоял с мужеством и честью. Они сражались за тех, кто не мог за себя постоять, и умирали за них тоже. Всё ради того, что им не принадлежало. Это было — великолепно.
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Bartholomew BogueЕсли бы Бог не хотел, чтобы их стригли, он не стал бы создавать овец.
Sam ChisolmЕсли у человека есть пистолет, он им и пользуется.
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Emma CullenПочему ты хотя бы не выслушаешь? Мы простые фермеры. Честные, трудолюбивые люди, которых выгоняют из домов. Мужчин убивают хладнокровно. Женщины и дети без еды и всего необходимого. Все из-за какого-то Боуга, который хочет разрабатывать нашу долину и забрать её у нас.
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VasquezНу, леди только что немного поковырялась и воткнула тебе. Может, стоит отплатить тем же, а?
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Sam ChisolmМы идём сражаться с подлыми людьми, и, скорее всего, все погибнем.
Bartholomew BogueЯ пришёл сюда за золотом. Золотом. Эта страна давно отождествляет демократию с капитализмом, капитализм — с *богом*. Так что ты стоишь не только на пути прогресса и капитала. Ты стоишь на пути бога!
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BartenderЭй, эй. Успокойтесь, мистер. Давай. Давай, полегче. У меня есть семья, мистер.
Sam ChisolmМеня зовут Сэм Чисолм. Я присяжный судебный пристав округа в Уичите, штат Канзас. Также я лицензированный сотрудник правопорядка на территориях индейцев, в Арканзасе, Небраске и ещё в семи штатах. Этот человек разыскивается по обвинениям в Небраске, дело ускорено по федеральному постановлению, согласно Общему закону о правопорядке штатов.
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Matthew CullenЧто ты за человек? Что им сделали эти люди? А? За что, Бо? За землю? За землю?
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Gavin DavidБоґ — бизнесмен. Если с ним по-человечески поговорить, он даст тебе честную долю.
FentonЧестную долю, Гэвин? Ты тут единственный, кто на бабки работает! Ты и твои шл#хи.
Gavin DavidФентон, это нечестно. Ты же знаешь. Ты же был тут на днях!
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EarlВирджиния-Сити? Три дня назад? Лучше бы ты вспомнил, у кого ты отжал 50 баксов в карточной игре!
Josh FaradayУверяю, мне не пришлось жульничать, чтобы обыграть таких, как вы двое.
Goodnight RobicheauxЭто трудно сделать. Так много народу и столько промахов? Дважды? Я вижу линию мёртвых. Надо ненавидеть то, в кого стреляешь! Ненавидеть! Давай! Засыпь себе гравием в глотку! Чёртовы ублюдки!
Bartholomew BogueСемь? Семь? Семь человек въезжают в мой город, вооружённые 22 лучшими пистолетами, что только можно купить? Это ты мне говоришь?
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Bartholomew BogueТы думаешь, Рокфеллер сам всё делал? Вандербильт? Всё, что у меня есть, я заработал сам. Не как они — со своими богатыми друзьями и подкупленными политиками. Я хочу землю, знаешь, что я делаю? Захватываю её. Знаешь, что скажет история о Роуз-Крик? Ничего. Его не будет достаточно долго, чтобы остаться в памяти. Но история запомнит меня — и то, что я построил.