Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Великолепная семерка Цитаты из фильма Великолепная семерка

Цитаты из фильма Великолепная семерка

Sam Chisolm То, что мы потеряли в огне, нашли в пепле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [после того, как Джек Хорн ушёл] Мне кажется, этот медведь был в человеческой одежде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen Этот человек убил моего мужа. Прямо посреди улицы.
Sam Chisolm Значит, ты жаждешь мести?
Emma Cullen Я ищу справедливости, как и все мы. Но месть — тоже вариант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [учитывая их бедственное положение] Помню одного парня, которого я знал. Он упал с пятиэтажки. Проходил мимо каждого этажа, люди слышали, как он говорил: «Пока всё нормально!» Теперь он мёртв.
Josh Faraday Я уже расплатился за свою лошадь, Сэм?
Sam Chisolm Пока всё нормально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Это напоминает мне то, что мой папа всегда говорил.
Billy Rocks Что именно, Гуди?
[ждёт ответа]
Billy Rocks Что?
Goodnight Robicheaux Ну, папа говорил много всего, понимаешь.
[оба смеются истерически]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Какая же у нас весёлая компания. Я — Грей, Чизолм — синий, Билли — загадочный человек с Востока, пьяный ирландец, техиканец, женщина и её кавалер. Это плохо кончится.
Vasquez Я мексиканец, к@брón. Техиканцев не существует.
Goodnight Robicheaux Попробуй сказать это моему деду. Он погиб в Аламо. Новоорлеанские Греи, длинные казармы, штыки. Кровь, зубы. Изранены ордой бурых дьяволов.
Vasquez Мой дед был одним из этих дьяволов, знаешь ли. Батальон Толука. Может, мой дед убил твоего деда, а?
Goodnight Robicheaux Какая прелесть. Кажется, мы сближаемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [последние слова] Мне всегда везло с однорукими бандитами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Horne Я знал, что завтра будет тяжёлый день. А теперь, когда нас на одного меньше, будет ещё тяжелее. Но служить другим вместе с такими людьми, как вы — того и стоило ждать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [жители города все смотрят, пока едят ужин] Как будто в одном из тех чёртовых зоопарков.
Goodnight Robicheaux Слава — это саркофаг.
Josh Faraday Ты это в книжках читал или на ходу придумываешь?
Goodnight Robicheaux С этого момента буду стараться говорить односложными словами.
Josh Faraday А... а что такое слог?
[Робишо смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen Не бойтесь. Я собрала этих мужчин и предложила им честную плату.
Rose Creek Barber Кто дал тебе право вести переговоры от нашего имени?
Emma Cullen Похоже, я была единственной, у кого хватило смелости это сделать. Так я и сделала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen [рассказчик]
[последние слова]
Emma Cullen Кем бы они ни были в жизни, здесь, в конце, каждый стоял с мужеством и честью. Они сражались за тех, кто не мог за себя постоять, и умирали за них тоже. Всё ради того, что им не принадлежало. Это было — великолепно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue Если бы Бог не хотел, чтобы их стригли, он не стал бы создавать овец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue Чизолм. Мне это имя о чём-то говорит?
Sam Chisolm Ты должен знать его из своей некрологии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Rocks Я знал, что ты вернёшься.
Goodnight Robicheaux Как?
[Billy показывает ему фляжку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Preacher Дух-то есть, но мы не убийцы.
Sam Chisolm Большинство такими и остаются, пока им не приставят дуло к виску.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [достает пистолет] Это Этель, никогда не смей её оскорблять!
Josh Faraday [достает другой пистолет] А вот Марию можешь оскорблять!
Vasquez [пьяный] Моя Мария? У меня их пять!
[смеётся пьяно]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Harp Целая орава бездомных.
Jack Horne Помолюсь за вас. Знаешь, *немножко* помолюсь.
McCann Да уж, из тебя получится чертовски хороший ковёр.
Josh Faraday [стоит за ним на веранде салуна] А ты будешь убит — величайшим любовником на свете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vasquez Никогда не доверяй людям, которые хоронят своих мёртвых над землёй.
Goodnight Robicheaux Не называй аллигатора "Большеротым", пока не переплывёшь реку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [бедным жителям деревни на стрельбище] Идите домой, наточите винтовки. Может, блеск их и отпугнёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Horne Хотя я иду долиной смертной тени, я не боюсь зла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Harvest [Денали] Ты — позор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Rocks Ножи, тут ничего сложного.
[открывает несколько дураков, все отходят]
Billy Rocks Эй, возвращайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday Наши пути снова пересеклись. Чем обязан удовольствию?
Sam Chisolm Взял работу. Ищу людей, кто со мной.
Josh Faraday Там деньги есть?
Emma Cullen [кидает ему звенящую сумку]
Josh Faraday А кто она?
Sam Chisolm «Жанна д’Арк».
Emma Cullen Меня зовут Эмма Каллен. А это мой напарник, Тедди Кью.
Josh Faraday Ну, у меня есть слабость к всему блестящему.
[кидает сумку обратно ей]
Josh Faraday Это сложно?
Sam Chisolm Невозможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Пау́дер Дэн был известен под именем Июльский Забияка, пусть земля ему будет пухом.
Bartender Он умер?
Sam Chisolm Да, сэр.
Bartender Как он погиб?
Sam Chisolm [шёпотом] Я шепнул ему на ухо.
Bartender Да что же ты сказал?
Sam Chisolm Подойди сюда.
[оба наклоняются]
Sam Chisolm Приводи их сюда.
[повсюду взводят курки в баре]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [подходит сзади во время стрельбы по мишени] Красиво. Точнее, хорошо. Ты хорошо стреляешь. Сделай ещё раз.
Emma Cullen [перебивает выстрелом] У меня был отец, спасибо.
Josh Faraday А у меня — нет.
[опустошает пистолет, стреляя в дальнюю ветку дерева]
Josh Faraday У-у! Чёрт побери, я хорош.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue [ползет в церковь, чтобы уйти от Сэма] Ты богобоязненный человек!
[Сэм на минуту снимает шляпу и заходит в церковь вслед за Боугом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [брату, которого он пощадил] Я не хотел его убивать. Он не должен был лезть к моим пистолетам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vasquez Где твой пистолет?
Sam Chisolm Если у человека есть пистолет, он им и пользуется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen Почему ты хотя бы не выслушаешь? Мы простые фермеры. Честные, трудолюбивые люди, которых выгоняют из домов. Мужчин убивают хладнокровно. Женщины и дети без еды и всего необходимого. Все из-за какого-то Боуга, который хочет разрабатывать нашу долину и забрать её у нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vasquez Ну, леди только что немного поковырялась и воткнула тебе. Может, стоит отплатить тем же, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Мы идём сражаться с подлыми людьми, и, скорее всего, все погибнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday [из трейлера]
[один из стрелков Боуга отлетает в открытый гроб]
Josh Faraday Уверен, этому гробовщику дел хватит надолго.
Josh Faraday [из трейлера] Позвольте показать вам кое-что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday Мы больше никогда не встретимся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue Я пришёл сюда за золотом. Золотом. Эта страна давно отождествляет демократию с капитализмом, капитализм — с *богом*. Так что ты стоишь не только на пути прогресса и капитала. Ты стоишь на пути бога!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartender Эй, эй. Успокойтесь, мистер. Давай. Давай, полегче. У меня есть семья, мистер.
Sam Chisolm Им лучше без тебя.
[Бармен тянется к пистолету, Сэм стреляет в него]
Sam Chisolm Кто-нибудь, позовите шерифа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux У них дьявольское дыхание! У них, чёрт возьми, гатлинг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Меня зовут Сэм Чисолм. Я присяжный судебный пристав округа в Уичите, штат Канзас. Также я лицензированный сотрудник правопорядка на территориях индейцев, в Арканзасе, Небраске и ещё в семи штатах. Этот человек разыскивается по обвинениям в Небраске, дело ускорено по федеральному постановлению, согласно Общему закону о правопорядке штатов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matthew Cullen Что ты за человек? Что им сделали эти люди? А? За что, Бо? За землю? За землю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gavin David Боґ — бизнесмен. Если с ним по-человечески поговорить, он даст тебе честную долю.
Fenton Честную долю, Гэвин? Ты тут единственный, кто на бабки работает! Ты и твои шл#хи.
Gavin David Фентон, это нечестно. Ты же знаешь. Ты же был тут на днях!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Earl Вирджиния-Сити? Три дня назад? Лучше бы ты вспомнил, у кого ты отжал 50 баксов в карточной игре!
Josh Faraday Уверяю, мне не пришлось жульничать, чтобы обыграть таких, как вы двое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Что это?
Emma Cullen Всё, что у нас есть. Вот сколько это для нас стоит.
Sam Chisolm Мне много чего предлагали за мою работу, но никогда всего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Earl Забери его оружие, Дикки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen Мистер. Мистер! Вы собираетесь заставить меня гнаться? У меня есть предложение.
Sam Chisolm А я не доверяю всяким предложениям
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Тебе не нужен охотник за головами, тебе нужна армия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday Если хочешь убить меня — убей. Если собираешься грабить — грабь. Но я в эту шахту не пойду. Там крысы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Cullen Фермеры, а не бойцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Вы понимаете, что значит начать такое дело?
Emma Cullen Мы не начинали это, мистер Чизолм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Мы слышали бой полуночи. Не так ли? Так в чем же тут дело, Сэм, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Где твое племя?
Red Harvest Старейшины сказали, что мой путь иной.
Sam Chisolm Мой путь тоже другой. Мой путь. Наш путь. Мы идём сражаться с подлыми людьми. Скорее всего, все погибнем.
Red Harvest Меня зовут Красный Урожай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Harvest Ты говоришь по-команчески?
Sam Chisolm Немного. А ты говоришь — по-белому?
Red Harvest Немного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Faraday Правительство больше не платит награду за краснокожих. Значит, ты без работы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Ей примерно столько же лет, сколько сейчас было бы твоей сестре, да?
Sam Chisolm Да, ровно.
Goodnight Robicheaux Просто хочу убедиться, что мы сражаемся с тем, что перед нами, а не с тем, что позади.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Если хотите сохранить свой город, придётся за него побороться. Мы здесь, чтобы помочь вам, но вы должны помочь нам. Нам нужна каждая рука, чтобы сразиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Тихо и спокойно. Значок тоже сними.
Sheriff Harp Я всё ещё шериф. Законно избранный.
Sam Chisolm Считай, это отзыв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Сэм Чисолм. Скажи это.
Sheriff Harp Сэм Чисолм. Есть, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Взгляни. Наша армия приближается.
Josh Faraday Отлично, они с вилами пришли. Может, у нас всё же есть шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Chisolm Поверьте, эти ребята, что идут сюда, недооценят вас. Это будет их первая ошибка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Если у мула отрезать уши, он лошадью не станет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Это трудно сделать. Так много народу и столько промахов? Дважды? Я вижу линию мёртвых. Надо ненавидеть то, в кого стреляешь! Ненавидеть! Давай! Засыпь себе гравием в глотку! Чёртовы ублюдки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue У каждого есть своя цена. Не так ли, мистер Харп?
Sheriff Harp Не у этого человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Кто здесь воевал в войне с Севером?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue Сколько человек ты сказал?
Sheriff Harp Семь.
Bartholomew Bogue Семь? Семь? Семь человек въезжают в мой город, вооружённые 22 лучшими пистолетами, что только можно купить? Это ты мне говоришь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bartholomew Bogue Ты думаешь, Рокфеллер сам всё делал? Вандербильт? Всё, что у меня есть, я заработал сам. Не как они — со своими богатыми друзьями и подкупленными политиками. Я хочу землю, знаешь, что я делаю? Захватываю её. Знаешь, что скажет история о Роуз-Крик? Ничего. Его не будет достаточно долго, чтобы остаться в памяти. Но история запомнит меня — и то, что я построил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Harvest Я голоден.
Jack Horne Подожди. Чёрт, ты по-английски говоришь?
Red Harvest Немного.
Jack Horne Ты маленький с#к. Нам многое нужно обсудить. Не уходи от меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Я стал тем, что презираю. Я — я малодушен. И я трус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goodnight Robicheaux Все вы к этому времени завтра будете мертвы, Сэм.
Sam Chisolm Я считаю, что каждый человек имеет право выбрать, где он умрёт, если может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Крис Пратт
Крис Пратт
Chris Pratt
Хейли Беннетт
Хейли Беннетт
Haley Bennett
Итан Хоук
Итан Хоук
Ethan Hawke
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Lee Byung-hun
Мануэль Рульфо
Мануэль Рульфо
Manuel Rulfo
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Марк Эшворт
Mark Ashworth
Дэйн Родс
Dane Rhodes
Кэм Жиганде
Кэм Жиганде
Cam Gigandet
Мартин Сенсмейер
Мартин Сенсмейер
Martin Sensmeier
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Matt Bomer
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Ritchie Montgomery
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»
«Едва ли это уровень джедая»: в популярнейшую теорию о Квай-Гоне фанаты «Звездных войн» верили 25 лет — Нисон опроверг ее парой слов
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Если бы «Ранеток» снимал Тарантино: ИИ написал сюжет фильма «Убить физрука» (даже трейлер есть)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше