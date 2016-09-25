Наша рецензия

У миллионера Бартоломея Боуга с обывателями городка Роуз-Крик серьезные разногласия. Они (обыватели) почему-то уверены, что могут жить на своей земле, пасти скот, сеять пшеницу, ну и т.д. Хотя гораздо разумнее было бы просто подарить свои убогие фермы мистеру Боугу, а самим убираться куда подальше – подыхать с голоду. Ведь в их земле есть золото, а оно по определению может принадлежать только сильным мира сего. Правда, недалекие фермеры никак не в силах этого понять. Поэтому, для пущей…