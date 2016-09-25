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Великолепная семерка Великолепная семерка
Киноафиша Фильмы Великолепная семерка Отзывы о фильме «Великолепная семерка»
The Magnificent Seven Великолепная семерка 2016 / США
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Великолепная семерка»

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Наша рецензия

У миллионера Бартоломея Боуга с обывателями городка Роуз-Крик серьезные разногласия. Они (обыватели) почему-то уверены, что могут жить на своей земле, пасти скот, сеять пшеницу, ну и т.д. Хотя гораздо разумнее было бы просто подарить свои убогие фермы мистеру Боугу, а самим убираться куда подальше – подыхать с голоду. Ведь в их земле есть золото, а оно по определению может принадлежать только сильным мира сего. Правда, недалекие фермеры никак не в силах этого понять. Поэтому, для пущей…

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Оксана Константинова 25 сентября 2016, 22:44
Оценка
Отличный фильм! Давно на экране не было хорошего вестерна! Получила большое удовольствие! Рекомендую!!!
25 сентября 2016, 22:44 Ответить
um007 16 октября 2016, 21:16
Посмотрел с большим опозданием. И расстроился. Со старым фильмом даже нельзя сравнивать. Сюжет много потерял из-за того,что жертвы здесь не бедные мексиканцы, которых грабят янки-сброд всех мастей, а жители приграничного города. В героях-защитниках афроамериканец, японец,индеец... Прямо чистая американская агитка, на Нобеля за мир тянет. В прежних героях был дух тех далеких лет, яркая история у каждого., настоящие, а не голливудские, характеры. Актеры в старом фильме на голову выше. Весь ансамбль. Пересмотрел давнюю Семерку, которую растащили на цитаты, и получил прежний кайф.
16 октября 2016, 21:16 Ответить
Dax 11 марта 2017, 21:41
Оценка
Отличный фильм!
Крис Пратт шикарный актёр, иногда был похож на Клинт Иствуда.
11 марта 2017, 21:41 Ответить
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