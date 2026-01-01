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Мануэль Рульфо
Manuel Rulfo
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Мануэль Рульфо
Мануэль Рульфо
Manuel Rulfo
Дата рождения
25 февраля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Мануэля Рульфо
Родился 25 февраля 1981 года. Гвадалахара, Мексика.
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Популярные фильмы
7.8
Голиаф
(2016)
7.3
Мой ужасный сосед
(2022)
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Великолепная семерка
(2016)
Фильмография Мануэля Рульфо
7
Мир Юрского периода: Возрождение
Jurassic World: Rebirth
боевик, приключения, фантастика
2025, США
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Рецензия
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5.6
Фиеста в норе
Fiesta en la madriguera
комедия, драма
2024, Мексика
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6.5
Педро Парамо
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драма, фэнтези, ужасы
2024, Мексика
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Мой ужасный сосед
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комедия, драма
2022, Швеция / США
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5.7
Малышка
Sweet Girl
боевик
2021, США
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Рецензия
7.1
Грейхаунд
Greyhound
драма, военный, исторический
2020, США / Китай / Канада
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Рецензия
6.4
Призрачная шестерка
6 Underground
боевик
2019, США
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4.6
Проклятие «Мэри»
Mary
ужасы
2019, США
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Рецензия
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