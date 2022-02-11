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Мануэль Рульфо
Мануэль Рульфо
Manuel Rulfo
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Мануэль Рульфо
Manuel Rulfo
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Дата рождения
25 февраля 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Мануэля Рульфо
Родился 25 февраля 1981 года. Гвадалахара, Мексика.
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Фильмография Мануэля Рульфо
Вторая жизнь Уве
комедия, драма
2022, Швеция / США
0.0
Малышка
боевик
2021, США
5.0
Грейхаунд
драма, военный, исторический
2020, США / Китай / Канада
7.0
Призрачная шестерка
боевик
2019, США
6.0
Проклятие «Мэри»
ужасы
2019, США
4.0
Вдовы
триллер, драма, криминал
2018, США / Великобритания
6.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
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Кинокомпания Sony заполучила права на американский ремейк «Второй жизни Уве» во главе с Томом Хэнксом
Премьера ленты состоится в сезон наград.
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11 февраля 2022 13:37
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Фильм доступен эксклюзивно на Apple TV+.
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13 июля 2020 16:36
Военная драма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV+
Релиз обещают организовать в ближайшее время.
Написать
20 мая 2020 13:20
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