Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэн Гилрой
Дэн Гилрой
Dan Gilroy
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Дэн Гилрой
Dan Gilroy
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июня 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Дэна Гилроя
Родился 24 июня 1959 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Дэна Гилроя
Бархатная бензопила
ужасы, триллер, комедия, криминал
2019, США
5.0
Роман Израэл, Esq
драма, криминал
2017, США
6.0
Стрингер
драма, криминал
2014, США
8.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»