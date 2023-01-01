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Конг: Остров черепа Конг: Остров черепа
Киноафиша Фильмы Конг: Остров черепа Награды и номинации фильма Конг: Остров черепа
Kong: Skull Island Конг: Остров черепа 2017 / США
7.2 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Конг: Остров черепа

Вся информация о фильме
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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