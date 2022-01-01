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Джейсон Митчелл
Джейсон Митчелл
Jason Mitchell
О персоне
Фильмография
Награды и номинации
Джейсон Митчелл
Jason Mitchell
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Дата рождения
5 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Новый Орлеан, Луизиана, США
Рост
166 см
Биография Джейсона Митчелла
Родился 5 января 1987 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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Фильмография Джейсона Митчелла
Мустанг
драма
2019, Франция / США
6.0
Суперфлай
драма, криминал
2018, США
5.0
Детройт
драма, исторический
2017, США
7.0
Киану
комедия
2016, США
6.0
Голос улиц
мюзикл, биография
2015, США
7.0
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