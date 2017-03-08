Ситуация с очередной реинкарнацией, — уж приходится мириться, — нетленного Кинг-Конга, на сей раз подаваемой под грифом «Остров Черепа», похожа на секс по телефону. Обсуждать его с друзьями в один момент оказывается как минимум глупо, да и воспринимать всерьёз не приходится. Остаётся лишь подключить фантазию и наслаждаться процессом: здесь и сейчас, — и ни в коем случае не рассчитывать на серьёзные отношения. Дело в том, что с любым перезапуском той или иной…
всем кто принял участие в этом фильме и его создании огромный респект , не думал ,что ребята смогут переплюнуть 1 часть ...
рекомендую смотреть в 3д , для большего эффекта
5/10
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Действительно здорово сняли.
Очень понравилась армейская обстановка и то насколько они обеспечены всем в первой части фильма.
Немного несуразными показались монстры.
Посмотрите, вам понравится!!
позырю
Плевался на протяжении всего фильма над логикой сценария. А спец эффекты на уровне. В них все деньги и ушли. Кино для тех, кто умеет выключать мозги во время просмотра.
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