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Ситуация с очередной реинкарнацией, — уж приходится мириться, — нетленного Кинг-Конга, на сей раз подаваемой под грифом «Остров Черепа», похожа на секс по телефону. Обсуждать его с друзьями в один момент оказывается как минимум глупо, да и воспринимать всерьёз не приходится. Остаётся лишь подключить фантазию и наслаждаться процессом: здесь и сейчас, — и ни в коем случае не рассчитывать на серьёзные отношения. Дело в том, что с любым перезапуском той или иной…