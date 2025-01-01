Hank MarlowКонг — вполне себе король. В основном держится при себе. Это его дом, а мы тут просто гости. Но в чужой дом не лезут с бомбами, если только не хочешь устроить драку.
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James ConradНеизведанный остров? Давай я перечислю все способы, как ты там сдохнешь. Дождь, жара, грязь, мухи и комары, разносящие болезни. Конечно, можно запастись атабрином от малярии... а что с остальными бактериями? И это мы ещё не начали говорить о тех, кто захочет тебя съесть живьём.
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[после титров]
James ConradТы просто будешь сидеть там? В темноте? Тебе это нравится, да? Тебе это весело? Обещаю, я русским не скажу.
Bill RandaНикто мне не верил. Вчера я был сумасшедшим. А сегодня?
Preston PackardТак это никогда не было про геологию. Ты снял обвинения, чтобы что-то выманить. Кто ты?
Bill RandaСлышал про «Ю.С.С. Лоутон»? Публика — нет. Из тысячи парней на том корабле я остался единственным выжившим. Моей семье сказали, что его потопили в бою, но я знаю, что видел. У него не было совести. Ни разума. Только разрушение. Последние 30 лет я пытаюсь доказать правду того дня. Эта планета — не наша. Древние виды владели Землёй задолго до людей; и если мы будем прятать голову в песок, они её заберут обратно. Моя организация — МОНОРХ. Мы специализируемся на охоте на Массовые Неопознанные Террестриальные Организмы.
Bill RandaЖаль твоих людей, полковник, правда жаль. Верни нас домой с доказательствами — чтобы мы могли прислать кавалерию.
Preston Packard[Встаёт, убирает пистолет в кобуру, поворачивается и уходит]Я и есть кавалерия.
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[Отряд Престона летит через шторм]
Preston PackardИ помните историю Икара, которому отец сделал крылья из воска. Предупредил не летать слишком близко к солнцу. Но восторг был слишком велик. И он летел всё выше и выше, пока солнце не расплавило его крылья, и он не упал в море. Армия США — не безответственный отец. Поэтому они дали нам крылья из горячей пенсильванской стали, которые гарантированно не расплавятся.