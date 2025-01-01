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Киноафиша Фильмы Конг: Остров черепа Цитаты из фильма Конг: Остров черепа

Цитаты из фильма Конг: Остров черепа

Hank Marlow Эй, что там с войной? Мы выиграли?
James Conrad Какая именно?
Hank Marlow Ага. Логично.
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Hank Marlow Конг — вполне себе король. В основном держится при себе. Это его дом, а мы тут просто гости. Но в чужой дом не лезут с бомбами, если только не хочешь устроить драку.
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James Conrad Неизведанный остров? Давай я перечислю все способы, как ты там сдохнешь. Дождь, жара, грязь, мухи и комары, разносящие болезни. Конечно, можно запастись атабрином от малярии... а что с остальными бактериями? И это мы ещё не начали говорить о тех, кто захочет тебя съесть живьём.
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[после титров]
James Conrad Ты просто будешь сидеть там? В темноте? Тебе это нравится, да? Тебе это весело? Обещаю, я русским не скажу.
Mason Weaver А я обещаю — я русским расскажу.
James Conrad Она русским расскажет.
[бросает карандаш в зеркало]
James Conrad Почему ты нас тут держишь?
Mason Weaver Я хочу домой.
James Conrad Мы поняли. Острова не было. Нас никогда не было на острове.
Houston Brooks [входит в комнату] Остров? Какой остров?
James Conrad Брукс, что, чёрт возьми, происходит?
Houston Brooks Добро пожаловать в МОНОРХ. Этот остров — только начало.
San Там есть и другое.
James Conrad Что ты имеешь в виду — другое?
Houston Brooks Этот мир никогда нам не принадлежал. Он принадлежал им. Вопрос в том, как скоро они его вернут. Конг — не единственный король.
[рык Годзиллы]
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Mason Weaver Разве Конг не тот, кто убил твоего друга?
Hank Marlow Нет.
Hank Marlow [указывает на картину с существом] Одно из них — да. Конг — бог на этом острове, но дьяволы живут под нами.
James Conrad А как их называют?
Hank Marlow Ивисы не называют их по имени, но я называю их... Черепаши.
James Conrad Почему?
Hank Marlow Потому что звучит круто.
James Conrad Ладно.
Hank Marlow Слушай, я просто придумал это имя. Я пытаюсь тебя напугать.
Mason Weaver Мне нравится, как это звучит.
Mason Weaver [Джеймсу] Ты не против?
James Conrad Нет, звучит нормально.
Mason Weaver Мне нравится это имя.
Hank Marlow Я никогда вслух этого имени не говорил, теперь звучит глупо. Просто... называйте их как хотите.
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James Conrad Наверное, ни один человек не возвращается домой с войны. По-настоящему.
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Jack Chapman [увидев Конга с вертолёта] Это что, обезьяна?
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Preston Packard [Подходя к Ранде] Как дела?
Bill Randa В порядке, спасибо.
Preston Packard Хорошо. Рад слышать. Я волновался за тебя.
[Садится, достаёт пистолет, целится в Ранду]
Preston Packard Ты расскажешь мне всё, что я не знаю, или я сорву тебе башку.
Bill Randa Монстры существуют.
Preston Packard Да ну на.
Bill Randa Никто мне не верил. Вчера я был сумасшедшим. А сегодня?
Preston Packard Так это никогда не было про геологию. Ты снял обвинения, чтобы что-то выманить. Кто ты?
Bill Randa Слышал про «Ю.С.С. Лоутон»? Публика — нет. Из тысячи парней на том корабле я остался единственным выжившим. Моей семье сказали, что его потопили в бою, но я знаю, что видел. У него не было совести. Ни разума. Только разрушение. Последние 30 лет я пытаюсь доказать правду того дня. Эта планета — не наша. Древние виды владели Землёй задолго до людей; и если мы будем прятать голову в песок, они её заберут обратно. Моя организация — МОНОРХ. Мы специализируемся на охоте на Массовые Неопознанные Террестриальные Организмы.
Preston Packard Ты знал, что эта тварь здесь?
Bill Randa Жаль твоих людей, полковник, правда жаль. Верни нас домой с доказательствами — чтобы мы могли прислать кавалерию.
Preston Packard [Встаёт, убирает пистолет в кобуру, поворачивается и уходит] Я и есть кавалерия.
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[Отряд Престона летит через шторм]
Preston Packard И помните историю Икара, которому отец сделал крылья из воска. Предупредил не летать слишком близко к солнцу. Но восторг был слишком велик. И он летел всё выше и выше, пока солнце не расплавило его крылья, и он не упал в море. Армия США — не безответственный отец. Поэтому они дали нам крылья из горячей пенсильванской стали, которые гарантированно не расплавятся.
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Hank Marlow Держи глаза открытыми. И на деревьях тоже.
Houston Brooks Почему?
Hank Marlow Муравьи. Большие такие.
[слышит щебет]
Hank Marlow Вот один. Звучит как птица, но это чёртов муравей.
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Mills Нас только что завалил обезьянюга размером с здание!
Cole Да, встреча была, мягко говоря, необычной.
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Hank Marlow Я не понимаю, когда я говорю, а когда молчу.
Victor Nieves Ты говоришь.
Hank Marlow Правда?
Victor Nieves Да.
Hank Marlow Я говорю?
Victor Nieves Да.
Hank Marlow У тебя рот двигается.
Victor Nieves Что?
Hank Marlow К утру я тебя зарежу.
Victor Nieves Правда?
Hank Marlow [смеётся] Шучу я.
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Hank Marlow [солдатам] Это хорошая группа парней. Мы все вместе помрем здесь. С вами, ребята, умирать — это честно скажу, приятно.
[смеясь]
Hank Marlow Вам не стоило сюда лезть.
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Preston Packard Мы солдаты, мы делаем грязную работу, чтобы семьи дома не страдали! Они даже не должны знать, что такое существует!
Mason Weaver Мир больше, чем это.
Preston Packard Да ладно тебе, сук#!
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Hank Marlow [Смотрит на Билла Рэнду] Иногда врага нет, пока ты его не ищешь.
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Preston Packard [последние слова, Кронгу] Погибай, сук###
[Конг раздавливает его]
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[последние слова]
Hank Marlow [смотрит на фото жены, тихо поёт] Мы ещё встретимся, где — не знаю, когда — не знаю...
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Hank Marlow [На японском] Смерть, но не позор.
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Preston Packard Два года в стране. Где ты был?
Mason Weaver В составе MACV-SOG.
Preston Packard [смеётся] А, ты был в гуще событий. Уважуха. Но именно такие, как ты, лишили нас поддержки дома.
Mason Weaver Ты серьёзно собираешься винить тех, у кого нет оружия, в проигрыше войны?
Preston Packard Камера опаснее любого оружия. И мы не проиграли войну — мы просто её бросили.
Mason Weaver Понятно.
[смеётся с презрением]
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Cole Ты когда-нибудь слышал историю про мышь, льва и колючку?
Mills Да?
Cole Вот именно. На случай, если мы снова встретим того примата.
Mills Ты же знаешь, что эта история про то, как мышь подружилась с львом, вытаскивая колючку из его лапы, да?
Cole Нет, не так. Мышь убивает льва той самой колючкой.
Mills [отмахивается от комара] Кто тебе это сказал, Коул?
Cole Моя мать.
Mills [пауза] Это многое объясняет.
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Preston Packard Пора показать Конгу, кто здесь хозяин!
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James Conrad Не забудь сказать мне, что это плохая идея.
Mason Weaver Это плохая идея.
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James Conrad Извините, полковник Пэккард...
[поднимает жетоны Чапмена]
James Conrad Чапмен мёртв.
Preston Packard Это ничего не меняет. Мы всё равно идём к месту крушения.
James Conrad Что там, на месте крушения, чего ты так хочешь?
Preston Packard Оружие! Достаточно, чтобы его убить!
James Conrad Конг не убивал Чапмена...
Preston Packard [поднимает жетоны] Но он УБИЛ этих ребят! МОИХ ребят!
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Jack Chapman [последние слова] Дорогой Билли, жизнь иногда просто пинает тебя по яйцам.
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Hank Marlow Этого человека звали Гунпэй Икари. Если убрать форму и войну, он стал моим братом.
[сдавленно]
Hank Marlow И мы поклялись никогда не оставлять друг друга.
[пауза, затем строго]
Hank Marlow Давайте сваливать с этого острова.
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Hank Marlow Здесь люди жили в страхе перед всем. Потом случилось кое-что странное: некоторые из монстров начали защищать их от других монстров, которые пытались их убить.
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Slivko Кто победит, тигры или тигрята?
Hank Marlow Понятно, что тигр. Тигрёнок — всего лишь маленький мишка. Подожди, пока мишка подрастёт...
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Bill Randa [Последние слова] О, б##ь.
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Preston Packard [увидев в прицеле винтовки листокрыла] Вот это п#здец какая уродливая птичка.
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Houston Brooks Конрад, в какую сторону мы идём?
James Conrad Вам втроём надо вернуться к лодке. Вот туда. Ждите нас до рассвета. Если к тому времени нас не будет — уходите.
Houston Brooks [с усмешкой] Мне и не нужно было тебя уговаривать.
Hank Marlow Куда вы двое собрались?
James Conrad Мы собираемся спасти Конга.
Hank Marlow Без меня никуда, приятель.
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Houston Brooks Я думал, ты сумасшедший.
Bill Randa Жаль, что нет.
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Landsat Steve Мэйсон Уивер...
[смотрит на неё с блокнота]
Landsat Steve Это женщина.
Mason Weaver По крайней мере, когда я проверял.
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Mason Weaver Нам здесь не место.
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Bill Randa Капитан Джеймс Конрад, повелитель воздуха — повелитель неба.
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Preston Packard Мы имеем дело с чудовищем из прошлого века.
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James Conrad Ты в порядке?
Mason Weaver Сейчас не знаю, что на это ответить.
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Preston Packard [смотрит на свои боевые медали] Всё это — и зачем?
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Preston Packard Я знаю врага, когда вижу его.
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Mills [во время проверки готовности вертолёта] Он идёт впереди. Значит, он соскучился по своей кровати. Я по своей соскучился. Ты тоже по своей соскучился?
[Коул не отвечает]
Mills У тебя вообще есть кровать, Коул? У тебя есть кровать, да?
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[первые слова]
Bill Randa Запомните мои слова. В Вашингтоне никогда не было такого бардака. Но мы не можем позволить этому нас остановить.
🧡
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Билл Рэнда [после того, как Коул выбросил сигарету, вызвав взрыв] «Берегите эти пары, идиоты».
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Mason Weaver Ты уже встречалась с полковником Паккардом?
James Conrad Да.
Mason Weaver Парень очень напряжённый.
James Conrad Ну, он герой войны, с наградами. Такие они и бывают.
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Preston Packard Вот это уродливая птичка.
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Hank Marlow То, что попадает сюда, остаётся здесь.
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Mason Weaver Вы тут разбились?
Hank Marlow Ой. Извините, мисс. Лейтенант Хэнк Марлоу из 45-го. Надел для вас старый летный костюм. Вы прекраснее, чем хот-дог с пивом на открытии сезона на Ригли Филд.
[представляет, что держит хот-дог]
Hank Marlow Но вы настоящая, да?
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Bill Randa Я верю, что там, за горизонтом, есть экосистема, которой мы даже представить не можем. И это место — этот остров.
🧡
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🥱
Preston Packard Стив, ты с большими ребятами или на крыльце останешься?
Landsat Steve Я не хочу оставаться на крыльце.
🧡
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🥱
Slivko Мы встретили такого, ну, сумасшедшего Санту-путешественника во времени из Второй мировой. Ты с ним познакомишься.
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🥱
Cole Иногда враг появляется только тогда, когда ты начинаешь его искать.
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Джон Си Райли
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Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
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Бри Ларсон
Brie Larson
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Цзин Тянь
Цзин Тянь
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Тоби Кеббелл
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Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Джон Гудман
Джон Гудман
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Джейсон Митчелл
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