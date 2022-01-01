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Аиша Хиндс
Аиша Хиндс
Aisha Hinds
О персоне
Фильмография
Аиша Хиндс
Aisha Hinds
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Дата рождения
13 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Аиши Хиндс
Родилась 13 ноября 1975 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Аиши Хиндс
Если я останусь
драма
2014, США
7.0
За кулисами
драма
2014, США
6.0
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