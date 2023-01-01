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Годзилла 2: Король монстров Годзилла 2: Король монстров
Киноафиша Фильмы Годзилла 2: Король монстров Награды и номинации фильма Годзилла 2: Король монстров
Godzilla: King of Monsters Годзилла 2: Король монстров 2019 / США
6.6 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Награды и номинации фильма Годзилла 2: Король монстров

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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