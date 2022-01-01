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Все части «Годзиллы»
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Все части «Годзиллы»

Годзилла – популярнейший монстр, придуманный японской киностудией. Исполинское доисторическое чудовище, пробудившееся от долгого сна, имеет рост более 50 метров. Он отлично плавает, практически неуязвим и уничтожает все на своем пути.

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По году По рейтингу По названию
Годзилла против Конга
Годзилла против Конга
7.0
фантастика, боевик, драма
2021, США
Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров
7.0
фантастика, боевик, приключения
2019, США
Годзилла: Планета чудовищ
Годзилла: Планета чудовищ
6.0
анимация, аниме
2017, Япония
Годзилла: Возрождение
Годзилла: Возрождение
6.0
фантастика, ужасы, боевик
2016, Япония / США
Годзилла
Годзилла
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
Годзилла: Последняя война
Годзилла: Последняя война
6.0
фантастика
2004, США / Япония / Австралия / Китай
Годзилла: Миллениум
Годзилла: Миллениум
6.0
боевик, анимация, фантастика
1999, Япония
Годзилла
Годзилла
8.0
боевик, фантастика
1998, США / Япония
Годзилла против Розозавра
Годзилла против Розозавра
7.0
боевик, фантастика
1989, Япония
Годзилла
Годзилла
5.0
фантастика, анимация, триллер
1954, Япония
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В каком порядке смотреть все части «Годзилла» по хронологии

О чудовищном гиганте создано множество комиксов, фильмов и мультипликаций. Японская серия насчитывает 26 кинолент о мутировавшем создании. Первая из них – «Годзилла» 1954 года режиссера Исиро Хонда. В США этот фильм вышел в 1956.

Наиболее популярна голливудская серия фильмов о Годзилле.

«Годзилла», 1998.

Фантастическую киноленту, перезапуск японской истории о Годзилле, снял Роланд Эммерих. Доктор Татопулос и его команда ученых пытаются исследовать нападение неизвестного животного на суда рыбаков в Тихом океане. Позже становится понятно, что создание, о котором наука ничего не знает, движется к американскому континенту. Гигантская ящерица выходит на сушу в Нью-Йорке и начинает крушить все вокруг. Оружие и боевая техника не могут остановить Годзиллу, и Нику необходимо срочно найти способ остановить яростного монстра.

«Годзилла», 2014.

Второй американский ремейк франшизы вышел к шестидесятилетнему юбилею Годзиллы. Действие фильма переносит зрителя в 1999 год. Группа исследователей находят на островах скелет невероятно огромного существа, предположительно, жившего около двух миллионов лет назад. После осмотра пещеры, где была обнаружена находка, они замечают дыру, из которой кто-то недавно выбрался, и огромные следы, ведущие в море. Тем временем Джо Броуди, инженер, должен выяснить причину сейсмической активности на атомной электростанции вблизи Токио – необъяснимые толчки приближаются к городу. В ходе работы землетрясение разрушает АЭС.

Через 15 лет взрослый сын Броуди, Форд, возвращается со службы. Джо уверен, что станция была разрушена вовсе не подземными толчками. Он рассказывает сыну, что таинственное существо скоро пробудится, и после долгих препирательств Форд соглашается поехать с инженером в зону карантина. Там они находят дискеты с фиксацией сейсмической ситуации в период перед разрушением АЭС. Но выйдя на улицу, Джо и его сын оказываются арестованными. Их увозят на базу, где они обнаруживают странный кокон: в нем явно кто-то спит…

«Годзилла: Король монстров», 2019.

После первой встречи с монстром проходит пять лет. Америка приходит в себя после кровопролитной битвы в Сан-Франциско. Эмма Рассел, талантливый доктор, создает прибор, который дает возможность управлять действиями Титанов. Аппарат работает с помощью акустических волн. Рассел проводит испытания на своей базе, но ее с дочерью похищают террористы. В мире всего 18 гигантов, включая Годзиллу. Исследователи пытаются понять, какую цель преследуют злоумышленники. Годзилла тем временем направляется в Антарктиду, где среди ледников находится в анабиозе трехголовый монстр. Преступники приказывают Эмме готовить исполинское чудовище к пробуждению…

«Годзилла против Конга», 2020.

Новый фильм об огромных чудовищах является перезапуском одноименной картины 1962 года. Из-за ошибок, которые совершает человечество, Годзилле и Кинг-Конгу придется встретиться в неравном бою. Корпорация «Монарх», контролирующая деятельность мутантов на Земле, организовывает экспедицию на остров. Неизведанные территории Черепа могут пролить свет на загадку появления монстров. Но если люди хотят исследовать и сохранить уникальных существ, понять, как с ними себя вести, то другие собираются уничтожить Титанов любыми способами.

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