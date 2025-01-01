Dr. Ishiro SerizawaЕсть вещи, которые нам не понять, Марк. Их нужно принять и *изучить*. Потому что в моменты кризиса рождается вера. Время — когда мы либо объединяемся, либо разваливаемся. Природа всегда находит способ восстановить равновесие. Вопрос лишь в одном... Какую роль в этом сыграем мы.
Dr. Emma RussellМассовое вымирание, которого мы так боялись, уже началось. И мы — его причина. Мы — инфекция. Но, как и любой живой организм, Земля дала жар, чтобы бороться с этой инфекцией. Её изначальные и законные правители — Титаны. Они часть природной системы защиты Земли. Способ защитить планету, сохранить её баланс. Но если правительства позволят сдерживать их, уничтожать или использовать для войны, человеческая инфекция только продолжит распространяться. И в пределах нашей жизни планета погибнет, как и мы. Если только мы не восстановим баланс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam ColemanТо, что мы сейчас наблюдаем, сенаторы, — это возвращение древнего и забытого сверхвида. Годзилла. МУТО. Конг. Мы считаем, что эти — Титаны и другие подобные им — обеспечивают жизненно важный баланс в нашем мире. И хотя некоторые из них могут представлять угрозу, Монарх — единственные, кто способен определить, какие из этих Титанов пришли нас угрожать, а какие — защищать.
Dr. Ishiro SerizawaУбивать их было бы ошибкой. Они вернулись из-за нас. Именно наши ядерные испытания пробудили Годзиллу. Других существ, вроде МУТО, — из-за добычи полезных ископаемых и сейсмических исследований. Но это не монстры! Это животные, восстающие, чтобы вернуть себе мир, который когда-то был их!
Senator WilliamsПохоже, вы их защищаете, доктор Серидзава. Как будто восхищаетесь ими.
Alan Jonah[доктору Эмме Расселл]Слушай. Пока ты сидела удобно в какой-то лаборатории, мы сражались десятилетиями в одной *грязной* войне за другой. Я видел человеческую природу своими глазами и говорю тебе — лучше не становится. Становится только хуже. Так что извини, если Монстр Зеро — не то, что мы ожидали. Но мы открыли ящик Пандоры, и теперь его не закрыть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark RussellТы совсем с ума с##шел! Сначала ты поставила жизнь нашей дочери под угрозу, а теперь решаешь судьбу всего мира. Забавно, Эмма!
Dr. Emma RussellЯ не могла быть более в своем уме, а Мэдисон — сильнее. После того как мы потеряли Эндрю, я научила ее выживать. И теперь у нее хотя бы есть шанс побороться.
Mark RussellШанс побороться? Ты хоть сама себя слышишь? Не все — это математика, Эмма. Есть вещи, которые не поддаются контролю.
Dr. Emma RussellЯ могу только настоятельно призвать всех укрыться. За последние шестьдесят лет Монарх подготовил бункеры по всему миру, чтобы сохранить и перезапустить цивилизацию. Предлагаю вам их найти.
Dr. Vivienne GrahamКак вам известно, примерно в семь утра наш центр содержания в китайских лесах юннаня был атакован. Образец, под кодовым именем Мотра, сбежал, но позже спрятался в кокон под ближайшим водопадом. Доктор Эмма Расселл и её дочь Мэдисон были взяты в заложники. Этот человек — виновник всего. Алан Джона — бывший полковник британской армии, ставший эко-террористом, одержимым восстановлением природного порядка. А чтобы финансировать свои операции, он начал торговать новым и опасным товаром — ДНК Титанов.
[оставшиеся Титаны, включая Родана, появляются, чтобы поклониться Годзилле, который рычит в знак триумфа]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark RussellСлушай меня: они *подумают*, что это один из них. Если ты используешь не ту *частоту* на одном из них, ты будешь ответственен за тысячу Сан-Франциско.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Emma RussellТак же, как лесной пожар обновляет почву, а вулкан создаёт новую землю, мы видели, что эти существа делают то же самое. Сан-Франциско, Лас-Вегас — куда бы ни шли титаны, жизнь следует за ними, вызванная их излучением.
Mark Russell[Родан рычит, и они только что узнали, что Гидора движется к нему]Серидзава, это не совпадение, что Монстр Зеро движется сюда. Он реагирует на крики Большой Птицы. Он пришёл за едой, или за боем, или... за чем-то более личным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Алан Джона[говорит о отрубленной голове Гидоры]Заберём её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madison RussellЯ приготовила нам завтрак... Это, эм, яйца, тосты и то, что раньше было беконом.
Dr. Vivienne GrahamВозможно, он был соперником Годзиллы — альфой, сражавшейся за господство над другими Титанами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Admiral William StenzИх поведение стало — случайным. Непредсказуемым. А с нашими силами, разбросанными до предела, и этими монстрами, свободно разгуливающими по планете, у нас заканчиваются варианты. И время. Извините, вы что-то хотели добавить?
Dr. Ilene ChenНет. Вы ошибаетесь. Их поведение *совсем не* случайно. И *не* непредсказуемо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Executive Officer BowmanНе можем определить позицию. GPS не работает. Но инерциальная система показывает, что мы в 600 милях от точки отправления.
Commander CraneЭто не может быть.
Dr. Rick StantonЯ же говорил, чувак! Вихрь — это туннель в Полую Землю. Это подземная система туннелей, которая соединяет всю планету. Это не важно. Я знал, что прав. Я же говорил тебе, Чен!
Dr. Rick StantonА что останется, если ты так сделаешь? Мёртвый выжженный мир, кишащий монстрами?
Dr. Emma RussellНет, доктор Стэнтон, совсем наоборот. Как лесной пожар обновляет почву, а вулкан создаёт новую землю, мы видим знаки, что эти существа делают то же самое. Сан-Франциско, Лас-Вегас — куда идут Титаны, туда приходит жизнь, вызванная их радиацией. Они — единственное, что может обратить вспять разрушение, которое начали мы. Они — единственная гарантия, что жизнь продолжится. Но для этого мы должны их освободить.