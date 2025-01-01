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Киноафиша Фильмы Годзилла 2: Король монстров Цитаты из фильма Годзилла 2: Король монстров

Цитаты из фильма Годзилла 2: Король монстров

Dr. Emma Russell [последние слова] Да здравствует... король.
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Dr. Ishiro Serizawa Иногда... единственный способ излечить наши раны — это примириться с демонами, которые их создали.
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Dr. Ishiro Serizawa [Годзилле] Прощай, старый друг.
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Dr. Vivienne Graham Некий симбиотический союз, если хотите. Лев и мышь.
Senator Williams Или скорпион с лягушкой. Значит, вы хотите сделать Годзиллу нашим питомцем.
Dr. Ishiro Serizawa Нет. Мы будем его.
[общий смех]
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Dr. Ishiro Serizawa Есть вещи, которые нам не понять, Марк. Их нужно принять и *изучить*. Потому что в моменты кризиса рождается вера. Время — когда мы либо объединяемся, либо разваливаемся. Природа всегда находит способ восстановить равновесие. Вопрос лишь в одном... Какую роль в этом сыграем мы.
Mark Russell Ты это только что придумал?
Dr. Ishiro Serizawa Нет. Мне в одном печенье с предсказанием так написали.
[пауза]
Dr. Ishiro Serizawa Очень длинное печенье с предсказанием.
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Dr. Emma Russell Массовое вымирание, которого мы так боялись, уже началось. И мы — его причина. Мы — инфекция. Но, как и любой живой организм, Земля дала жар, чтобы бороться с этой инфекцией. Её изначальные и законные правители — Титаны. Они часть природной системы защиты Земли. Способ защитить планету, сохранить её баланс. Но если правительства позволят сдерживать их, уничтожать или использовать для войны, человеческая инфекция только продолжит распространяться. И в пределах нашей жизни планета погибнет, как и мы. Если только мы не восстановим баланс.
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Sam Coleman То, что мы сейчас наблюдаем, сенаторы, — это возвращение древнего и забытого сверхвида. Годзилла. МУТО. Конг. Мы считаем, что эти — Титаны и другие подобные им — обеспечивают жизненно важный баланс в нашем мире. И хотя некоторые из них могут представлять угрозу, Монарх — единственные, кто способен определить, какие из этих Титанов пришли нас угрожать, а какие — защищать.
Senator Williams Спасибо за урок истории пятого класса, мистер Коулмен.
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Mark Russell Чёрт! Сколько их там вообще?
Dr. Ishiro Serizawa Семнадцать. И это только после Годзиллы.
Mark Russell Семнадцать!
Dr. Vivienne Graham Большинство из них обнаружили в глубокой спячке. Других держат в строгой секретности по всему миру — Камбоджа, Мексика, Остров Черепа. Один даже нашли в Вайоминге. Они повсюду.
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[Годзилла мигает своим светом]
Мастер-сержант Хендрикс Эй, что за световое шоу?
Др. Вивьен Грэм Это демонстрация устрашения. Как горилла, бьющая себя в грудь.
Сэм Коулман [нервно] Считайте, что мы очень напуганы.
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Dr. Emma Russell Не втягивай её в это.
Alan Jonah Почему? Это ты её в это втянул. Мэдисон, скажи мне, что именно тебе мама обещала? Какое-то великое утопическое будущее? Люди и монстры, живущие вместе в счастливой гармонии?
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[из других баз «Монарха» выпускают всё больше Титанов]
Alan Jonah Я думал, мы будем выпускать их постепенно. По одному.
Dr. Emma Russell Я не собираюсь это делать.
Alan Jonah Да здравствует король.
Madison Russell Ты — монстр.
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Dr. Ishiro Serizawa Убивать их было бы ошибкой. Они вернулись из-за нас. Именно наши ядерные испытания пробудили Годзиллу. Других существ, вроде МУТО, — из-за добычи полезных ископаемых и сейсмических исследований. Но это не монстры! Это животные, восстающие, чтобы вернуть себе мир, который когда-то был их!
Senator Williams Похоже, вы их защищаете, доктор Серидзава. Как будто восхищаетесь ими.
Dr. Ishiro Serizawa [хмуро] Я восхищаюсь всеми формами жизни.
[стоящий]
Dr. Ishiro Serizawa Сенаторы. Если мы хотим выжить, нам нужно научиться сосуществовать с Титанами. С Годзиллой.
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[из тизер-трейлера]
Madison Russell Алло? Есть кто-нибудь? Я пытаюсь связаться... Я пытаюсь связаться с МОНОРХ.
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Dr. Vivienne Graham [для Марка Рассела] Они повсюду. Борются за господство. Соперник Годзиллы, альфа.
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Mark Russell Как тебе такое?
Dr. Ilene Chen Миф — наш компас. Это была фраза моей мамы. Она верила, что наши истории о монстрах и драконах помогут найти Титанов и восстановить связь с природой.
Mark Russell Погоди, твоя мама? Ты из второго поколения Монарха?
Dr. Ilene Chen Третье. Это семейное.
Mark Russell Невероятно! Неужели в вашей семье есть советы, как убивать драконов?
Dr. Ilene Chen Убивать драконов — это западный подход. На Востоке их почитают. Это божественные создания, что дарят мудрость, силу и даже искупление.
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Chief Warrant Officer Barnes Иногда мне кажется, что это мир Годзиллы. Мы просто в нём живём.
Colonel Diane Foster Чёрт возьми, да.
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Chief Warrant Officer Barnes [видит Кинг Гидору] Ты, должно быть, издеваешься.
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Alan Jonah [доктору Эмме Расселл] Слушай. Пока ты сидела удобно в какой-то лаборатории, мы сражались десятилетиями в одной *грязной* войне за другой. Я видел человеческую природу своими глазами и говорю тебе — лучше не становится. Становится только хуже. Так что извини, если Монстр Зеро — не то, что мы ожидали. Но мы открыли ящик Пандоры, и теперь его не закрыть.
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Mark Russell Ты совсем с ума с##шел! Сначала ты поставила жизнь нашей дочери под угрозу, а теперь решаешь судьбу всего мира. Забавно, Эмма!
Dr. Emma Russell Я не могла быть более в своем уме, а Мэдисон — сильнее. После того как мы потеряли Эндрю, я научила ее выживать. И теперь у нее хотя бы есть шанс побороться.
Mark Russell Шанс побороться? Ты хоть сама себя слышишь? Не все — это математика, Эмма. Есть вещи, которые не поддаются контролю.
Dr. Emma Russell И есть вещи, от которых не убежишь.
Mark Russell Это не вернет его к нам.
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Chief Warrant Officer Barnes [на Мэдисон] Я не могу винить эту девчонку! Если бы у меня были такие родители, я бы тоже сбежал из дома.
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Mark Russell [из кратера только что вылетел огромный птеранодон] У этой твари есть какое-то имя?
Dr. Ilene Chen Местные легенды называют его Родан, Огненный Демон.
Mark Russell Успокаивает.
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Dr. Ishiro Serizawa [зло] Это опасный путь! Вы вмешиваетесь в силы, которые нам не под силу понять, играя жизнями миллиардов!
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Chief Warrant Officer Barnes [о Марке] Чувак ненавидит Титанов.
Sam Coleman Да, ты бы тоже так думал, будь ты на его месте.
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Dr. Emma Russell Команда по сдерживанию, отбой, повторяю, отбой! Вы её пугаете!
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🥱
Dr. Emma Russell Я могу только настоятельно призвать всех укрыться. За последние шестьдесят лет Монарх подготовил бункеры по всему миру, чтобы сохранить и перезапустить цивилизацию. Предлагаю вам их найти.
[пауза]
Dr. Ilene Chen Эта с#к#а!
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Сэм Коулман [когда они заходят в Вашингтон, округ Колумбия] Ёлки-палки. Кажется, будто всё небо живёт.
Полковник Диана Фостер Потому что так и есть.
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Dr. Vivienne Graham Как вам известно, примерно в семь утра наш центр содержания в китайских лесах юннаня был атакован. Образец, под кодовым именем Мотра, сбежал, но позже спрятался в кокон под ближайшим водопадом. Доктор Эмма Расселл и её дочь Мэдисон были взяты в заложники. Этот человек — виновник всего. Алан Джона — бывший полковник британской армии, ставший эко-террористом, одержимым восстановлением природного порядка. А чтобы финансировать свои операции, он начал торговать новым и опасным товаром — ДНК Титанов.
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Dr. Ishiro Serizawa Не стреляйте. Мы не знаем, нападёт ли он!
Mark Russell Он нападёт, если вы продолжите палить по нему. Я хочу, чтобы он был мёртв, как никто другой, но если это бой, в котором вы не уверены, ради всего святого, отступите.
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[последние реплики]
Др. Рик Стэнтон [после того, как Годзилла обжигает одну из голов Кинг Гидоры своим атомным дыханием] Чёрт! Хорошо, что он на нашей стороне.
Др. Илин Чен Пока да.
Мэдисон Расселл Смотрите!
[оставшиеся Титаны, включая Родана, появляются, чтобы поклониться Годзилле, который рычит в знак триумфа]
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Mark Russell Слушай меня: они *подумают*, что это один из них. Если ты используешь не ту *частоту* на одном из них, ты будешь ответственен за тысячу Сан-Франциско.
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Dr. Emma Russell Так же, как лесной пожар обновляет почву, а вулкан создаёт новую землю, мы видели, что эти существа делают то же самое. Сан-Франциско, Лас-Вегас — куда бы ни шли титаны, жизнь следует за ними, вызванная их излучением.
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Mark Russell [почти шёпотом] Откройте щиты.
Dr. Rick Stanton [громко] Да ну, давай-ка пригласим его на пивко! Ты с ума сшёл?
Mark Russell [почти шёпотом] Дай ему понять, что мы не угроза. Откройте щиты.
[пауза]
Dr. Ishiro Serizawa [к Стэнтону] Делай.
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Полковник Диана Фостер Кислородный разрушитель, почему Монстр Ноль не пострадал?
Главный warrant-офицер Барнс Я не учёный, но, думаю, это связано с тем, что у него, чёрт побери, голова отрастает заново.
Доктор Рик Стэнтон Я никогда ничего подобного не видел. Это нарушает всё, что мы знаем о естественном порядке.
Доктор Илин Чен Если только он не часть этого естественного порядка.
Доктор Иширо Серадзава Что ты имеешь в виду?
[показывает наскальную живопись Годзиллы и Монстра Ноль]
Доктор Илин Чен Мне удалось это собрать воедино.
Сэм Коулман Он выглядит отдалённо знакомым.
Доктор Илин Чен Здесь рассказывается о великом драконе, который упал с небес. Гидра, чья буря поглотила и людей, и богов.
Марк Рассел Что, ты хочешь сказать — пришелец?
Доктор Илин Чен Да. Он не часть нашего естественного порядка. И ему здесь не место.
Доктор Иширо Серадзава Ложный король.
Доктор Рик Стэнтон Инвазивный вид. Это объясняет, как он создаёт эти мощные штормы и влияет на других Титанов. Почти как будто он перестраивает планету под себя.
Доктор Иширо Серадзава В этих легендах, как его называли?
Доктор Илин Чен Гидора. «Тот, кто многократен».
Марк Рассел Ги-что?
Сэм Коулман Она сказала: «Гонорея».
Марк Рассел А?
Доктор Илин Чен [чётко произносит] Гидора!
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Mark Russell [Родан рычит, и они только что узнали, что Гидора движется к нему] Серидзава, это не совпадение, что Монстр Зеро движется сюда. Он реагирует на крики Большой Птицы. Он пришёл за едой, или за боем, или... за чем-то более личным.
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[последние слова]
Алан Джона [говорит о отрубленной голове Гидоры] Заберём её.
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Madison Russell Я приготовила нам завтрак... Это, эм, яйца, тосты и то, что раньше было беконом.
Dr. Emma Russell Что ты рекомендуешь?
Madison Russell [смеясь] Тосты и яйца.
Dr. Emma Russell Спасибо.
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Dr. Rick Stanton Радиация Годзиллы достигает критической массы! Шесть минут до взрыва!
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Dr. Vivienne Graham Образец с этого объекта полностью засекречен. Поскольку это более недавнее открытие, у нас мало данных. Но похоже, что это ещё один высший хищник.
Dr. Ishiro Serizawa Эмма назвала его — Монстр Зеро.
Dr. Vivienne Graham Возможно, он был соперником Годзиллы — альфой, сражавшейся за господство над другими Титанами.
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Admiral William Stenz Их поведение стало — случайным. Непредсказуемым. А с нашими силами, разбросанными до предела, и этими монстрами, свободно разгуливающими по планете, у нас заканчиваются варианты. И время. Извините, вы что-то хотели добавить?
Dr. Ilene Chen Нет. Вы ошибаетесь. Их поведение *совсем не* случайно. И *не* непредсказуемо.
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Executive Officer Bowman Не можем определить позицию. GPS не работает. Но инерциальная система показывает, что мы в 600 милях от точки отправления.
Commander Crane Это не может быть.
Dr. Rick Stanton Я же говорил, чувак! Вихрь — это туннель в Полую Землю. Это подземная система туннелей, которая соединяет всю планету. Это не важно. Я знал, что прав. Я же говорил тебе, Чен!
Dr. Ilene Chen Заткнись, Рик.
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Chief Warrant Officer Barnes Мэйдэй, мэйдэй! Это Раптор Один, Арго, вы меня слышите?
Colonel Diane Foster Приём, Раптор Один. Как ваше положение?
Chief Warrant Officer Barnes Мы в жопе, вот что. И на борту дети. Нам нужна немедленная посадка в воздухе.
Chief Warrant Officer Barnes Захватывайте их позицию и готовьте ангар к аварийной посадке.
Dr. Rick Stanton Двери ангара не реагируют.
Colonel Diane Foster Ручное управление?
Dr. Rick Stanton Застряли!
Mark Russell [встаёт со своего места] Ладно, в какую сторону к ангару?
Sam Coleman Я покажу. Кто ещё? Я знаю дорогу. Пошли.
Dr. Rick Stanton Надеюсь, у тебя есть большой ключ.
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[первые реплики]
Mark Russell [САН-ФРАНЦИСКО 2014; зовёт сына] Эндрю! Эндрю! Эндрю! Эндрюууу!
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Dr. Vivienne Graham Марк, мы знаем, тебе тяжело. Но если мы найдём ORCA, мы найдём твою семью. Обещаю.
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Dr. Emma Russell [Марк] Прости. Беги.
[подрывает лёд, освобождая Гидору]
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Dr. Rick Stanton А что останется, если ты так сделаешь? Мёртвый выжженный мир, кишащий монстрами?
Dr. Emma Russell Нет, доктор Стэнтон, совсем наоборот. Как лесной пожар обновляет почву, а вулкан создаёт новую землю, мы видим знаки, что эти существа делают то же самое. Сан-Франциско, Лас-Вегас — куда идут Титаны, туда приходит жизнь, вызванная их радиацией. Они — единственное, что может обратить вспять разрушение, которое начали мы. Они — единственная гарантия, что жизнь продолжится. Но для этого мы должны их освободить.
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Mark Russell [садится в «Оспрей»] Вперёд!
Colonel Diane Foster Выполним экстренный вертикальный взлёт на полных оборотах! Второй двигатель всё ещё разгоняется!
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Dr. Vivienne Graham Если Джона хочет взять генетические образцы, они будут здесь — в биолабораториях.
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Полковник Диана Фостер Есть ли другое существо, которое могло бы с ним сравниться?
Доктор Исиро Серидзава [задумчиво] Нет. Вражда Гидоры и Годзиллы была древней и уникальной.
Старший сержант Мартинес Значит, мы убили — нашу лучшую надежду — победить эту тварь?
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Dr. Emma Russell [Несе «звуковое устройство титана», бесстрашно переходя шаткий мостик на платформе, в конце которого огромный личиночный этап насекомого — мотылёк! — «смотрит» на неё сверху] — Хорошо.
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Godzilla Слкрииионк
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Admiral William Stenz Москва, Лондон, Вашингтон — все под ударом. На каждом континенте Титаны вызывают землетрясения, пожары, цунами и катастрофы, о которых мы даже не можем пока дать названия
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Colonel Diane Foster Все пристегнуты. Все корабли — за мной.
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Dr. Ilene Chen Ты убиваешь этот мир.
Dr. Emma Russell Нет.
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Mark Russell Боже мой.
Dr. Rick Stanton Зилла.
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