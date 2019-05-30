В 2014 году Сан-Франциско стал полем битвы для монструозных созданий. Защитник экосистемы нашей планеты по прозвищу Годзилла пробудился от спячки и сразил парочку доисторических паразитов, попутно разрушив город, а затем махнул хвостом и был таков. Секретная организация «Монарх» уверена в том, что огромный ящер — сила скорее добрая, с чем совсем не согласны правительство и родственники погибших. Последние и являются центральными героями второй части…
ФИЛЬМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Спецэффекты на высоте
Годно
Кино идёт больше двух часов. Фильм покоряет своими спецэффектами, звуком, пронзительным музыкальным сопровождением, а самое главное монстрами. В фильме задействованы хорошие актёры. Начитавшись негативных отзывов в интернете, решила уже было не идти на этот фильм, но в последний момент передумала, и я очень не пожалела что пошла! Люди недооценили это кино.
Масштабное, захватывающее, держащее в напряжении до конца, интересное кино.Монстры просто нереально крутые, их сражения захватывают. Спецэффекты поражают.Несколько раз кино даже заставило вздрогнуть..Но иногда были непонятны разговоры и действия людей, которые были не мыслимы в этой ситуации. Но люди всё равно должны были ,хоть как-то действовать, не важно глупо или нет. Если не было бы действий было бы скучно.
Люблю фильмы такого жанра. И боевик, и фантастика , и немного драмы.
Скорее всего будет продолжение, потому что история не подошла к концу и осталось много вопросов. Так что, ждём.
Фильм ещё в прокате, так что кто ещё не видел рекомендую посмотреть на больших экранах, потому что дома уже будут не такие ощущения.
Годзилла 2: Король монстров Первую часть Годзиллы я смотрела недавно, дома. И он меня поразил своими спецэффектами. Я с нетерпеньем ждала выхода второй части. Фильм Годзилла 2: Король монстров вышел в прокат около месяца назад. И мы почти сразу же пошли на него всей семьёй. И всем нам очень понравился! Конечно же ходили в 3D, чтобы насладиться фильмом ещё больше. Кино идёт больше двух часов. Фильм покоряет своими спецэффектами, звуком, пронзительным музыкальным сопровождением, а самое главное монстрами. В фильме задействованы хорошие актёры. Начитавшись негативных отзывов в интернете, решила уже было не идти на этот фильм, но в последний момент передумала, и я очень не пожалела что пошла! Люди недооценили это кино. Масштабное, захватывающее, держащее в напряжении до конца, интересное кино.Монстры просто нереально крутые, их сражения захватывают. Спецэффекты поражают.Несколько раз кино даже заставило вздрогнуть..Но иногда были непонятны разговоры и действия людей, которые были не мыслимы в этой ситуации. Но люди всё равно должны были ,хоть как-то действовать, не важно глупо или нет. Если не было бы действий было бы скучно. Люблю фильмы такого жанра. И боевик, и фантастика , и немного драмы. Скорее всего будет продолжение, потому что история не подошла к концу и осталось много вопросов. Так что, ждём. Фильм ещё в прокате, так что кто ещё не видел рекомендую посмотреть на больших экранах, потому что дома уже будут не такие ощущения.
спец эффекты, конечно, хорошие и актёры молодцы, но часто, казалось, что они после одной из фраз все засмеются! Потому что с сюжетом перегнули палку! масштабы Годзилы и Змей-Горыныча не позволяют поверить в происходящее... Фильм чем-то напоминает Тихоокеанский рубеж и, если не ошибаюсь, тут и там, авторы японцы - сюжетная линия интересная везде, но с масштабами у них какая-то беда!
пересмотрю, пожалуй, Годзиллу 1998 года!
а этому фильму 4 балла из 10ти!
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