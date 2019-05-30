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Годзилла 2: Король монстров Годзилла 2: Король монстров
Киноафиша Фильмы Годзилла 2: Король монстров Отзывы о фильме «Годзилла 2: Король монстров»
Godzilla: King of Monsters Годзилла 2: Король монстров 2019 / США
7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Годзилла 2: Король монстров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 2014 году Сан-Франциско стал полем битвы для монструозных созданий. Защитник экосистемы нашей планеты по прозвищу Годзилла пробудился от спячки и сразил парочку доисторических паразитов, попутно разрушив город, а затем махнул хвостом и был таков. Секретная организация «Монарх» уверена в том, что огромный ящер — сила скорее добрая, с чем совсем не согласны правительство и родственники погибших. Последние и являются центральными героями второй части…

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Irina Irina 30 мая 2019, 21:26
Оценка
Потрясающий фильм. Графика отличная, все монстры как настоящие, эпика хватает.
30 мая 2019, 21:26 Ответить
Аршак Караханян 31 мая 2019, 00:38
Оценка
Не понравилось. 3D качество низкое, на половине фильма уснул. 2часа ни о чём!
31 мая 2019, 00:38 Ответить
Илья Холмирзаев 31 мая 2019, 17:08
Оценка
Мне очен понравился ну фильм на 1 раз мне кажется ))
31 мая 2019, 17:08 Ответить
rafik.ivanov.85 31 мая 2019, 21:51
Оценка
Восторга не вызывает , так себе .
31 мая 2019, 21:51 Ответить
ferula2011 31 мая 2019, 23:03
Самые дерьмовые сюжетные повороты десятилетия.Сценаристам доверие только на мыльную оперу третьего сорта.Любителям спецэффектов смотреть однозначно
31 мая 2019, 23:03 Ответить
Егор Татарин 1 июня 2019, 16:53
Оценка
Грина минус не пустили мол мне 15 а нужно 16 бред.
1 июня 2019, 16:53 Ответить
Petr Maller 1 июня 2019, 18:21
в ответ на сообщение Илья Холмирзаев от 31 мая 2019, 17:08
Чувак ты идешь на годзилу. Это ж не побег из шоушенка. Кто ваще пошел бы на годзилу во второй раз?
1 июня 2019, 18:21 Ответить
Ксюша Коломыцева 2 июня 2019, 09:30
Оценка
Так обосрать весь фильм🤦‍♀️лично я от Годзиллы ожидала намного большего,а по факту фильм оказался ни о чем.на 60 минутах уже становится неинтересно.хотелось уснуть
2 июня 2019, 09:30 Ответить
Ксюша Коломыцева 2 июня 2019, 09:32
в ответ на сообщение Илья Холмирзаев от 31 мая 2019, 17:08
Оценка
Я бы даже сказала на пол раза🤣,вообще не захватывает.
2 июня 2019, 09:32 Ответить
Феликс Золотарёв 2 июня 2019, 20:40
Оценка
Ходил в аймакс впечатлений куча)))) Превзошло все ожидания))))
2 июня 2019, 20:40 Ответить
angelnohci 3 июня 2019, 17:29
Оценка
Фильм понравился,не идеальный,но монстры удивительны
3 июня 2019, 17:29 Ответить
Андрей Александров 4 июня 2019, 20:57
Оценка
ВСЕ ПРЕДСКАЗУЕМО И НАИВНО! С КУЧЕЙ ЛЯПОВ!!!
ФИЛЬМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
4 июня 2019, 20:57 Ответить
SKY 10 июня 2019, 15:09
Оценка
Такой дичайшей буры я не смотрел лет 20, как перестал смотреть тв3. Очень ждал это кино и такой облом.
10 июня 2019, 15:09 Ответить
Anjela Railevna 10 июня 2019, 19:40
Оценка
Во время нашего последнего посещения нам отказали в просмотре так как нет 6 человек! Сказали что им не выгодно!Хотя ранее мы смотрели фильм 2 в этом же кинотеатре! Похоже после этого больше мы не пойдём в кино!
10 июня 2019, 19:40 Ответить
dkasambuli 11 июня 2019, 13:58
Оценка
Фильм огонь🔥🔥🔥
Спецэффекты на высоте
Годно
11 июня 2019, 13:58 Ответить
klv-63196 15 июня 2019, 23:54
Оценка
Фильм отличный, для ценителей, есть недочёты по исполнению (размеры титанов в разных сценах) сюжет тоже не везде идеальный, но в целом я в восторге, то что я и хотел
15 июня 2019, 23:54 Ответить
Александр Клятихмоскалі 16 июня 2019, 14:29
Оценка
Картинка на пять,здесь вопросов нет. Игра актеров неубедительна, заезженные клише вызывают скуку. Я откровенно зевал в конце. В целом,фильм на троечку. Не советую. Не советую именно из за клишированных штампов,американской толерантности,вот это вот всё. Противно смотреть прямо.
16 июня 2019, 14:29 Ответить
Татьяна 25 июня 2019, 08:32
Оценка
Первую часть Годзиллы я смотрела недавно, дома. И он меня поразил своими спецэффектами. Я с нетерпеньем ждала выхода второй части. Фильм Годзилла 2: Король монстров вышел в прокат около месяца назад. И мы почти сразу же пошли на него всей семьёй. И всем нам очень понравился! Конечно же ходили в 3D, чтобы насладиться фильмом ещё больше.
Кино идёт больше двух часов. Фильм покоряет своими спецэффектами, звуком, пронзительным музыкальным сопровождением, а самое главное монстрами. В фильме задействованы хорошие актёры. Начитавшись негативных отзывов в интернете, решила уже было не идти на этот фильм, но в последний момент передумала, и я очень не пожалела что пошла! Люди недооценили это кино.
Масштабное, захватывающее, держащее в напряжении до конца, интересное кино.Монстры просто нереально крутые, их сражения захватывают. Спецэффекты поражают.Несколько раз кино даже заставило вздрогнуть..Но иногда были непонятны разговоры и действия людей, которые были не мыслимы в этой ситуации. Но люди всё равно должны были ,хоть как-то действовать, не важно глупо или нет. Если не было бы действий было бы скучно.
Люблю фильмы такого жанра. И боевик, и фантастика , и немного драмы.
Скорее всего будет продолжение, потому что история не подошла к концу и осталось много вопросов. Так что, ждём.
Фильм ещё в прокате, так что кто ещё не видел рекомендую посмотреть на больших экранах, потому что дома уже будут не такие ощущения.
25 июня 2019, 08:32 Ответить
Татьяна 25 июня 2019, 11:19
Оценка
Сильный и могучий Годзилла
Годзилла 2: Король монстров Первую часть Годзиллы я смотрела недавно, дома. И он меня поразил своими спецэффектами. Я с нетерпеньем ждала выхода второй части. Фильм Годзилла 2: Король монстров вышел в прокат около месяца назад. И мы почти сразу же пошли на него всей семьёй. И всем нам очень понравился! Конечно же ходили в 3D, чтобы насладиться фильмом ещё больше. Кино идёт больше двух часов. Фильм покоряет своими спецэффектами, звуком, пронзительным музыкальным сопровождением, а самое главное монстрами. В фильме задействованы хорошие актёры. Начитавшись негативных отзывов в интернете, решила уже было не идти на этот фильм, но в последний момент передумала, и я очень не пожалела что пошла! Люди недооценили это кино. Масштабное, захватывающее, держащее в напряжении до конца, интересное кино.Монстры просто нереально крутые, их сражения захватывают. Спецэффекты поражают.Несколько раз кино даже заставило вздрогнуть..Но иногда были непонятны разговоры и действия людей, которые были не мыслимы в этой ситуации. Но люди всё равно должны были ,хоть как-то действовать, не важно глупо или нет. Если не было бы действий было бы скучно. Люблю фильмы такого жанра. И боевик, и фантастика , и немного драмы. Скорее всего будет продолжение, потому что история не подошла к концу и осталось много вопросов. Так что, ждём. Фильм ещё в прокате, так что кто ещё не видел рекомендую посмотреть на больших экранах, потому что дома уже будут не такие ощущения.
25 июня 2019, 11:19 Ответить
Андрей 25 августа 2019, 21:18
Оценка
странный фильм!
спец эффекты, конечно, хорошие и актёры молодцы, но часто, казалось, что они после одной из фраз все засмеются! Потому что с сюжетом перегнули палку! масштабы Годзилы и Змей-Горыныча не позволяют поверить в происходящее... Фильм чем-то напоминает Тихоокеанский рубеж и, если не ошибаюсь, тут и там, авторы японцы - сюжетная линия интересная везде, но с масштабами у них какая-то беда!
пересмотрю, пожалуй, Годзиллу 1998 года!
а этому фильму 4 балла из 10ти!
25 августа 2019, 21:18 Ответить
М. А. Р. 10 декабря 2019, 14:39
Оценка
Хороший фильм смотрел....
10 декабря 2019, 14:39 Ответить
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