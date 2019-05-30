Наша рецензия

В 2014 году Сан-Франциско стал полем битвы для монструозных созданий. Защитник экосистемы нашей планеты по прозвищу Годзилла пробудился от спячки и сразил парочку доисторических паразитов, попутно разрушив город, а затем махнул хвостом и был таков. Секретная организация «Монарх» уверена в том, что огромный ящер — сила скорее добрая, с чем совсем не согласны правительство и родственники погибших. Последние и являются центральными героями второй части…