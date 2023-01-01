Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Годзилла 2: Король монстров Годзилла 2: Король монстров
Киноафиша Фильмы Годзилла 2: Король монстров Годзилла 2: Король монстров, 2019: актеры и роли
Godzilla: King of Monsters Годзилла 2: Король монстров 2019 / США
7.2 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Годзилла 2: Король монстров, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Догерти Майкл Догерти Michael Dougherty
В ролях
Милли Бобби Браун Милли Бобби Браун Millie Bobby Brown Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Кайл Чандлер Кайл Чандлер Kyle Chandler Брэдли Уитфорд Брэдли Уитфорд Bradley Whitford Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance О’Ши Джексон мл. О’Ши Джексон мл. O'Shea Jackson Jr. Кен Ватанабе Кен Ватанабе Ken Watanabe Чжан Цзыи Чжан Цзыи Ziyi Zhang
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши