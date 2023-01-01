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Ветер крепчает
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Kaze tachinu / The Wind Rises
Ветер крепчает
2013 / Япония
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7.6
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39
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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