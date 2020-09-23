Супернова, 2020

«Супернова» — драматическая история двух партнеров, путешествующих по северо-западу Англии. Финальной точкой их одиссеи должен стать живописный Озерный край. Здесь мужчины проведут последние недели, так как уже скоро один из них лишится всех воспоминаний. Принять факт необратимой утраты самого близкого человека тяжело. Но влюбленные настроены пройти путь вместе до самого конца.
Сэм (Колин Ферт) встретил Таскера (Стэнли Туччи) двадцать лет назад. Прежде они скрывали свою ориентацию от окружающих. Британское общество было не готово принять двух геев, открыто проявляющих чувства на публике. Так что половину жизни будущие партнеры не говорили о своих истинных предпочтениях вслух, чтобы не быть осужденными. Ситуация изменилась после их первого знакомства. Оказавшись рядом, мужчины впервые почувствовали себя счастливыми. Наедине они могли свободно говорить на любые темы, не боясь порицаний. Так начался их роман, растянувшийся на долгие годы. Все изменилось, когда Таскеру диагностировали деменцию.
Слабоумие стареющего британца неумолимо прогрессирует. Не за горами тот день, когда он окончательно забудет все, что связывает его с Сэмом. Пара решает проводить вместе как можно больше времени. Оставив дела, герои отправляются в путешествие по Англии, посещая друзей и родственников. За эти несколько недель партнеры вновь переживут наиболее яркие мгновения совместного прошлого. Сэм не подозревает, что после прибытия в Озерный край Таскер рассчитывает покончить жизнь самоубийством. Сумеет ли он предотвратить трагедию?
Режиссером выступил британский актер театра и кино Гарри Макквин. Для него это второй полнометражный фильм в карьере. Предыдущий, под названием «Прибрежная зона», вышел в 2014 году.
Макквин не только срежиссировал проект, но и единолично написал сценарий.
Одну из второстепенных ролей исполнила Лори Кэмпбелл. Она уже работала с Макквином над фильмом «Прибрежная зона».
Премьера состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года. Также до широкого проката картину можно было увидеть в рамках программы «Темные ночи» в Таллине.
По задумке автора, природа оказывается третьим главным героем «Суперновы». Именно поэтому в качестве оператора был приглашен знаменитый Дик Поуп, прежде работавший над такими хитами, как «Иллюзионист», «Сиротский Бруклин» и «Уильям Тернер». Молодой режиссер Макквин познакомился с ним на съемочной площадке драматической комедии «Я и Орсон Уэллс» Ричарда Линклейтера, где исполнил второстепенную роль.
Так как «Супернова» — это театр двух актеров, то для реализации проекта требовалось участие настоящих профессионалов. В октябре 2019 года было объявлено, что к фильму присоединились Колин Ферт и Стэнли Туччи. По признанию режиссера, он и мечтать не мог, что звезды такого уровня согласятся на съемки в малобюджетной инди-драме. Это стало возможным благодаря поддержке французской компании StudioCanal, занявшейся производством и распространением картины на территории Великобритании.
Съемки киноленты проходили на северо-западе Англии.
Сэм и Таскер отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Сможет ли Сэм показать ему в этом пути, что жизнь - это самое прекрасное из чудес, несмотря на все трудности?
О фильме «Супернова»
В «Супернове» Колин Фёрт и Стенли Туччи играют супружескую пару,… Читать дальше…
А в целом муть, не динамичная, без каких то событий, и фишек.
Просто история.