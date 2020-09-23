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Supernova

Супернова, 2020

2020 / Великобритания
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Британская драма о жизнеутверждающем путешествии с Колином Фертом
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«Супернова» — драматическая история двух партнеров, путешествующих по северо-западу Англии. Финальной точкой их одиссеи должен стать живописный Озерный край. Здесь мужчины проведут последние недели, так как уже скоро один из них лишится всех воспоминаний. Принять факт необратимой утраты самого близкого человека тяжело. Но влюбленные настроены пройти путь вместе до самого конца.

Сэм (Колин Ферт) встретил Таскера (Стэнли Туччи) двадцать лет назад. Прежде они скрывали свою ориентацию от окружающих. Британское общество было не готово принять двух геев, открыто проявляющих чувства на публике. Так что половину жизни будущие партнеры не говорили о своих истинных предпочтениях вслух, чтобы не быть осужденными. Ситуация изменилась после их первого знакомства. Оказавшись рядом, мужчины впервые почувствовали себя счастливыми. Наедине они могли свободно говорить на любые темы, не боясь порицаний. Так начался их роман, растянувшийся на долгие годы. Все изменилось, когда Таскеру диагностировали деменцию.

Слабоумие стареющего британца неумолимо прогрессирует. Не за горами тот день, когда он окончательно забудет все, что связывает его с Сэмом. Пара решает проводить вместе как можно больше времени. Оставив дела, герои отправляются в путешествие по Англии, посещая друзей и родственников. За эти несколько недель партнеры вновь переживут наиболее яркие мгновения совместного прошлого. Сэм не подозревает, что после прибытия в Озерный край Таскер рассчитывает покончить жизнь самоубийством. Сумеет ли он предотвратить трагедию?

 

Режиссером выступил британский актер театра и кино Гарри Макквин. Для него это второй полнометражный фильм в карьере. Предыдущий, под названием «Прибрежная зона», вышел в 2014 году. 

Макквин не только срежиссировал проект, но и единолично написал сценарий. 

Одну из второстепенных ролей исполнила Лори Кэмпбелл. Она уже работала с Макквином над фильмом «Прибрежная зона».

Премьера состоялась на кинофестивале в Сан-Себастьяне в сентябре 2020 года. Также до широкого проката картину можно было увидеть в рамках программы «Темные ночи» в Таллине.

По задумке автора, природа оказывается третьим главным героем «Суперновы». Именно поэтому в качестве оператора был приглашен знаменитый Дик Поуп, прежде работавший над такими хитами, как «Иллюзионист», «Сиротский Бруклин» и «Уильям Тернер». Молодой режиссер Макквин познакомился с ним на съемочной площадке драматической комедии «Я и Орсон Уэллс» Ричарда Линклейтера, где исполнил второстепенную роль. 

Так как «Супернова» — это театр двух актеров, то для реализации проекта требовалось участие настоящих профессионалов. В октябре 2019 года было объявлено, что к фильму присоединились Колин Ферт и Стэнли Туччи. По признанию режиссера, он и мечтать не мог, что звезды такого уровня согласятся на съемки в малобюджетной инди-драме. Это стало возможным благодаря поддержке французской компании StudioCanal, занявшейся производством и распространением картины на территории Великобритании.

Съемки киноленты проходили на северо-западе Англии. 

Сэм и Таскер отправляются в путешествие по Великобритании, о котором давно мечтали. Это приключение имеет для них особый смысл, поскольку Таскер стремительно теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Сможет ли Сэм показать ему в этом пути, что жизнь - это самое прекрасное из чудес, несмотря на все трудности?

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 23 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Гарри Макквин
Гарри Макквин
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Колин Ферт
Колин Ферт
Пиппа Хэйвуд
Пиппа Хэйвуд
Джеймс Дрейфус
Джеймс Дрейфус
Сара Вудворд
Сара Вудворд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Супернова 5 постеров
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Супернова
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Наша рецензия
Немолодая и очень любящая друг друга пара гомосексуалов Сэм (Колин Фёрт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляется в путешествие по Великобритании. Кажется, что у них всё замечательно. Но на самом деле у Таскера быстро прогрессирующая деменция: он забывает элементарные вещи, а скоро окончательно превратится в беспомощного ребёнка. Сэм хочет показать возлюбленному, что ещё не всё потеряно, и помочь ему снова полюбить жизнь. Но болезнь не остановить. Достаточно одного взгляда на постер или трейлер…
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Sergey Knyazev 8 марта 2021, 14:18
Чуть-чуть смешно и сильно грустно — все как в жизни.
О фильме «Супернова»

В «Супернове» Колин Фёрт и Стенли Туччи играют супружескую пару,… Читать дальше…
Денис Лашин 14 марта 2021, 20:05
Если вам интересно, как мужичок переживает по увиданию своего близкого дружка, то вэлкам.
А в целом муть, не динамичная, без каких то событий, и фишек.
Просто история.
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18 голосов
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саундтрек фильма Супернова
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Что послушать из кино? Шесть интересных саундтреков 2021 года Рассказываем о шести фильмах 2021 года, музыку из которых обязательно захочется добавить в свои плейлисты.
Написать
21 июня 2021 18:01
Министерство культуры позволило ЛГБТ-драме «Супернова» выйти в России без купюр В отечественные кинотеатры полная версия фильма Гарри Макквина попадет уже 8 апреля.
Написать
1 апреля 2021 12:41
Премьеры марта: главный фаворит «Оскара», новый фильм Ильи Найшуллера и мультик от Disney После февральского затишья на большие экраны врывается множество премьер различного масштаба. Все ожидают грандиозный кроссовер «Годзилла против Конга», в котором два огромных монстра наконец-то встретятся друг с другом. Но и помимо этого, каждая категория зрителей найдёт себе новинку по вкусу.
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1 марта 2021 12:00
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