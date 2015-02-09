После удачного ограбления знаменитый вор Люпен III и его напарник Дзиген обнаруживают, что все, что они украли — лишь гора фальшивых банкнот, известных как "козьи бумажки". Решив найти источник фальшивок, друзья отправляются по следу, который приводит их в замок Калиостро. В замке содержится пленницей прекрасная девушка, которую Люпен собирается во что бы то ни стало освободить.
ПроизводствоChûôkôron Shinsha, Futabasha, TMS Entertainment
Другие названия
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