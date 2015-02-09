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Постер мультфильма Люпен III: Замок Калиостро
7.3
Люпен III: Замок Калиостро - Трейлер
Киноафиша Фильмы Люпен III: Замок Калиостро
7.3

Люпен III: Замок Калиостро

, 1979
Rupan sansei: Kariosutoro no shiro / Lupin III: The Castle of Cagliostro
Япония / боевик, приключения, комедия, анимация, аниме / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Люпен III: Замок Калиостро
7.3
Люпен III: Замок Калиостро - Трейлер
Люпен III: Замок Калиостро  Трейлер

О фильме

После удачного ограбления знаменитый вор Люпен III и его напарник Дзиген обнаруживают, что все, что они украли — лишь гора фальшивых банкнот, известных как "козьи бумажки". Решив найти источник фальшивок, друзья отправляются по следу, который приводит их в замок Калиостро. В замке содержится пленницей прекрасная девушка, которую Люпен собирается во что бы то ни стало освободить.

В ролях

Ясуо Ямада
Arsène Lupin III
Эйко Масуяма
Фудзико Мине
Киёси Кобаяси
Дайсукэ Джигэн
Макио Иноэ
Goemon Ishikawa XIII
Горо Ная
Горо Ная
Inspector Kôichi Zenigata
Суми Симамото
Суми Симамото
Lady Clarisse d' Cagliostro
Таро Ишида
Count Lazare d' Cagliostro
Кохэй Мияути
Gardener
Итиро Нагай
Итиро Нагай
Jodo
Tadamichi Tsuneizumi
Густав
Режиссер Хаяо Миядзаки
Сценарист Манки Панч, Морис Леблан, Хаяо Миядзаки, Харуя Ямадзаки
Композитор Юдзи Ооно
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 9 февраля 2015
Премьера в мире 15 декабря 1979
Дата выхода
11 сентября 1981 Бразилия
1 сентября 1995 Великобритания
26 декабря 2025 Вьетнам
7 сентября 1984 Германия
25 сентября 2025 Гонконг
6 июля 2007 Италия
19 апреля 2024 Латвия N12
11 апреля 2024 Литва
11 апреля 2002 Нидерланды
12 апреля 2024 Польша
31 декабря 1999 США
8 ноября 2023 Сербия
12 апреля 2024 Финляндия
23 января 2019 Франция
11 апреля 2024 Хорватия
11 апреля 2024 Чехия
12 апреля 2024 Швеция 7
25 мая 2017 Южная Корея
15 декабря 1979 Япония
MPAA PG-13
Бюджет 5 000 000 000 JPY
Сборы в мире $710 928
Производство Chûôkôron Shinsha, Futabasha, TMS Entertainment
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Люпен III: Замок Калиостро - Трейлер
Люпен III: Замок Калиостро Трейлер
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Цитаты

Инспектор Дзенигата [по телевизору] Что это там?
[Он поднимает лист с поддельными деньгами]
Инспектор Дзенигата Ого! Это японские банкноты! Поддельные!
Генеральный секретарь Интерпола Он такой плохой актёр.
Фудзико Мине [по телевизору] Это невероятное разоблачение!
Инспектор Дзенигата [к камере, с охапкой банкнот] Смотрите, подделки со всего мира. Я пришёл после Люпена и обнаружил это ужасное преступление. Что же МНЕ делать?

Отзывы о мультфильме

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