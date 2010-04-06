Конан - мальчик из будущего, 1978

Пост-апокалиптическое будущее. Земля практически полностью покрыта океанами. Новая столица мира — технически совершенный остров Индастрия.

Когда на землю стали падать ядерные бомбы, группа людей попыталась покинуть планету, но им ничего не удалось, и в результате в живых остался лишь мальчик Конан. Он живет на небольшом острове вместе с дедом и считает, что они двое — единственные живые люди на планете... пока однажды не находит на пляже девочку Лану. Вскоре Лану похищают солдаты Индастрии, и Конан отправляется на ее поиски.