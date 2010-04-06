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Конан - мальчик из будущего Конан - мальчик из будущего
Киноафиша Фильмы Конан - мальчик из будущего
Mirai shônen Conan / Future Boy Conan

Конан - мальчик из будущего, 1978

1978 / Япония
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Причины посмотреть О фильме

- телевизионный сериал 26 серий по 22 мин.

Пост-апокалиптическое будущее. Земля практически полностью покрыта океанами. Новая столица мира — технически совершенный остров Индастрия.

Когда на землю стали падать ядерные бомбы, группа людей попыталась покинуть планету, но им ничего не удалось, и в результате в живых остался лишь мальчик Конан. Он живет на небольшом острове вместе с дедом и считает, что они двое — единственные живые люди на планете... пока однажды не находит на пляже девочку Лану. Вскоре Лану похищают солдаты Индастрии, и Конан отправляется на ее поиски.

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 9 часов 32 минуты
Год выпуска 1978
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Конан - мальчик из будущего 1 постер
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