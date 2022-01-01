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Ветер крепчает Ветер крепчает
Киноафиша Фильмы Ветер крепчает Ветер крепчает, 2013: актеры и роли
Kaze tachinu / The Wind Rises Ветер крепчает 2013 / Япония
7.9 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Ветер крепчает, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Дженнифер Грей Дженнифер Грей Jennifer Grey Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Мэнди Пэтинкин Мэнди Пэтинкин Mandy Patinkin
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