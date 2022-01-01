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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Ветер крепчает
Ветер крепчает, 2013: актеры и роли
Kaze tachinu / The Wind Rises
Ветер крепчает
2013 / Япония
Трейлер
7.9
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Ветер крепчает, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Эмили Блант
Emily Blunt
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Дженнифер Грей
Jennifer Grey
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
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