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Однажды в Токио Однажды в Токио
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Tokyo Godfathers

Однажды в Токио, 2003

2003 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Трое бездомных - алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, как это: иметь крышу над головой и есть три раза в день. Им уже ничего не нужно от жизни, и та равнодушно проходит мимо них, нанизывая друг на друга бесконечные серые будни.

Но однажды в Сочельник эта троица находит на улице потерянную новорожденную девочку. И в опустившихся бродяжках просыпаются забытые было человеческие чувства. Герои решают во что бы то ни стало найти родителей малютки, еще не подозревая, что, став ее ангелами-хранителями, они прикоснутся к чуду Рождества и получат шанс изменить свою собственную жизнь…

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 1 декабря 2004
Премьера в мире 29 декабря 2003
Возраст 16+
Режиссер
Сатоси Кон
В ролях
Тору Эмори
Ая Окамото
Сэйдзо Като
Хироя Ишимару
Юсаку Яра
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Однажды в Токио 2 постера
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