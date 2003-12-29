Однажды в Токио, 2003

Трое бездомных - алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, как это: иметь крышу над головой и есть три раза в день. Им уже ничего не нужно от жизни, и та равнодушно проходит мимо них, нанизывая друг на друга бесконечные серые будни.

Но однажды в Сочельник эта троица находит на улице потерянную новорожденную девочку. И в опустившихся бродяжках просыпаются забытые было человеческие чувства. Герои решают во что бы то ни стало найти родителей малютки, еще не подозревая, что, став ее ангелами-хранителями, они прикоснутся к чуду Рождества и получат шанс изменить свою собственную жизнь…