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Ветер крепчает Ветер крепчает
Киноафиша Фильмы Ветер крепчает Награды и номинации мультфильма Ветер крепчает
Kaze tachinu / The Wind Rises Ветер крепчает 2013 / Япония
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации мультфильма Ветер крепчает

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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